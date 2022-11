Epäily: Sheikki jyrähti olutteltoista Qatarissa – Fifan suuri kaljakumppani joutui käpälämäkeen

Oluttelttoja siirrettiin vain viikko ennen MM-kisojen alkua.

Qatarissa pelattavat jalkapallon MM-kisat alkavat tulevana viikonloppuna, kun kisaisännät kohtaavat Ecuadorin sunnuntaina.

Kaiken piti olla valmista kyseenalaisten kisojen alkamista varten. Nyt Qatarista kuuluu kuitenkin soraääniä.

Budweiser-olutmerkin myyntipisteet siirretään ja osa on jo siirretty uusille, vähemmän näkyville paikoille Qatarin korkealta taholta tulleen käskyn vuoksi, The New York Times uutisoi.

Budweiser on yksi Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan suurimmista yhteistyökumppaneista.

Päätöstä uudelleensijoittaa kaljateltat on perusteltu muun muassa turvallisuuteen liittyvillä syillä. The New York Timesin uutisen mukaan alkoholin läsnäolo voi häiritä paikallista väestöä ja muodostaa täten turvallisuusongelmia.

Artikkelissa kuitenkin epäillään, että kaljanmyyntipisteiden epäedullisempaan paikkaan siirtämisen takana on sheikki Jassim bin Hamad bin Khalifa al-Thani, joka on Qatarin hallitsevan emiirin veli. Hän on lisäksi aktiivinen kisojen päivittäisessä suunnittelussa.

The New York Timesin toimittaja Tariq Panja julkaisi Twitter-tilillään videon, jossa kaljatelttaa rullataan toiseen paikkaan.

– Työntekijät siirtävät oluttelttaa MM-stadionilla viikonloppuna Qatarin käskyn jälkeen. He piilottavat myyntipisteitä vähemmän näkyville paikkoihin kaikkien kahdeksan stadionin ympärillä turvallisuuspelkojen vuoksi, Panja kirjoitti videonsa yhteyteen.

Alkoholin myynti on Qatarissa hyvin rajoitettua. Se ei ole kiellettyä, mutta useimmat turistit voivat ostaa sitä vain tiettyjen hotellien ravintoloista.

Budweiser maksaa Fifalle The New York Timesin mukaan noin 75 miljoonaa euroa joka neljäs vuosi myydäkseen ja mainostaakseen tuotteitaan MM-areenoilla.

Budweiser kuuli tapauksesta vasta viikonloppuna, kun myyntipisteitä jo siirrettiin.

– Yhtiö tekee yhteistyötä Fifan kanssa toimipisteiden siirtämiseksi ohjeiden mukaisiin paikkoihin, Budweiser kertoi tiedotteessaan The New York Timesin mukaan.

Qatarin MM-kisat ovat olleet globaalin keskustelun ja kritiikin kohteena maan erittäin heikon ihmisoikeustilanteen vuoksi.