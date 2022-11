Suomalaiset julkisuuden henkilöt kertovat, miten he suhtautuvat Qatarin MM-kisoihin.

IS kysyi suomalaisilta jalkapallon ystäviltä, miten he suhtautuvat Qatarin kohukisoihin.

Jalkapallon MM-kisat alkavat sunnuntaina Qatarissa valtavan kritiikkivyöryn keskellä.

Ilta-Sanomat kysyi suomalaisilta jalkapallosta kiinnostuneilta julkisuuden henkilöiltä, aikovatko he seurata kisoja normaaliin tapaan kisaisännän surkeasta ihmisoikeustilanteesta ja kisojen rakennusprojekteissa kuolleista siirtotyöläisistä huolimatta.

Entinen poliitikko Elisabeth Rehn, 87

"Siitä asti, kun tämä päätös kisapaikasta julkistettiin, olen ollut todella hämmentynyt, ihmeissäni ja vihainen siitä, että kisat järjestetään tuolla. Kyllä minä kisat silti katselen, rakkauteni peliin ei ole minnekään hävinnyt. Tässä on vain sikäli paha maku, että tämä tapahtuu väärässä paikassa ja väärään vuodenaikaan.

Olen ollut itse pari kertaa kutsuvieraana siellä ministerivuosinani. Olin siellä silloin puolustusministerinä enkä naisena, joten minua kohdeltiin hyvin, mutta sehän johtui vain asemastani eikä mistään muusta. Tein myös pieniä matkoja kaupungin ulkopuolelle ja pääsin niillä juttelemaan kuljettajani kanssa. Sain sitä myötä kontaktia ihmisiin, jotka tekevät siellä töitä. Siinä avautui kyllä se hyvin surkea tilanne, joka siellä kaikilla niillä on, jotka eivät ole miljardöörejä.

Elisabeth Rehn toivoo, että kisojen jännärit vievät tänäkin vuonna mukanaan, vaikka kisapaikka onkin surkea.

Minulla on hyvin surkea käsitys siitä maasta. Mutta nyt kun Fifan johto on kuitenkin tämän päätöksen tehnyt, niin ei nyt sitten rangaista näitä pelaajia, jotka sinne ovat päässeet.

Sivumaku pysyy mukana ihan koko ajan, mutta toivon, että pelit ovat niin mielenkiintoiset, että ne kuitenkin tempaavat mukaansa. Kyllä minulla vielä on niin paljon aivoja jäljellä, että minulla on ikään kuin suljettuja omia kammareitaan siellä eri asioille. Puitteet ja niihin liittyvät asiat jätän pelin jälkeen mietittäväksi, mutta pelin aikana nautin, suutun tai ihmettelen pelin kulkua.”

Kirkkoherra Kari Kanala, 55

”Minulla on joitain kavereita, jotka eivät katso kisoja, mutta minä aion katsoa. Olen pohtinut asian läpi muun muassa Ylelle tekemässäni MM-podcastissa, jossa tapasin Frank Johanssonin Amnestysta, maajoukkuekutsusta Qatariin aikanaan kieltäytyneen Riku Riskin ja Jyri Niemisen, joka on valmentanut maalivahteja Qatarissa.

Venäjän vuoden 2018 kisoihin liittyi paljon ongelmia Krimin valtauksen myötä, ja jo vuonna 1978 kisat oli Argentiinassa, missä oli vallassa juntta. MM-kisoihin liittyy monesti tosi paljon ikävää ja pahaa, näihin kisoihin erityisen paljon. Nämä ovat korruptiolla ostetut ja verellä rakennetut kisat. Ja olen kyllä joutunut pohtimaan, mitä teen.

Kari Kanala aikoo katsoa kisoja poikansa kanssa.

Kysyin Amnestyn Frank Johanssonilta, että olenko syntinen mies, kun meinaan katsoa kisoja. Frankilta tuli ihan hyvä pointti, että mitä hyötyä siitä toisaalta on, jos en katso. Vaikuttaako se jotain?

Ja toisaalta kun valokeila nyt Qatariin osuu, niin kyllä ihmisoikeudet samalla myös parantuvat. Se on asian kääntöpuoli muttei muuta sitä, että tämä on ihan järjetöntä. Qatarhan ei olisi koskaan pelaamalla mennyt kisoihin, nyt joukkue on siellä avausottelussa mukana. On se älytöntä.

