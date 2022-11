Qatarilaiselta ihmisoikeusaktivistilta haaste David Beckhamille – päätyi välittömästi estolistalle

Nas Mohamed, 35, on ensimmäinen qatarilainen julkihomo.

Nas Mohamed teki tänä keväänä historiaa. Hän kertoi julkisesti olevansa homo – historian ensimmäisenä qatarilaisena.

Qatarissa on tiukka homoseksuaalisuuden kieltävä laki. Muslimivaltiossa homoudesta voi saada vankilatuomion tai jopa kuolemanrangaistuksen.

Mohamed kertoi ruotsalaislehti Expressenin haastattelussa tienneensä 11-vuotiaana olevansa homo. Hän muutti 24-vuotiaana Yhdysvaltoihin opiskelemaan ja kertoi sen jälkeen asiasta äidilleen. Puhelusta on kulunut nyt 11 vuotta, eikä San Franciscossa asuva ja lääkärinä työskentelevä Mohamed oleva sen jälkeen puhunut perheenjäsentensä kanssa kertaakaan.

Mohamed kertoi Expressenille myös työstään Qatarin LGBTQI-yhteisön hyväksi. Sosiaalisessa mediassa aktiivinen Mohamed pyrkii nostamaan esille LGBTQI-yhteisön huonon aseman Qatarissa. Sunnuntaina Qatarissa alkavat jalkapallon MM-kisat tarjoavat tähän hyvän mahdollisuuden.

Elämä homomiehenä vahvasti uskonnollisessa maassa on käytännössä mahdotonta.

– Kokoajan täytyy teeskennellä ja olla jotain muuta kun oikeasti olet. Täytyy yrittää vain sopia joukkoon. Se tuhoaa ihmisen henkisesti, Mohamed kuvaili seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten tilannetta Qatarissa.

Mohamed pyrkii kampanjoinnillaan dekriminalisoimaan homouden Qatarissa.

Osana kampanjaansa hän otti yhteyttä MM-kisojen mainoskasvona toimivaan David Beckhamiin Instagramissa. Tavoitteena Mohamedilla oli hyödyntää entisen jalkapalloilijan näkyvyyttä.

Yritys kuitenkin epäonnistui totaalisesti, sillä kun Mohamed yritti ottaa Beckhamiin yhteyttä Instagramissa, Beckham tai hänen pr-tiiminsä blokkasivat hänet.

Qataria mainoksissa ylistävä Beckham on aikaisemmin ilmaissut tukensa LGBTQI-yhteisölle. 47-vuotiaan englantilaisen uskottavuus yhteisön tukijana on kokenut kovan kolauksen sen jälkeen, kun Beckham aloitti yhteistyön Qatarin kanssa.

Beckhamin haluttomuus kommentoida asiaa voi selittyä ainakin osittain sillä, että entinen jalkapalloilija tienaa yhteistyöstään Qatarin kanssa kymmenen vuoden aikana medialähteiden mukaan yli 160 miljoonaa euroa.

David Beckham seurasi seurajoukkueiden maailmanmestaruuskisojen välierää Dohassa 2019.

MM-kisojen lähestyessä on esiin noussut huoli kisaturisteiksi saapuvien LGBTQI-yhteisön jäsenten turvallisuudesta.

Fifa ja Qatarin hallitus vetoavat jatkuvasti kisaturisteihin ja kertovat, että tapahtuma tulee olemaan turvallinen kaikille. Myös Mohamed uskoo tähän.

– Qatar haluaa esittäytyä maailmalle. He eivät tahdo kisoista pr-kriisiä. Luulen, että he sallivat kisojen aikana asioita, joita normaalisti ei sallita. Kuitenkin, kun kisaturistit poistuvat, kaikki palaa takaisin ennalleen. Ja se nimenomaan on vaarallista, Mohamed sanoi Expressenille.

Jalkapallon MM-kisat alkavat Qatarissa sunnuntaina 20.11. Finaali pelataan 18. joulukuuta.