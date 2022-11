MM-kisoissa myytävä annos sai murskatuomion: ”Kuvottava” – maksaisitko tästä salaatista yli kymmenen euroa?

Fanialueella myytävänä oleva salaatti ei saa kiitosta.

Jalkapallon MM-kisat Qatarissa alkavat sunnuntaina. Eri maiden fanit ovat jo päässeet aistimaan tunnelmia kisapaikalla.

MM-turnauksessa myytävänä oleva ruoka on jo herättänyt tunteita fanien keskuudessa. Sosiaalisessa mediassa ihmettelyä on aiheuttanut Footy Scran -Twitter-tilin julkaisema kuva fanialueen ”kreikkalaisesta salaatista”, jonka hinta-laatusuhde vaikuttaa vähintäänkin kyseenalaiselta.

Ankean näköinen salaattikippo maksaa 38 rialia, eli reilut kymmenen euroa.

Osa futisfaneista on kommentoinut salaattiannosta kärkevästi.

– Kuvottavaa, tiivisti yksi seuraajista.

Myynnissä oleva ruoka voi olla omituinen asia, mutta MM-kisojen ykköspuheenaihe on Qatarin murheellinen ihmisoikeustilanne. Homous on maassa rikos ja naisten asema on miehiin verrattuna hyvin alisteinen.

Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan tuhansia siirtotyöläisiä on kuollut Qatarin työmailla, joissa olot ovat heikot etenkin paahtavan kuumuuden takia. Qatar on kiistänyt ihmisoikeusjärjestöjen luvut kuolonuhrien määrästä.