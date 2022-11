Perheen kotiapulaisen pitää antaa seksiä isännälle – nämä 29 asiaa ovat täysin pielessä Qatarissa

Jalkapallon MM-kisat alkavat pian Qatarissa. Kisat myönnettiin aavikkovaltiolle vuonna 2010. Qatarissa ihmisoikeustilanne on huolestuttava, ja kisoja leimaa laaja kritiikkivyöry.

Sunnuntaina 20. marraskuuta Qatarissa alkavat jalkapallon miesten MM-kisat ovat yksi lisä kyseenalaisten urheilun arvokisojen ketjuun. Ihmisoikeusrikkomukset ja kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan korruptio langettavat synkän varjon turnauksen ylle. Kisat kestävät 29 päivää. Listasimme 29 asiaa, miksi maailman suurin urheilutapahtuma on kyseenalainen.

1. Surkea ihmisoikeustilanne

Qatarissa ihmisoikeustilanne on heikko. Ongelmia on esimerkiksi naisten asemassa, seksuaalivähemmistöjen ja työläisten oikeuksissa sekä sananvapaudessa.

– Qatarin tyyli on poistaa oikeuksia tietyiltä ryhmiltä niin, että tehdään uusi laki. Qatarin vajaasta 3 miljoonasta asukkaasta vain 300 000:lla on kansalaisoikeudet, kertoo Tampereen yliopiston sosiaaliantropologian lehtori, Lähi-idän tutkija Susanne Dahlgren.

2. Naisten asema

Qatarilaisia Al Bayt -stadionin luona marraskuussa. Stadionin ulkopuolelle oli tuotu jättikokoinen MM-pokaalin malli.

Naisen asema Qatarissa riippuu paljon siitä, onko hän Qatarin kansalainen vai siirtotyöläinen. Kansalaisuuden saaneilla on oikeus esimerkiksi äänestää, eikä liikkumisessa ole samanlaisia rajoituksia kuin Saudi-Arabiassa, tutkija Dahlgren kertoo.

– Naisen asemassa perheessä suhteessa miespuoliseen holhoojaansa, kuten isäänsä tai aviomieheensä, on paljon parantamiseen varaa. Nainen joutuu pyytämään tämän lupaa esimerkiksi ottaakseen vastaan työpaikan tai matkustaakseen ulkomaille. Heikoin asema on naisilla, jotka ovat saaneet jonkinlaisen oleskeluluvan. Tähän on tullut pientä parannusta viime aikoina.

3. Seksuaalivähemmistöjen ahdinko

Mielenosoittajat Sveitsissä Fifan museon edessä protestoimassa ihmisoikeuksien puolesta.

Qatarissa seksuaalivähemmistöt eivät ole tasa-arvoisessa asemassa muiden kanssa. Homoseksuaalisuus on rangaistavaa. Qatar on yrittänyt toitottaa, että kaikki kannattajat ovat tervetulleita. The Guardianin mukaan Qatar jättää homoseksuaalit rauhaan, jos he auttavat viranomaisia jäljittämään muita seksuaalivähemmistöön kuuluvia.

– Qatar ei salli lippuja ja bannereita. Homoseksuaalisuudesta ei saa kuolemanrangaistusta, mutta kiinni jäädessä siitä joutuu oikeuteen ja voi saada ruoskintatuomion, Dahlgren sanoo.

4. Tuhansia kuolleita siirtotyöläisiä

Useat medialähteet, kuten The Guardian, kertovat, että yli 6 500 Qatarin MM-kisoja rakentamassa ollutta siirtotyöläistä on kuollut sen jälkeen, kun Qatar sai MM-kisojen järjestelyoikeudet vuonna 2010. Pelkästään stadiontyömailla kuolleita on arviolta 4 000.

5. Siirtotyöläisten ala-arvoinen kohtelu

Qatarin väkiluvusta suurin osa on ulkomaalaisia siirtotyöläisiä. Vuonna 2020 Qatarin noin 2,9 miljoonasta asukkaasta 2,1 miljoonaa oli siirtotyöläisiä. Heidän työolonsa ja oikeutensa ovat heikot. Kansainvälinen huomio on saanut Qatarin viime vuosina hieman parantamaan siirtotyöläisten asemaa, muun muassa kafala-systeemi on purettu. Dahlgrenin mukaan kafala on ikään kuin agentti, joka hankkii yrityksille halpaa työvoimaa. Todelliset kehitysaskeleet ovat jääneet pieniksi.

– Majoitusolot ovat olleet aivan pöyristyttäviä, jopa satojen miesten halleja. Aina ei ole ruokaa saatavilla. Kotiin on vaikea pitää yhteyttä. Tilanne on johtanut moniin itsemurhiin, Dahlgren taustoittaa.

