Ranskalle valtava takaisku – ykköstähti Karim Benzema sivuun MM-kisoista, IS seuraa ensimmäistä kisapäivää

Jalkapallon MM-kisat käynnistyvät sunnuntaina.

Jalkapallon MM-kisat potkaistaan käyntiin sunnuntaina Qatarissa. Kisojen avausottelussa kohtaavat isäntämaa Qatar ja Ecuador. Sunnuntain ainoa ottelu käynnistyy kello 18.

Qatar ja Ecuador pelaavat kisojen A-lohkossa, jonka muut joukkueet ovat Senegal ja Hollanti. Viimeksi mainitut avaavat kisaurakkansa maanantaina.

IS seuraa kisojen avauspäivän tapahtumia ja avausottelua tässä artikkelissa.

Qatarin kisoja on kritisoitu runsaasti muun muassa maan heikon ihmisoikeustilanteen takia. Raporttien mukaan kisoihin liittyvissä rakennustöissä on kuollut tuhansia heikossa asemassa olevia vierastyöläisiä. Kisat pelataan poikkeuksellisesti marras-joulukuussa, koska kesällä sää Qatarissa on liian kuuma.