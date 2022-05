Ruotsalainen pariskunta ei saanut hotellihuonetta Qatarista – virkailijalta tyly vastaus: ”Pukeudutte kuten homoseksuaalit”

Ruotsin, Norjan ja Tanskan yleisradiot testasivat qatarilaisten hotellien reaktion seksuaalivähemmistöihin.

Jalkapallon MM-kisojen vieminen Qatariin on aiheuttanut kovaa porua.

Jalkapallon MM-kisat pelataan marraskuussa 2022 Qatarissa, jossa ihmisoikeusrikkomukset ovat hallinneet kisoja ennakoivaa keskustelua.

Muun muassa homoseksuaalisuus on Qatarissa ankarasti kielletty ja siitä voi saada vankeustuomion.

Ruotsin, Norjan ja Tanskan yleisradioyhtiöt teettivät yhdessä kyselyn qatarilaisiin kisahotelleihin ja tiedustelivat, saisivatko he varattua huoneen kuvitteelliselle ruotsalaiselle homopariskunnalle.

Kyselyyn tuli vastaus 59 hotellilta, joista kolme vastasi tylyyn sävyyn.

– Ei, se ei ole mahdollista, Ruotsin SVT kertoo kuulleensa.

Peräti 20 hotellia kuitenkin korosti, että huoneen varaaminen onnistuu vain, mikäli asukkaat eivät ”näytä julkisesti” olevansa homoja.

– Emme tuomitse, mutta jos meikkaatte ja pukeudutte kuten homoseksuaalit, se on lainvastaista. Meidän hotellissamme homous on ok, kunhan ette näytä seksuaalista käyttäytymistä tai pussaile julkisesti.

Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa on vakuutellut, että seksuaalivähemmistöt voivat nauttia kisoista Qatarissa siinä missä muutkin fanit.

Ruotsin jalkapalloliiton pääsihteeri Håkan Sjöstrand ei kuitenkaan niele Fifan puheita nähtyään kyselyn tulokset.

– Tämä on täysin mahdotonta hyväksyä. Tässä nähdään jälleen kerran, miten väärin on antaa MM-kisat maalle, joka ei kunnioita ihmisoikeuksia kuten sitä, että voit rakastaa ketä hyvänsä, Sjöstrand latasi SVT:lle.