– Qatar joutuu ottamaan asioita huomioon, koska niistä puhutaan koko ajan, ja se vaikuttaa maabrändiin voimakkaasti, Qatarin MM-kisoja tutkinut Tampereen yliopiston mediakulttuurin dosentti Sami Kolamo sanoo.

Siirtotyöläiset viettivät aikaa majoitustiloissaan Lusail-stadionin lähellä.

Lusail-stadionilla asennettiin nurmea marraskuussa 2021.

6. Muiden kuin kisatyöntekijöiden olot unohdettu

Qatarissa asuu valtava määrä muualta tulleita siirtotyöläisiä, jotka eivät ole rakentaneet MM-kisoja. Kun katse on kisatyöläisissä, muiden asema on vielä heitäkin heikompi. Etenkin qatarilaisperheissä on paljon Kaakkois-Aasiasta tulleita naisia kotiapulaisina.

– Heitä on riistetty, heidän asemansa qatarilaisten kodeissa on todella pöyristyttävä. Kotiapulaisten velvollisuuksiin on kuulunut myös seksipalveluiden tarjoaminen isännälle, Dahlgren taustoittaa.

7. Pieni eliitti erottautuu

Qatar on kahtia jakautunut maa, jossa vain kymmenellä prosentilla on kansalaisoikeudet. Qatarin kansalaiset ovat rikkaita, mutta suuri osa maan asukkaista elää selvästi heikommissa oloissa. Kisaturisteille halutaankin varmasti esitellä juuri eliitin elämää ja olosuhteita, ei niinkään sitä toista puolta.

– Usea yhdysvaltalainen huippuyliopisto on perustanut oman etäkampuksen. Koulutuskaupunki, johon yliopistot on koottu, on tavallaan vapauden oma saareke, Dahlgren kuvailee.

8. Olematon demokratia

Qataria johtaa emiiri Tamim bin Hamad Al Thani. Al Thanin suku hallitsee Qataria, ja tärkeimmissä rooleissa ovat toisilleen tutut miehet. Maassa on vaaleja, jotka ovat pienen eliitin oikeus.

– Viime vuonna oli shura-neuvoston vaalit. Sinne valittiin vaaleilla 30 edustajaa ja emiiri nimitti 15, joista kaksi oli naisia. Oli äärimmäisen rajattua, kenellä oli oikeus olla ehdokkaana ja äänestää. Emiiri säätää rajat, joiden puitteissa voidaan asioita edistää, Dahlgren kertoo.

Aasian jalkapalloliiton puheenjohtaja Salman bin Ebrahim Al Khalifa (vasemmalla) Fifan puheenjohtaja, Gianni Infantino ja Qatarin jalkapalloliiton puheenjohtaja Hamad bin Khalifa Al Thani kättelivät, kun Aasian mestaruuskilpailut annettiin Qatarille vuodeksi 2023.

9. Rajoitettu sananvapaus

Qatarissa sananvapauden tilanne on heikko, etenkin, jos ei kuulu ylimpään eliittiin. Valtion vastaisesta tiedon levittämisestä voi saada rangaistuksen, kertoo Amnesty.

10. Ei vapaata mediaa

Qatarissa lehdistönvapautta ei ole samalla tapaa kuin länsimaissa on totuttu näkemään. Al Jazeera on Qatarin valtion media, joka keskittyy uutisoimaan ennen kaikkea muun maailman asioista. Ulkomailta tulevien toimittajien työmahdollisuudet ovat kysymysmerkki. Suomessa suurin osa medioista, esimerkiksi Aamulehti, ei lähetä MM-kisoihin ollenkaan toimittajia. Toimittajat ilman rajoja -järjestön mukaan Qatar oli lehdistönvapausrankingissa sijalla 119.

– Paikallisen median parissa ei voi odottaa minkäänlaista hallitsijasuvun vastustamista, Dahlgren sanoo.

11. Öljyraha puhuu

Qatar on niin sanottu öljyvaltio, jonka varallisuus pohjautuu öljyyn ja nykyään varsinkin maakaasuun. Maailman maakaasuvaroista 30 prosenttia on Qatarilla.

– Qatar on rakentanut vaurautensa ensin öljyllä ja nykyisin maakaasutuloilla. Suunnattomat varat on laitettu maan infrastruktuuriin ja muuhun rakentamiseen. Qatar on muuttunut viime vuosina hurjasti, Dahlgren pohjustaa.