Normaaliin fiilikseen en varmasti pääse, mutta 6-vuotias poikani elää jalkapalloa tällä hetkellä. Hän pelaa joukkueessa, piirtää jalkapallokuvia ja katsoo mielellään pelejä. Olen itse katsonut kisoja 7-vuotiaasta asti, ja kun häneen on tarttunut samanlainen innostus kuin minuun, niin en minä puhu kotona ihmisoikeuksiin liittyvistä jutuista pienelle pojalle, vaan annan hänen innostua itse lajista. Pidän mölyt mahassa. Kyllä varmaan oman harrastejoukkueeni kavereiden kanssa asiasta treeneissä jurnutan.

Omatunto, tuo vanha ameeba. Silti, aion katsoa.”

Toimittaja Arto Nyberg, 56

”Alkuun syvä huokaisu. Surkeaahan se on, mutta mitäs sille nyt enää voi. Olisi pitänyt jättää myöntämättä kisat aikanaan, mutta nyt kun ne siellä ovat, niin kyllähän nyt sen verran lajista tykkään, että tulee ne katsottua.

Lähtökohtahan on ihan sekaisin. Eihän herranjestas marraskuussa kisafiilikseen pääse. Aikanaan on tullut otettua jopa kesälomia sen mukaan, että näkee mahdollisimman monta peliä. Nyt ei ole semmoista kisafiilistä kyllä ollenkaan. Juuri tuossa kaverini kanssa jouduin oikein miettimään, että ketäs siellä nyt pelaakaan.

Qatarin MM-kisat saavat Arto Nybergin huokaisemaan syvään.

On tämä puhuttanut ystäväpiirissä, mutta viesti on ollut se, että minkäs sille enää voi, kisat ovat nyt siellä, joten pelataan ne pois. Mutta ovatko seuraavat kisat sitten Pohjois-Koreassa, se on se seuraava kysymys. Kyllä Fifa on tässä itseään jalkaan purrut. Tämä koko touhuhan on mennyt ihan raiteiltaan. Pelkkä rahahan siinä taustalla on. Ei tätä muuten voi selittää.”

Radiojuontaja ja mediapersoona Janni Hussi, 31

”Kyllä minä varmaan aion katsoa, ja tietty työnkin puolesta on hyvä olla suurin piirtein kärryllä polttavista ajankohtaisista aiheista. Onhan tämä sellainen ristiriitojen tapahtuma, jonka ympärillä kuohuu huomattavasti normaalia enemmän.

Ystäväpiirissäni jalkapalloa seurataan ehkä melko vähän, mutta tietenkin työmaalla asiasta on puhuttu. Kollegani Tuukkakin (Tuukka Ritokoski) on intohimoinen futismies, jonka kanssa asiaa on puitu.

Janni Hussi katsoo MM-kisoja töidenkin puolesta.

Onhan tämä poikkeuksellinen tilanne, ihan lähtien työläisten traagisista kohtaloista kisojen rakennustyömailla.”

Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila, 51

”Seuraan kaikkea, mitä Qatarin kisoihin liittyy hyvinkin tiiviisti ihmisoikeuksien asiantuntijana. Itse pelien suhteen teen varmaankin niin, että katson jonkun ottelun tästä ihmisoikeuksien näkökulmasta. Katson, miltä se teatteri näyttää, ja minkälaista viestiä paikalliset viranomaiset ja Fifa haluavat esittää. En voi kuitenkaan erottaa ammatillista rooliani niin, että katsoisin näitä kisoja tavallisena jalkapallon ystävänä ikään kuin viattomin silmin.

Olen seurannut Qatarin tapahtumia hyvinkin tiiviisti jo seitsemän vuoden ajan, ja olen työni puitteissa ollutkin Qatarissa vuonna 2016.

Kaari Mattila on seuranut Qatarin synkkiä tapahtumia tiivisti jo pitkään.

Tämä kaikki on hyvin surullista ja vähän absurdiakin. Nyt Qatarin työoikeuksien räikeitä loukkauksia ja muuta ihmisoikeustilannetta on ainakin läpivalaistu hyvinkin tarkkaan. Arvokisoja on järjestetty monessa muussakin autoritäärisessä tai totalitaarisessa maassa, mutta niistä ei ole aina tehty yhtä tarkkaa läpivalaisua.

Toki tämä Qatarin tapaus tuntuu vielä hurjemmalta, kun nimenomaan näihin kisavalmisteluihin liittyy valtava määrä kuolemia ja räikeää työoikeuksien polkemista.

Seuraan jalkapalloa lasteni pelien takia hyvinkin tiiviisti ja pelaan itsekin kuntofutista. Olen seurannut monia EM- ja MM-kisoja, joskaan en kaikkia. Myös Venäjän vuoden 2018 kisoihin liittyi vakavia ihmisoikeusongelmia, ja seurasin silloinkin tilannetta tästä näkökulmasta. Huomasin jo silloin, että en edes halunnut katsoa niitä kisoja.”