Morgan Freemanille täystyrmäys MM-kisoissa esiintymisestä – myös 12 vuoden takaiset tapahtumat nousivat nyt pintaan

Morgan Freeman päätyi kovaan ryöpytykseen MM-kisojen esiintymisestään.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Morgan Freeman, 85, oli yllättäen yksi esiintyjistä jalkapallon MM-kisojen avajaisissa Qatarissa.

– Se mikä yhdistää meitä täällä on paljon suurempaa kuin se, mikä jakaa ja erottaa meitä. Kuinka saisimme tämän kestämään pidempään, USA Today kertoo Morganin muun muassa sanoneen.

Freeman on saanut ankaraa palautetta esiintymisestään. Osa sosiaalisen median käyttäjistä on sitä mieltä, että Freeman on vain rahanahne, koska hän työskenteli Qatarin MM-turnauksen hyväksi. Konkarinäyttelijä Freemania syytetään myös urheilupesusta (ongelmien häivyttäminen ja pyrkimys maineen parantamiseen urheilun avulla).

Qatarin MM-projektia on syytetty korruptiosta, ja Qatarin MM-kisat ovat olleet kritiikin kohteena myös maan heikon ihmisoikeustilanteen vuoksi. Lisäksi ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan tuhansia siirtotyöläisiä on kuollut Qatarin työmailla, joissa olot ovat huonot etenkin paahtavan kuumuuden takia. Qatar on kiistänyt ihmisoikeusjärjestöjen luvut kuolonuhrien määrästä.

Freeman yritti 12 vuotta sitten edesauttaa Yhdysvaltoja saamaan MM-kisaisännyyden tämän vuoden kisoihin. Tästäkin tuli kohu, kun Freeman sekoili sanoissaan puheessaan Sveitsin Zürichissä. Hän pahoitteli tuolloin virhettään.

Nyt Freemanin aiempaan rooliin Yhdysvaltain kisahaussa on myös palattu. Hänen on jopa epäilty jo tuolloin pelanneen Qatarin hyväksi sanasekoilullaan.

Freeman on tehnyt mittavan uran elokuvissa ja teatterissa. Hänen tähdittämiinsä elokuviinsa kuuluvat muun muassa Rita Hayworth – avain pakoon, Seitsemän ja Million Dollar Baby. Freeman on voittanut urallaan Oscarin, Golden Globen ja useita teatterialan palkintoja.