12. Sportswashingin mallikirja

Qatarin suuria syitä kisojen järjestämiseen on oman maabrändin kiillottaminen. Qatar on ottanut monen muunkin maan tavoin urheilutapahtumien järjestämisen tavaksi luoda maasta positiivista imagoa.

– Tapana on järjestää megatapahtumia ja tuoda niissä esille qatarilaista eksoottista aavikkomaisemaa ja rakennettuja hienouksia. Qatar toivoo voimakkaasti, että kisojen aikana olisi esillä ihanaa karnevaalikuvastoa, Sami Kolamo taustoittaa.

13. MM-kisat osa valtiollista kasvojenkohotusta

Jalkapallon MM-kisat ovat Qatarin suunnitelmissa vain yksi osa suuremmassa visiossa. Valtiolla on National Vision 2030 -projekti, jossa MM-kisat ovat isossa roolissa. Maata yritetään myydä turisteille ja kansainvälisille sijoittajille.

– MM-kisat ovat Qatarille iso markkinapaikka. Se haluaa näyttää koko maailmalle, kuinka fantastinen maa se on. Qatar haluaa houkutella turisteja ja länsimaisia yrityksiä, Dahlgren sanoo.

– MM-kisat ovat Qatarin pehmeän vallankäytön lippulaiva, Kolamo sanoo.

Qatarissa katuja ja stadionin läheisiä alueita on puettu kisa-asuun, kuva pääkaupunki Dohasta 12. marraskuuta.

14. MM-kisat viherpestään

Qatar ratsastaa ekologisuudella, mutta totuus on toinen. Stadioneita on markkinoitu sillä, että ne saadaan jatkossa hyötykäyttöön ja uusi teknologia on ympäristöystävällistä. Samalla valtio kuitenkin käyttää miljardeja rakennushankkeisiin ja työvoima tuodaan ulkomailta.

– Ajatuksena on ollut, että stadioneita voitaisiin siirtää. Vaikka ei siirrettäisi, tuskin se Qataria harmittaa. Rahaa on niin paljon, että sillä ei ole merkitystä, jos maahan jäisi käyttämättömiä ja tyhjiä stadioneita, Kolamo kertoo.

15. Qatar sai kisat kyseenalaisesti

MM-kisojen myöntämistä Qatarille ihmeteltiin laajasti. On väitetty, että maa olisi saanut kisat Fifassa rehottaneen korruption avulla. Fifan puheenjohtajana toiminut Sepp Blatterkin on todennut jälkikäteen, että kisojen myöntäminen Qatariin oli virhe. Useita Qatarille kisat myöntäneistä Fifan johtohenkilöistä on saatu kiinni korruptiosta.

– Kisojen hakuvaiheessa Qatar lupasi enemmän kuin muut hakijamaat. Qatar laittoi niin paljon rahaa likoon ja lupasi niin paljon, että muut putosivat pelistä pois. Monet tutkijat ovat kirjoittaneet, että rahaa liikkui ennen vuoden 2010 valintaa Fifan edustajistossa. Valinta oli vanhan ”Fifa-mafian” toimintatapaa, Kolamo kertoo syitä.

Qatarin emiirinä vuonna 2010 ollut Hamad bin Khalifa Al-Thani (vasemmalla) ja Fifan silloinen puheenjohtaja Sepp Blatter vuonna 2010, kun Qatarin kisaisännyys julkistettiin.

16. Fifan vääristynyt rooli

Fifan rooli urheilumaailman vallan pyramidin huipulla korostuu. MM-kisat ovat sen päätuote, jolla se tekee myös huikeat voitot. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan yliopistonlehtori ja urheilujärjestöjen toimintaa tutkinut Outi Aarresola toteaa, että Fifaa ylempänä ei ole tahoa, joten Fifan pitäisi valvoa itse itseään.

– Ideaalitilanteessahan Fifa toimisi tahona, joka voisi kisaisännyyksien myöntämisen avulla edistää yhteisen hyvän päämääriä. Fifasta itsestään on tullut vallan keskittymä ja valtaa pitävä taho, jota muut kansalaisjärjestöt – nyt erityisesti ihmisoikeusjärjestöt – joutuvat vahtimaan.

17. Fifan reagointi hukassa

Kisaisännyys on ollut tiedossa peräti 12 vuotta. Haasteet ja ihmisoikeusongelmat ovat olleet tiedossa. Siinä ajassa kisat olisi voinut viedä pois Qatarilta. Fifa on ollut haluton toimimaan ja ottamaan isosti kantaa Qatarin ongelmakohtiin.

