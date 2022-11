Qatarin MM-kisoihin saapuvia faneja varten on rakennettu valtava telttakylä.

Dohassa on telttamajoituksen lisäksi tarjolla majoitusta konteissa.

Jalkapallon MM-kisat käynnistyivät sunnuntaina Qatarissa, ja kisajärjestelyt nousivat puheenaiheeksi jo ennen avauspotkua. Sunnuntaina ihmetytti liikennekaaos ja fanien majoitus.

MM-kisojen avausavausottelu pelataan 60 000 katsojaa vetävällä Al Baytin stadionilla. Se sijaitsee noin 35 kilometrin päässä Qatarin pääkaupungista Dohasta. Stadionille vievällä moottoritiellä nähtiin valtava ruuhka ennen MM-kisojen avajaisia ja niitä seuraavaa avausottelua.

Fanien majoitus telttakylissä pääkaupunki Dohan lähellä on puhuttanut aiemminkin, mutta sunnuntaina BBC haastatteli paikalle tulleita kannattajia.

– Se on edelleen työn alla, päivisin se on kuin helvetti. Aavikolla on liian kuuma, japanilainen Shogo Nakashima kommentoi majoitustaan.

– Olen täällä vain nukkumista varten. Menen muuten katsomaan kaupunkia, en halua jäädä tänne.

Alueella on 1 800 telttaa, johon jokaiseen mahtuu kaksi ihmistä. Rakennustyöt ovat BBC:n toimittajan Nesta McGregorin mukaan edelleen kesken, ja työkoneiden ääniä kuuluu joka puolella jatkuvasti.

Meksikoa kannustavat Pedro ja Fatima kertova maksaneensa yöltä noin 175 puntaa, eli noin 202 euroa.

– Tämä ei ollut sitä, mitä odotimme. Kuvien ja kuvauksen perusteella odotimme vähän laatua, Pedro kommentoi.

Teltat on tehty paksusta muovista. Niissä on kaksi sänkyä ja tuuletin. Soran päällä on matto.

– Kukaan ei tiedä mitään. Kaupat ovat kiinni, täällä ei ole juomavettä. Tämä ei todellakaan ollut sitä, mistä maksoimme, Fatima lisää.

Ranskalainen Djamal maksoi kolmen viikon majoituksesta 2 700 puntaa, eli noin 3 111 euroa. Hän on kuitenkin lähdössä pois telttakylästä.

– Tämä oli huono kokemus. Täällä ei ole suihkusaippuaa, hammasharjaa tai hammastahnaa, sanoo Djamal, joka luuli tulevansa hotellimajoitukseen.