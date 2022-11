Kommentti: Gianni Infantino on Vladimir Putinin sylikoira

Urheilun rikkaimmat ja vaikutusvaltaisimmat eivät koskaan malta olla rikkomatta omia sääntöjään, kirjoittaa Janne Oivio.

Urheilua ja politiikkaa ei pidä sekoittaa keskenään. Keskitytään pelaamaan ja nautitaan upeasta tapahtumasta. Ei pilata tätä hienoa päivää sotkemalla siihen politiikkaa.

Käsi pystyyn, jos nämä fraasit kuulostavat tutuilta.

Urheilu ja politiikka ovat, kuten tiedämme, erottamaton parivaljakko. Puhutaan sitten 1936 Natsi-Saksan olympialaisista, 1978 Argentiinan sotilasjuntan isännöimistä jalkapallon MM-kisoista tai Kiinan lukuisista olympiaisännöinneistä. Ja muitahan riittää.

Seuraava täysin irrallaan politiikasta oleva suurtapahtuma alkaa sunnuntaina Qatarissa.

Jalkapallo erityisesti liikkuu erottamattomasti vallan liepeillä. Lajipomot liehittelevät kansainvälisen eliitin kanssa. Hallintoja nousee ja kaatuu arvokisojen myöntämisellä tai hankkeiden kalliilla epäonnistumisella. Jalkapallo on kirjaimellisesti aiheuttanut sodan.

Jopa Suomessa tasavallan presidentti Sauli Niinistö on entinen Palloliiton puheenjohtaja. Suomessa!

Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino on jatkanut edeltäjiensä Sepp Blatterin ja Joao Havelangen linjoilla. Hän julistaa, kuten edeltäjänsäkin, miten jalkapallon kuuluu olla täysin erillään politiikasta.

Blatterilla oli omat, lukuisat hävettävät hetkensä, mutta Infantino on viime aikoina tuonut mieleen Blatteria edeltäneen Havelangen puheillaan. Brasilialainen Havelange kun mm. pohjusti Argentiinan kisoja sanomalla, että eihän näillä kekkereillä mitään tekemistä politiikan kanssa ole. Hienot järjestelyt ja mainiot kisat varmasti tulossa.

Kisat olivat sotilasjuntan veristä, julmaa urheilupesua pahimmillaan ennen kuin koko termiä oli edes keksitty. Jalkapallo verhosi alleen lukemattomat julmuudet.

4. marraskuuta alkoi Infantinon tuorein näytös.

– Olkaa hyvä, keskittykäämme nyt jalkapalloon! Ei sallita jalkapalloa raahattavan jokaiseen ideologiseen tai poliittiseen taisteluun, joka on olemassa, Infantino kirjoitti julkilausumassa yhdessä Fifan pääsihteerin Fatma Samouran kanssa julkaistussa tiedotteessa.

Selvä juttu, Gianni. Pidetään tässä välissä pieni tauko ja käydään kurkistamassa, miten Infantinon urheilun ja politiikan erottaminen ovat sujuneet viime vuosina.

Infantino viihtyi Putinin kestittävänä 2016...

... ja hauskaa pidettiin vuotta myöhemmin...

... ja taas vähän myöhemmin...

... ja 2019 Infantino pääsi istumaan Putinin hieman nykyistä lyhyemmän pöydän äärelle.

Infantino viihtyi Venäjän MM-kisoissa hyvin myös Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salmanin kanssa.

Qatarissa asuva Infantino on tehnyt parhaansa pian alkavien kisojen isäntämaan kilven kiillottamiseksi. Siinä itsessään riittää jo hävettävää. Mutta, jos mahdollista, sveitsiläinen alitti oman, erityisen matalalle asettamansa riman tiistaina.

– Pyyntöni teille kaikille on harkita kuukauden pituista tulitaukoa jalkapallon MM-kisojen ajaksi. Tai ainakin humanitääristen käytävien käyttöönottoa. Mitä tahansa, mikä voisi johtaa vuoropuheluun ja ensimmäisiin askeliin kohti rauhaa, Infantino sanoi G20-kokouksessa maailman johtajien edessä.

Lue lisää: Kohulausunto Ukrainan sodasta herätti epäilykset – Pekka Toverilta tiukka näkemys Fifan pomosta: ”Pelaa suoraan Kremlin pussiin”

Kuten kenraalimajuri evp, pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri kertoi Ilta-Sanomille, lausunto pelaa suoraan Putinin pussiin.

– Venäjällehän on nyt yhtäkkiä ilmestynyt neuvotteluvalmiutta, he ovat useampaan otteeseen vihjanneet siitä. Tämä on tyypillinen venäläinen taktiikka: siinä vaiheessa kun ollaan vaikeuksissa, niin yhtäkkiä löytyykin rauhantahtoa tai halukkuutta neuvottelutaukoon, Toveri kertoi.

Vaikka päällisin puolin vetoomus rauhan puolesta on jalo ja kunnioitettava ajatus, alleviivaa Toveri keskeistä pointtia. Infantino kävi laukomassa pallon Putinin syötöstä suoraan muun maailman maaliin. Ukraina sai henkiseksi painolastikseen ei enempää eikä vähempää kuin että muu maailma saisi rauhassa nauttia futiksen MM-kisoista ilman mitään ikäviä sotajuttuja.

Perusasioita ei kannata unohtaa: Jos Venäjä lopettaa taistelun, se häviää itse aloittamansa sodan. Jos Ukraina lopettaa taistelun, häviää koko Ukraina.

Tilanne on kaikkiaan absurdi, mutta se kuvaa jalkapallon valtaa maailmassa. Kuka muu urheilujohtaja voisi esittää vastaavanlaisen vetoomuksen – ja ajatella tekevänsä sen uskottavasti?

Jos lukijana et ole vihkiytynyt Fifan lonkeroihin perinpohjaisesti, niin Netflixin marraskuussa julkaisema dokumenttisarja Fifan korruptiosta oli hyvä muistutus siitä, miten korkealle vallan portailla jalkapallo nousee.

Minkään muun kansainvälisen lajiliiton puheenjohtaja ei kaveeraa yhtä taajaan maailman johtajien kanssa. Minkään muun lajiliiton johtaja ei ole likimain valtaa pitävä osapuoli keskustellessaan suurmaiden johtajien kanssa. Minkään muun lajiliiton puheenjohtaja ei pidä puheita 20 suurmaan edessä – ja katso olevansa käytännössä heidän kollegansa.

Mutta niin suuri on Fifan valta erityisesti jalkapallon MM-kisojen vuoksi, että se pitää käsissään kokonaisia valtioita.

Ristiriita on niin typerryttävä, ettei sitä edes hyväksyttäisi fiktiivisen teoksen käsikirjoitukseksi: puolitoista viikkoa sen jälkeen, kun Fifan puheenjohtaja viimeksi vaati jalkapallon ja politiikan erottamista, hän itse seisoi maailman 20 johtavan maan päämiesten edessä pitämässä puhetta – ja sekoitti keskenään johtamansa lajin ja politiikan. Täysin epäironisesti.

Ja samalla hän teki suuren palveluksen Vladimir Putinille.

Havelange, Blatter, Infantino... kenties heidän olisi aika ryhtyä noudattamaan omaa neuvoaan.