– Fifa olisi halutessaan voinut viedä kisat Qatarilta, esimerkiksi esittämällä vaatimuksia ihmisoikeuksista. Mutta Fifa on suhtautunut aika välinpitämättömästi. Fifa ei ole lähtenyt puuttumaan Qatarin tapahtumatuotantoon, jos ajatellaan, miten voimakkaasti Fifa on puuttunut eri asioihin esimerkiksi Brasiliassa ja Etelä-Afrikassa, Kolamo sanoo.

– Fifa on tehnyt 2010-luvulla monia yrityksiä parantaa hallintoaan. Tutkimuskentällä ollaan kuitenkin skeptisiä sen suhteen, missä määrin nämä ovat parantaneet todellista toimintakulttuuria, Aarresola toteaa Fifan omasta toimintakulttuurista.

18. Maajoukkueet halutaan hiljentää

Fifa on pyrkinyt ennen kisoja tukkimaan osallistuvien maiden ja heidän edustajiensa suut. Fifa lähestyi maajoukkueita kirjeitse kertoen, että kriittiset äänet jätettäisiin kisojen ajaksi taka-alalle, eikä sekoitettaisi urheilua ja politiikkaa. Tanskan joukkueen suunnitellut kantaaottavat harjoituspaidat kiellettiin. Fifa haluaa pitää isäntämaan mahdollisimman tyytyväisenä ja häilyttää kritiikin. Puheenjohtaja Gianni Infantino puolestaan oli paikalla G20-maiden kokouksessa ja ehdotti MM-kisojen ajaksi tulitaukoa Ukrainan sotaan. Asiantuntija Pekka Toveri tulkitsi Ilta-Sanomien haastattelussa lausunnon pelaavan Venäjän pussiin.

– On tärkeää huomata, että vahtivaltaa käyttävät enenevästi sponsorit, jotka ovat kiinnostuneita omasta maineestaan ja vastuullisuustyöstään. Tässä mielessä julkinen mielipide ja yksittäisten ihmistenkin vaikuttaminen vaikkapa somen kautta on lopulta merkityksellistä muutoksen kannalta, Aarresola kertoo, miksi erilaiset äänet voivat olla merkittäviä.

19. Pienempi kuin Pirkanmaa

Qatarin valtio on jo pinta-alaltaan historiallisen pieni MM-kisaisännälle. Pirkanmaan maakunta on alueeltaan 11 571 neliökilometriä Qataria suurempi. Aavikolla sijaitsevan pienen valtion majoituskapasiteetti ja liikenneinfrastruktuuri olivat kisojen myöntämisen aikaan riittämättömät.

– Qatariin rakennettiin metro, mikä on itsessään hirveän hassu asia. Koko niemimaa on hiekka-aavikkoa, joten tarvittiin omat ratkaisunsa, kuinka kolmen linjan metro saatiin rakennettua, Dahlgren kertoo esimerkin rakennushankkeista.

20. Turistit asuvat naapurissa

Kisaturisteista kaikki eivät suinkaan vietä aikaa Qatarissa, vaan käyvät seuraamassa vain pelit. Turisteja majoittuu naapurimaa Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa Dubaissa, jossa esimerkiksi juhliminen on helpompaa kuin tiukkojen alkoholilakien Qatarissa.

– Qataria voi kuvailla kuivaksi maaksi, josta puuttuvat ilot, jotka löytyvät rajan takaa Dubaista. Kisojen aikana se on ratkaistu niin, että valtaosa kisaturisteista asuu rajan toisella puolella Dubaissa, jossa pystyy käymään kapakoissa ja ryyppäämässä. He tulevat sitten katsomaan pelejä Qatariin ja lentävät samana päivänä takaisin Dubaihin, Dahlgren kertoo.

21. Urheilullinen irvikuva

Jos kisojen myöntämisessä ja kisajärjestäjän omissa ongelmissa on ollut kyseenalaistettavaa, ei näyttöjä ole juurikaan kentän puoleltakaan. Qatar pelaa nyt ensi kertaa MM-kisoissa, eikä ennen vuotta 2010 ollut lähelläkään MM-kisoja. Viime vuosina maajoukkueen menestys on sentään parantunut. Maajoukkueeseen on löydetty uusia vahvistuksia erilaisilla Qatar-yhteyksillä.

Qatarin tähtihyökkääjä Almoez Ali (oikealla) on syntynyt Sudanissa. Vasemalla hyökkääjä Akram Afif.

22. Turhan massiiviset stadionhankkeet

Qatariin rakennettiin seitsemän uutta valtavaa jalkapallostadionia. Kisoja pelataan yhteensä kahdeksalla stadionilla. Jatkokäyttötarpeet ovat hyvin pienet niin monelle suurstadionille. Kisoihin kelpaavat stadionit löytyisivät mistä tahansa suuresta jalkapallomaasta verrattain pienillä remonttikuluilla.

