MM-kisojen kutsuvieras aiheutti kohun – esiin nousi yhteys Osama bin Ladeniin

Zakir Naikin ilmestyminen Qatariin närkästyttää monia.

Jalkapallon MM-turnauksesta Qatarissa paljastuu jatkuvasti mitä kummallisempia käänteitä. Muun muassa brittilehti Independent kertoo, että katastrofaalisesta ihmisoikeustilanteesta moitittu Qatar on kutsunut kisoihin kiistellyn muslimisaarnaaja Zakir Naikin.

Zakir Naik, 57, on tunnettu puhuja ja niittänyt mainetta radikaalin islaminuskon puolestapuhujana. Independentin mukaan Naikin tv-kanavalla Peace TV:llä on noin 200 miljoonaa katsojaa.

Intialaisen esiintyminen Qatarissa on pöyristyttänyt, koska Naikilla on kyseenalainen historia. Hän on asunut vuodesta 2016 maanpaossa Malesiassa. Kotimaassaan Intiassa Naik on etsintäkuulutettu, ja häntä syytetään vihapuheen levittämisestä ja yllyttämisestä terrorismiin.

Häntä syytetään myös rahanpesusta ja terrorismin rahoittamisesta. Vuonna 2006 Naik osoitti tukea Osama bin Ladenille.

Vuonna 2010 Naikin oli määrä pitää luentosarja Lontoossa ja Sheffieldissä, mutta Britannian sisäministerinä ollut Theresa May esti Naikin saapumisen maahan.

Independentin mukaan Naik pitää Qatarissa kisojen aikana useita uskonnollisia luentoja. Naikin on kritisoitu painostavan luennoillaan kuulijoita kääntymään islaminuskoon.

Islam on Qatarissa valtauskonto. Monet maan lait, tavat ja käytännöt pohjautuvat islamiin.