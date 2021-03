Kommentti: Palloliitolla olisi ollut kymmenen vuotta aikaa puuttua Qatarin kuolemankisojen epäkohtiin

Suomen palloliitolla ei ole todellista tahtoa korruptiolla hankittujen Qatarin MM-kisojen perumiseksi tai siirtämiseksi, kirjoittaa Juha Kanerva.

Palloliiton puheenjohtajan Ari Lahden mukaan Suomi ei aio boikotoida Qatarin MM-kisoja. Kisastadioneiden rakennustöiden yhteydessä on muun muassa Guardianin mukaan kuollut 6500 siirtotyöläistä.­

Suomen palloliitto lähetti maanantaina tiedotteen, jonka otsikko kuulosti raflaavalta. Palloliiton johdon mielestä jalkapallon MM-kisojen 2022 myöntäminen Qatarin järjestettäväksi oli huono päätös.

Raflaavuus jäi otsikkoon. Itse teksti oli selittelyä, sanojen pyörittelyä ja käsien pesua arabivaltion suorittamista ihmisoikeusloukkauksista.

MM-lopputurnauksen myöntämisestä Qatarille tuli joulukuussa kuluneeksi kymmenen vuotta, joten epäkohtiin puuttumiseen olisi ollut aikaa vaikka kuinka paljon. Kisojen hakemisprosessiin arveltiin liittyneen korruptiota, ja ensimmäiset epäilyt tulivat julki keväällä 2011.

Fifan puheenjohtajana vuosina 1998–2015 toiminut Sepp Blatter torjui tuolloin syytökset ylimielisesti. ”Tämä ei ole basaari, tämä on Fifa.”

Myöhemmin on käynyt ilmi, että Blatter loukkasi basaarien kunniaa. Kauppakaduilla voi asioida rehellisestikin, mutta Fifan pääkonttorissa se tuntuu olevan lähes mahdotonta.

Sunday Times kertoi 2014, että Qatar sai kisat lahjomalla asiasta päättäneen Fifan hallituksen jäsenet (24 miestä). Hieman aikaisemmin Blatter oli kertonut Die Zeit -lehdessä eurooppalaisten valtionpäämiesten painostaneen Fifan hallituksen jäseniä äänestämään Qataria. Kyse oli taloudellisista intresseistä. Esimerkiksi Ranskan presidentti Nicolas Sarkozy yllytti Michel Platinia äänestämään arabivaltion hakemuksen puolesta.

Kesäkuussa 2014 Palloliiton puheenjohtaja Pertti Alaja (1952–2017) ilmoitti Helsingin Sanomien haastattelussa, että Qatarin kisat saatetaan perua. ”On vaikea nähdä Qatarin kisoja enää puhtaana”, Alaja sanoi ja ennakoi tulevaa mielenkiintoisella vertauksella. ”Mielestäni kyse on nyt siitä, että Qatar on tällä hetkellä kuin auto, joka on saanut useita klommoja. Kysymys kuuluu, saadaanko se korjattua ja pääseekö se enää jatkamaan matkaa. Vai onko klommoja jo liikaa?”

Tiedämme, että Qatarin limusiini on rullannut valtatiellä kolhuista huolimatta. Mutta jatketaan autovertauksella, jonka esitti kesällä 2015 Fifan viestintäjohtaja Walter de Gregorio esitti tv:n huumoriohjelmassa kysymyksen: ”Fifan puheenjohtaja, pääsihteeri ja viestintäjohtaja istuvat autossa; kuka ajaa?” Hän vastasi itse: ”poliisi”.

Blatteria vitsi ei naurattanut: de Gregorio sai potkut. Mutta pian Blatter seurasi perässä. Tilalle astuneen Gianni Infantinon toivottiin tuovan uudenlaisen hallintokulttuurin Fifaan, mutta sellaisesta ei ole näkynyt merkkejä, mikäli tutkivien journalistien raportteihin on uskominen.