23. Absurdi järjestämisajankohta

Yksi erikoisimmasta piirteistä Qatarin MM-kisoissa on ajankohta. Yleensä keskikesällä pidetyt arvokisat pelataan puolisen vuotta myöhässä marras–joulukuussa. Miksi? Koska ilmastoltaan niin kuumassa Qatarissa ei voisi pelata normaaliin järjestämisajankohtaan. Niinpä kisat siirrettiin talvelle. Silloinkin Qatarissa on lämmin ja stadionit tarvitsevat ilmastoinnin.

Yhdysvaltain joukkue harjoitteli 14. marraskuuta Qatarissa. Keskellä joukkueen tähtipelaaja Christian Pulisic.

24. Kaikkien aikojen kalleimmat kisat

Qatarin MM-kisat ovat kaikkien aikojen kalleimmat jalkapallon MM-kisat. Se ei yllätä, kun asialla on kilpeään kiillottava öljyvaltio, joka voi laittaa rahaa palamaan kisoihin loputtomasti. Qatarin on arvioitu eri medioiden mukaan käyttävän peräti 220 miljardia dollaria MM-kisoihin.

25. Historiallisen suuri hiilijalanjälki

Qatarin MM-kisat ovat myös historian saastuttavimmat MM-kisat. Kisojen hiilijalanjäljen arvioidaan olevan 3,6 hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Venäjän MM-kisoissa vastaava luku oli 2,1.

26. Pelaajien terveys vaarantuu uudella tavalla

Kun mennään kulisseista kentälle, joutuvat kisoissa pelaavat pelaajat myös kärsimään muutetusta ajankohdasta. Turnaus pelataan keskellä seurajalkapallon kautta. Isot kansalliset liigat jäävät MM-kisojen ajaksi tauolle. Loukkaantumisriski on ilmeinen, kun mennään MM-kisoihin ja sen jälkeen loppukauden peleihin.

Argentiinan superähti Lionel Messi johtaa joukkueensa MM-Qatariin. Messi on urakoinut alkukauden PSG-paidassa ja on pelikunnossa Qatarissa. Kuva vuoden 2018 MM-kisoista.

27. Tunnelmaa ostetaan rahalla

Mediat ovat kertoneet, että Qatar maksaa ulkomaalaisille kannattajille MM-kisamatkan kulut, kunhan fanit julkaisevat sosiaalisessa mediassa positiivista sisältöä kisoista. Qatarissa on myös nähty hyvin erikoisia kannattajaryhmiä useita päiviä ennen kisoja. Ryhmissä on ollut vain miehiä, eivätkä fanit ole tulleet maasta, jota he kannattavat. Qatar turvautuu rahan voimaan luodakseen illuusion fanihuumasta.

28. Onko kisaturistilla turvallista?

Uskaltaako jalkapallofani matkata paikanpäälle? Etenkin jos kyseessä on nainen tai seksuaalivähemmistöön kuuluva? The Athleticin mukaan faneja olisi saapumassa kaikkiaan 1,3 miljoonaa. Eurooppalaisia saapuu selvästi aiempia kisoja vähemmän.

29. Olisi voinut valita myös toisin

Vuoden 2022 MM-kisojen oletettiin vahvasti menevän Yhdysvalloille vuonna 2010. Kun järjestäjämaaksi valittiin Qatar, moni yllättyi. Qatar voitti ratkaisevan äänestyksen Yhdysvaltoja vastaan 14–8. Yhdysvallat sai sitten seuraavat kisat: vuonna 2026 kisat jaetaan Yhdysvaltojen, Meksikon ja Kanadan kesken.

Artikkelissa hyödynnettiin asiantuntijahaastatteluiden ja medialähteiden lisäksi Sami Kolamon teosta Riistopallon MM-kisat Qatarissa (Vastapaino 2022).

Mikä? Jalkapallon MM-kisat 2022 Järjestetään Qatarissa 20.11.–18.12. Pelataan kahdeksalla stadionilla. Mukana 32 joukkuetta kahdeksassa neljän joukkueen lohkossa. Alkulohkojen kaksi parasta jatkoon. Ranska on hallitseva maailmanmestari. Kisojen on arvioitu maksaneen jopa 220 miljardia dollaria. MM-kisojen rakennustyömailla on arvioitu kuolleen 6 500 siirtotyöläistä. Kisat myönnettiin Qatarille vuonna 2010. Suomessa kisat näkyvät televisiossa Ylen ja MTV:n kautta.