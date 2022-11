Arvostettu brittilehti puolustaa Qatarin kisaisännyyttä – nostaa Suomen malliesimerkiksi

The Economist kirjoittaa, että Qatar on kelpo valinta jalkapallon MM-isännäksi.

Jalkapallon MM-kisat käynnistyvät sunnuntaina Qatarissa. Öljymaan valinta kisaisännäksi on kerännyt valtavasti kritiikkiä ympäri maailmaa, muun muassa maan heikon ihmisoikeustilanteen takia.

Arvostettu talouteen ja kansainvälisiin asioihin keskittyvä lehti The Economist nostaa esiin toisen näkökulman. Lehti julkaisi artikkelin, jossa se puolustaa Qatarin kisaisännyyttä.

Artikkelin alussa Economist myöntää, että Qatarissa vierastyöläisiä kohdellaan usein huonosti, seksuaalinen vapaus on jäljessä länsimaista eikä maa ole demokratia. Samalla lehti huomauttaa, että samat asiat pätevät myös edellisen MM-kisaisännän Venäjän ja talviolympialaisia isännöineen Kiinan kohdalla.

Artikkelissa todetaan, että Qatar on näitä kahta maata sopivampi kisaisäntä massiiviselle urheilutapahtumalle. Lehti käsittelee useita Qatarin isännyyttä vastustavia perusteluja ja pyrkii ampumaan niitä alas.

Ensimmäisenä Economist huomauttaa, että vaikka Qataria ei voi kutsua demokratiaksi, edellinen emiiri järjesti edes jonkinlaiset vaalit, vaikka sellaiseen ei ollut minkäänlaista julkista painetta. Lehti nostaa esiin myös emiirin perustaman Al Jazeera -uutiskanavan, joka on selvästi muita arabimedioita suorasanaisempi.

– Tilanne kaukana Vladimir Putinin Venäjästä, jossa ihmisiä laitetaan vankilaan, jos he kuvailevat Ukrainan sotaa sodaksi. Ja ero on vielä suurempi Kiinaan, jossa ei hyväksytä minkäänlaista erimielisyyttä valtiovaltaa kohtaan. Kun Argentiinan sotilasjuntta isännöi kisoja 1978, kriitikot heitettiin alas helikoptereista, lehti ruotii.

Vuoden 2018 MM-kisat järjestettiin Venäjällä.

Vierastyöläisten kohtelusta lehti mainitsee, että vaikka näitä joskus kohdellaan huonosti, useimmat ansaitsevat Qatarissa rahamääriä, jotka muuttavat heidän elämänsä. Ja että sen takia he ovat sinne tulleetkin.

Qataria on kritisoitu paljon myös siitä, että homoseksuaalisuus on siellä laitonta. Economist huomauttaa, että kaikki muukin avioliiton ulkopuolinen seksi on maassa kiellettyä ja että vastaavat asetukset ovat varsin yleisiä koko kehittyvässä maailmassa, etenkin muslimimaissa.

Qatarin on myös epäilty saaneen kisaisännyyden lahjomalla, mutta siitä Economist syytää vastuun ennemmin kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan niskaan.

Iivo Niskanen keräsi mitaleja Kiinan olympialaisissa.

Vahvimmaksi perusteluksi Qatarin kisaisännyyttä vastaan Economist nostaa ilmastoasiat. Pieneen maahan lennätetään valtava määrä pelaajia, faneja ja muuta porukkaa nauttimaan ilmastoiduista stadioneista.

Tähänkin asiaan lehti löytää puolustavan argumentin. Sen mukaan stadionien jäähdytysjärjestelmät eivät ole niin saastuttavia kuin voisi kuvitella.

Lehti jättää kuitenkin huomiotta, että maahan rakennettiin kisoja varten seitsemän stadionia, metrolinja, lentokenttä, paljon teitä ja yli 100 hotellia. Näiden rakentaminen aiheutti päästöjä, eikä infrastruktuurille ole juuri käyttöä kisojen jälkeen.

Artikkelin lopussa Economist mainitsee, että ainoa tapa järjestää kisat vain moitteettomissa maissa olisi kierrättää niitä Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä. Tämä järjestelmä tuskin kuitenkaan tulee käyttöön.