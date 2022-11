Angela ilmiantaa raskaina olevia naisia Qatarissa – ”En näe heitä enää koskaan”

Qatarissa avioliiton ulkopuolinen raskaus on vakava rikos. Ruotsalaismedian lähteen mukaan äitejä ja vastasyntyneitä lapsia vangitaan vuosiksi.

MM-isäntämaa Qatarissa on olemassa laki avioliiton ulkopuolisia raskauksia vastaan. Raskaaksi tulemista ilman avioliittoa pidetään rangaistavana siveettömyytenä, josta voi maan lakikirjan mukaan antaa jopa seitsemän vuotta vankeutta.

Aftonbladetin mukaan kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen asiantuntijat eivät ole varmoja, miten lain rikkomisesta todella rangaistaan. Mutta ruotsalaislehden haastattelemat ihmiset kertovat, millaista raskaaksi tulleiden naisten elämä Qatarissa on.

– Heti kun naimattomat naiset tulevat raskaaksi, he pakenevat maasta. Kaikki eivät ehdi ja heidät heitetään kuukausiksi vankilaan. Sitten heidät karkotetaan maasta ilman riyaliakaan. Pahimmillaan tilanne oli pandemian aikana, kun lentoja peruttiin. Silloin moni joutui linnaan, sanoo filippiiniläinen rakennustyömies Gabriel Aftonbladetille.

Lehti on nähnyt dokumentin, jonka mukaan 31 filippiiniläisnaista olisi vuonna 2020 karkotettu Qatarista kotimaahansa, mutta syytä ei ole saatu selville.

Dohassa työskennellyt sairaanhoitaja Angela vahvistaa Gabrielin tiedon. Hän on toiminut odottavien naisten kanssa sairaalassa. Hänen mukaansa ongelmiin joutuvat useimmiten köyhimmät ja vähiten koulutetut vierastyöläiset.

– Nainen, joka tulee aviottoman raskauden vuoksi sairaalaan, saa hoitoa. Me sairaanhoitajat emme myöskään liiaksi tuomitse heitä. Meidän pitää silti raportoida heistä poliisille, koska raskaus rikkoo lakia. Jos heillä on esimerkiksi verenvuotoa ja he tarvitsevat hoitoa, he saavat sitä, joutuvat sen jälkeen suoraan vankilaan ja ovat poissa vuosikausia. En tiedä kuinka kauan, koska en enää koskaan näe heitä, Angela kommentoi Aftonbladetille.

– Lapsi syntyy sairaalassa, minkä jälkeen hänet vangitaan äidin kanssa. Kolme vuotta linnaa lienee käytäntö, mutta tämä on pikemminkin kuulopuhetta kuin tietoa. Tuomion jälkeen äiti ja lapsi vapautetaan ja lähetetään kotiin.

Angelan mukaan rangaistukselta voi välttyä, jos menee nopeasti naimisiin raskaaksi tulemisen jälkeen. Tilannetta hankaloittaa, että osa vierastyöläisistä on jo naimisissa lähtömaassaan.

Sairaanhoitaja sanoo, että miehet, jotka ovat hedelmöityksen aiheuttaneet, pakenevat Qatarista usein nopeasti, sillä heissä ei ole raskausvatsan kaltaista näkyvää merkkiä tapahtuneesta. Angelan mukaan Qatarin poliisi saa isien henkilöllisyyden selville esimerkiksi tutkimalla odottavien äitien puhelimia.