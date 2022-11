Kommentti: Qatarin MM-kisoista tulee irvokas ja kiusallinen näytelmä – tämän takia se on myös hyvä asia

Jalkapallon MM-kisoista Qatarissa tulee irvokas näytelmä, mutta siitä voidaan oppia, kirjoittaa Vesa Rantanen.

Kannattaako lasitalossa heitellä kiviä, voisi joku kysyä, kun miettii vaikkapa Ilta-Sanomien toimitusta Helsingin keskustassa.

Jonkinlaista kivien heittelyä ainakin urheilutoimituksissa on varmasti tapahtunut, ja muuallakin kuin täällä. Jalkapallon MM-kisat Qatarissa ovat asettaneet urheilutoimitukset kiusalliseen tilanteeseen. Yksi maailman suurimmista ja merkityksellisimmistä urheilutapahtumista on annettu maahan, jonne sitä ei olisi koskaan pitänyt antaa.

Urheilujournalismilla on helposti vain hävittävää tässä pelissä. Osa on sitä mieltä, ettei jalkapallosta pitäisi kirjoittaa mitään 20. marraskuuta alkavissa kisoissa. Ja sitten on varmasti heitäkin, joille riittää mielenkiintoista seurattavaa upeiksi kehutuilla stadioneilla, jotka on rakennettu kymmenientuhansien orjiksi luokiteltujen vierastyöläisten verellä.

Qatarissa pelataan MM-jalkapalloa 20.11.-18.12.

Vastakohtien maa

Qatar on järkyttävien vastakohtien maa. Syntyperäiset kansalaiset elävät kuin kuninkaat ja käyttävät siekailematta hyväkseen köyhiä vierastyöläisiä. Homous on rikos ja naisten asema, kuten islamistisissa maissa usein, ei ole häävi.

Qatar lahjoi kisat itselleen muun muassa Yhdysvaltojen nenän edestä. Tämä raivostutti USA:n hakukomitean keulakuvaksi värvätyn presidentti Bill Clintonin, joka usutti FBI:n jahtaamaan Kansainvälisen jalkapalloliitto Fifan korruptoituneita johtajia.

Nykyinen puheenjohtaja Gianni Infantino asuu muuten Qatarissa, oletettavasti vähän paremmissa oloissa kuin vierastyöläiset, jotka ovat maan ylivertainen enemmistö. Syntyperäisiä qatarilaisia on maassa alle 20 prosenttia, mutta heillä on sata prosenttia rikkauksista ja oikeuksista.

On käsittämätöntä, että yksi maailman arvokkaimmista urheilutapahtumista on viety tällaiseen öljyllä ja kaasulla rikastuneeseen roistovaltioon, joka polkee ihmisoikeuksia julman diktatuurin tavoin.

Rakennustyöläisiä 974-stadionin työmaalla Qatarissa vuonna 2018. Stadion puretaan kisojen jälkeen.

Viimeinen kerta

Kisojen ennakoidaan tuottavan miljardivoitot Fifalle, joka on jo melkein valtio valtiossa. Moni jalkapallokannattaja käy samaa vaikeaa itsetutkiskelua kuin urheilutoimittajat; katsoa vaiko eikö.

Tiedämme, että maailman vahvin konsultti on raha. Sponsorit ja tv-yhtiöt maksavat ison osan Fifan rietastelusta, mutta viimeinen valta on asiakkaalla.

Jos kukaan ei ostaisi lipun lippua, eikä katsoisi televisiosta yhtään MM-peliä, Fifa voisi tajuta tekemänsä virheen raskauden.

Yhtä lailla kansa voisi kysyä meiltä ja muilta medioilta, että miksi raportoimme mitään koko kisoista. Voiko media raportoida jalkapallosta pitäen moraalin kilven kiiltävänä?

Ilta-Sanomissa asia nähdään näin: juurikin nyt, kun kisat ovat niin ristiriitaiset, meidän on suunnattava erityisen tarkka katse Qatariin, sen ihmisoikeustilanteeseen ja kaikkeen mitä maassa tapahtuu.

Tuskin koskaan aiemmin jalkapallokisojen yhteydessä yhteiskunnallinen aspekti on ollut niin vahva kuin nyt. Se on hyvä. Lähes sovittamaton ristiriita pakottaa meidät entistä tarkemmin pohtimaan urheilun yhteiskunnallisia ulottuvuuksia.

Lusail-stadionin rakentaminen maksoi 766 miljoonaa euroa.

Jalkapallojuttujen rinnalla on julkaistava runsaasti yhteiskuntakriittistä journalismia. Nämä kisat eivät ole vain jalkapallokisat, vaikka ne ovat myös sitä.

Kisojen myöntäminen Qatariin oli anteeksiantamaton virhe, joka tahraa lajin maineen pitkäksi aikaa. Sekin on hyvä, koska Fifa kaipaa paljon nähtyä rankempaa pöllytystä ja nimenomaan jäseniltään. Suomi voisi olla sylikoiran sijaan vihainen dobermanni.

Monet asiantuntijat sanovat, että kisojen saama kriittinen julkisuus ja maan armoton läpivalaisu ovat jo vähän edistäneet ihmisoikeustilannetta.

On kuitenkin syytä suhtautua kriittisesti ajatukseen, että maan hemmoteltu ja määrättömään hyvään tottunut syntyperäinen kansanosa haluaisi kovasti muuttaa yhteiskuntamallia, joka on sille äärimmäisen suotuisa.

Ja toisaalta, mihin me urheilujournalismissa vedämme rajan niin sanottujen hyväksyttävien ja ei-hyväksyttävien järjestäjämaiden välille? Kiina ei millään lailla ole mallidemokratia, mutta siellä kilpailtiin Suomelle erittäin menestyksekkäät olympialaiset viime talvena.

Medioissa oli lupaava määrä yhteiskuntakriittistä journalismia, mutta onko Kiina nyt pysyvästi pyyhkäisty pois kelvollisten kisajärjestäjien joukosta?

Venäjällä olivat sekä jalkapallon MM-kisat että talviolympialaiset, mutta tuskin vähään aikaan uudestaan.

Jos esimerkiksi nyt Yhdysvaltain välivaaleissa Donald Trumpin tukemat vaalikieltäjät ja syvimmän pään salaliittohörhöt olisivat päässeet valtaan, niin täyttäisikö enää USA:kaan meidän moraali- ja demokratiakriteerimme?

Hävetkää, päättäjät

Jalkapallopäättäjien pitää hävetä. Toivottavasti he vip-illallisista ja runsaista päivärahoista nauttiessaan muistavat aavikkoon imeytyneen rakennustyöläisten veren.

Voi toisaalta olla myös hyvä, että jalkapallon MM-kisoista tulee tällainen irvokas näytelmä. Se pakottaa meidät kaikki tarkastelemaan asioita yhteiskuntakriittisessä valossa. Urheilun piirissä tällainen kehitys on enemmän kuin tervetullut.

Koko maailman on saatava tietää, millaiseen maahan kisat myytiin. Virhe ei saa koskaan toistua. Siksi me raportoimme kisojen kaikista aspekteista.