Alajan esittämät duubiot Qatarin kisojen perumisesta eivät toteutuneet. Pikemmin päinvastoin, sillä jalkapalloyhteisö on suorastaan kumartanut Dohan minareettien suuntaan. Qatar Airwaysin mainos on komeillut muun muassa Barcelonan, Bayern Münchenin ja Boca Juniorsin paidassa. Öljyvaltion pr-koneisto on ottanut suurseurojen Dohan-vierailuista kaiken irti.

Myös pienemmät toimijat ovat kelvanneet öljysheikeille. Suomen A-maajoukkue suuntasi tammikuussa 2019 harjoitus- ja pelileirille Dohaan. Virallisen selityksen mukaan liiton johto halusi mennä tarkastamaan, miten ihmisoikeustilanne ja siirtotyöläisten olosuhteet ovat kehittyneet vuosien saatossa.

Qatarilaisen sanomalehden julkaisemista valokuvista kävi ilmi, ettei pohjoismainen delegaatio esittänyt kiperiä kysymyksiä isännille. Vieraille esiteltiin juuri niitä paikkoja, joita haluttiin.

Jotkut jalkapalloihmiset sentään kyseenalaistivat matkan. VPS:ssä tuolloin pelannut Juho Lähde oli ottanut selvää, mitä Palloliiton brosyyreissä kerrottiin järjestön arvoista. Siellä oli kauniita sanoja, mutta Lähteen mielestä ”toiminnassa arvot tulevat oikeasti esiin” (HS 3.12.2018).

HJK:n Riku Riski otti kollegansa sanat todesta ja kieltäytyi Qatarin-matkasta. Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti luonnehti tuolloin Riskin ratkaisua ”hassuksi”. Lahti ei tainnut oikein oivaltaa, että maailma oli muuttumassa suuntaan, jossa urheilijoiden näkemyksiä kuunnellaan. Forbes-lehti huomioi Riskin poikkeuksellisen teon tammikuussa 2020.

Aavikko opetti Lahtea. Vuotta myöhemmin Huuhkajat jättivät Qatarin matkan väliin, koska Palloliitolla ei ollut enää varaa imagotappioon.

Viime viikkoina useissa maissa on esiintynyt hankkeita Qatarin MM-kisojen siirtämiseksi muualle. Erityisen aktiivisesti asiaan on tartuttu Norjassa, jossa seitsemän pääsarjaseuraa esittivät kisojen boikotoimista.

Miesten maajoukkueen päävalmentaja Ståle Solbakken ilmoitti olevansa ajatuksen takana. Hän kertoi lukevansa Qatarin ihmisoikeustilannetta käsittelevät artikkelit tarkkaan. Guardian-lehti kertoi äskettäin, että Qatarissa on kuollut vuodesta 2010 lähtien 6 500 siirtotyöläistä.

Solbakken sanoi pohjoismaiden futisliittojen olleen liian lepsuja Qatarin kovistelussa ja ilmoitti olevansa erityisen pettynyt Tanskan ja Ruotsin jalkapalloliittojen puheenjohtajiin, jotka istuvat Uefan hallituksessa.

Norjan jalkapalloliitto käsitteli asiaa viikonloppuna, mutta lykkäsi päätöksenteon kesäkuulle. Myös Tanskan liitto päätti olla boikotoimatta kisoja. Suomen palloliitto hyppäsi sitten samaan kelkkaan ja ilmoitti olevansa innolla menossa vuoden 2022 MM-kisoihin.

Tämä muotoiltiin alussa mainitussa tiedotteessa poliittista liturgiaa muistuttavaan muotoon. ”Boikotoinnin sijaan me tulemme yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa jatkamaan aktiivista dialogiamme sekä Fifan että paikallisten järjestäjien ja toimijoiden kanssa työolojen ja ihmisoikeuksien parantamiseksi.”

Suomeksi sanottuna. Qatar saa rauhassa jatkaa ihmisoikeuksien polkemista, ja siirtotyöläisten näännyttämistä kuoliaaksi tappavassa kuumuudessa.