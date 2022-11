MM-tuomio: Salaliittoteoriat alkoivat 3 minuutissa – nyt pitäisi päättää, mikä on MM-kisojen suurin vitsi

Ilta-Sanomien raati arvioi MM-kisojen avausottelun annin.

Jalkapallon MM-kisat alkoivat sunnuntaina Qatarissa. Ecuador löi isäntämaan 2–0 kahdella Enner Valencian maalilla.

Ilta-Sanomien toimittajat Pekka Holopainen ja Janne Oivio sekä asiantuntija Marko Rajamäki arvioivat ottelun päivän MM-tuomiossa.

Pekka Holopainen

Tähti

Vailla haastajaa Enner Valencia, 33. Fenerbahcen tyylikäs hyökkääjä taikoi puolessa tunnissa tyylipuhtaan hattutempun – josta kovin kyseenalainen VAR-tuomio toki miinusti yhden osuman pois. Valencia adjutantteineen paljasti Qatarin kättelyssä turnauksen ja jopa MM-historian yhdeksi heittopussiksi.

Puheenaihe

Ikävä sanoa yhden ottelun perusteella, mutta videotuomarointijärjestelmä VAR ottaa varmasti näissäkin arvokisoissa erittäin isoa roolia. Valencian maalin hylkääminen vaati jo korkeampaa tiedettä, ja kaikkea ei todellakaan ole vielä nähty. Aina tietysti hyvä, että etsitään absoluuttista totuutta.

Ecuadorilla riitti kivaa.

Tyyli

Britannian BBC jätti kisojen avajaiset näyttämättä. Yhtiö ei halua pumpata emiirin pr-renkaita. Ylen ja MTV:n tulee näyttää maailman kiinnostavin urheilutapahtuma, pelattiinpa se missä vain. Mutta Markku Kanervan tähdittämät ennakkohassuttelunsa juuri tällä maaperällä aina korkeintaan keskinkertainen Yle olisi voinut jättää tekemättä.

Moka

MM-kisat olisivat pahimmillaan voineet alkaa todellisella tragedialla, kun Bidda Parkin 40 000 hengen fanipuiston jonotusalueelle laskettiin valtava väentungos odottamaan sisäänpääsyä. Tilanne oli jo kääntymässä tungoksessa hengenvaaralliseksi, kun poliisi päätti puuttua peliin ja laukaisi suman kolmessa vartissa. Kurinpalautusta aluevastaaville on odotettavissa.

Yllätys

Järjestäjät ilmoittivat avausottelun yleisömääräksi peräti 67 372 – sattumoisin tasan sama numero kuin Al Bayt -stadionin maksimikapasiteetti. Erikoista kyllä tv-kamera paljasti tietyistä kuvakulmista erittäin vajaasti täytettyjä katsomonosia, syystä tai jopa toisesta. Tämä on jalkapallon modernin MM-kisahistorian avausotteluissa täysin ennennäkemätöntä.

Marko Rajamäki

Tähti

Enner Valencia. Nuoren ja energisen Ecuadorin joukkueen kokenut hyökkääjä sai unelmalähdön kisoihin. Ottelun kolmannella minuutilla hylätty maali ei hidastanut joukkueen kapteenin tahtia. Kaksi hyväksyttyä maalia ottelun avausjaksolla varmisti turnauksen avausvoiton Ecuadorille.

Puheenaihe

Joukkueiden valmistautuminen kisoihin. Euroopan isoja sarjoja pelattiin vielä viikko ennen avausottelua. Huippumaiden valmistautumisaika on näin ollen todella lyhyt. Qatarin tilanne on erilainen. He ovat valmistautuneet kisoihin yhdessä jo lähes puoli vuotta. Tämä ei kuitenkaan auta, koska joukkueen laatu ei ole riittävä.

Avausottelussa riitti tyhjiä penkkejä.

Tyyli

Ecuadorin Argentiinalainen valmentaja Gustavo Alfaro. Hän on valinnut erittäin nuoren joukkueen kisoihin. Yksi perusteluista nuoren joukkueen valinnalle on ylitse muiden: ”Minä olen saanut mahdollisuuden nuorena, siksi haluan myös antaa mahdollisuuden nuorille pelaajille”. Tällä asenteella Ecuadoriin on kasvamassa tulevaisuuden huippujoukkue.

Moka

MM-kisojen avauspäivän yhteydessä on hyvä hetki antaa mokanimitys kisojen myöntämisestä Qatarille. Valinta oli huono. Sepp Blatter on päätöksestä vastuussa, mutta myös Michel Platinin vaikutus päätöksenteossa oli merkittävä. Nämä kisat olisi pitänyt pelata Yhdysvalloissa.

Yllätys

VAR yllättää uudestaan ja uudestaan. Ottelun alun Ecuadorin maalin paitsiotilannetta oli mahdotonta havainnoida pelitilanteessa, jopa hidastuksesta sitä oli vaikea nähdä. Tuomio oli kova, mutta uskotaan tekniikkaa ja paitsio oli oikea tuomio.

Janne Oivio

Tähti

Videotuomari. Vei vain kolme minuuttia ennen kuin salaliittoteoriat, lahjontasyytökset ja korruptiopuheet siirtyivät Qatarin kabinettipelistä MM-nurmelle. Kyllä sieltä lopulta hiuksenhieno paitsio löytyi, mutta koko tilanne oli loistava muistutus siitä, että VAR ei nykymuodossa täytä tehtäväänsä vaan lähinnä tuhlaa aikaa ja halkoo hiuksia.

Puheenaihe

Qatarin joukkue on surkea. S-U-R-K-E-A. Ecuador ei todellakaan kuulu kisojen suosikkeihin, ja se silti hölkkäsi tämän ottelun läpi puolivaloilla ja dominoi täysin. Erkka V. Lehtola esitti Ylellä saman kysymyksen kuin moni kotona: jos tämä joukkue leireili ja valmistautui kuukausikaupalla kisoihin, mitä siellä leirillä oikein tehtiin?

”Tästäkö me maksettiin 220 miljardia”, lienee osa kotiyleisöstä pohtinut.

Enner Valencia puski komean osuman.

Tyyli

Maksetut leivät ja laulut. TV- ja lehtikuvien perusteella valtaosa natiiveista isäntämaan faneista poistui paikalta hyvissä ajoin ennen ottelun päättymistä. Sen sijaan hyvä meininki jatkui päätykatsomossa, jossa sijaitsivat Euroopasta värvätyt, päivärahalla isäntämaata hurraavat ”fanit”.

Moka

Kisaisännän automaattinen kisapaikka. Qatarilla ei olisi ollut pelaamalla mitään asiaa näihin kisoihin, ja sen näki aivan kaikesta. On ihan aiheellista kysyä, että onko suurempi vitsi se, että MM-kisat pelataan Qatarissa vai se, että Qatar pelaa MM-kisoissa. Tulos oli vain 2–0, koska Ecuador pelasi voitosta, ei murskavoitosta.

Yllätys

12 vuoden piinaava matka kohti kisoja on ohi, ja jotenkin silti pelien alkaminen oli melkein yhtä suuri antikliimaksi kuin kisoja edeltänyt kamalien uutisten sontatornado. Murskaliikenne, fanien järkyttävä telttakylä, tyhjät katsomot, maksetut fanit, surkea kotijoukkue... Fifa saa juuri nyt kaiken ansaitsemansa sonnan niskaansa. Mätä, haiseva, inhottava farssi.