Pelé ei koskaan puhunut Brasilian diktatuuria vastaan, eikä hänen ystävänsä koskaan unohtanut sitä – legendan tyhjentävä kommentti pysäyttää

Jalkapallolegenda Pelé halusi vain keskittyä jalkapalloon. Uutuusdokumentissa käsitellään, miten vaikeaa se oli levottomina 1960-luvun vuosina Brasiliassa.

Brasilian pelaajien riemua: Italia on kaatunut 4–1 Pelén johdolla, ja Brasilia on jälleen maailmanmestari.­

Jalkapallolegenda Pelé täytti viime vuoden lokakuussa 80 vuotta. Kolminkertainen maailmanmestari (1958, 1962, 1970) loisti pitkällä urallaan kotimaansa suurseurassa Santosissa ja pelasi muutaman hedelmällisen vuoden myöhemmin New York Cosmosissa.

Brasilialaisen ikonin tarinaan nivoutuu myös politiikka – ja ennen kaikkea Pelén haluttomuus osallistua siihen. Aihetta sivutaan Netflixin tuoreessa dokumenttielokuvassa Pelé, joka käsittelee pelaajan uraa sen alkuvaiheista aina kesän 1970 maailmanmestaruuteen saakka.

Brasilia kävi läpi voimakasta murrosta Pelén pelivuosina. Sotilasjuntan vallankaappaus 1. huhtikuuta 1964 suisti maan diktatuuriin. Tavallinen kansa kärsi sotilasjuntan väkivaltaisuuksista.

Urheilija-aktivismi nosti päätään 1960-luvulla mm. Yhdysvalloissa. Muhammad Alista tuli mustien amerikkalaisten oikeustaistelun keulakuvia.

Brasiliassa moni toivoi Peléltä aktivismia, mutta legenda halusi pysyä politiikan ulkopuolella.

Tilanne paheni erityisesti, kun Emilio Garrastazu Medici nousi valtaan vuonna 1969.

– Hän ymmärsi, miten jalkapallo valloitti ihmiset. Oli tavallista nähdä kenraali Medici seuraamassa jalkapalloa joka sunnuntai radio korvallaan. Kun poliittisia vankeja kidutettiin, kenraali oli katsomassa peliä ja luomassa ”mukavan tyypin” imagoa, toimittaja Paulo Cesar Vasconcellos kertoo.

Pelikaverit ja tavalliset kansalaiset toivoivat vaikutusvaltaiselta Peléltä kannanottoa junttaa vastaan.

– Jos sanoisin, etten tiennyt kidutuksista mitään, valehtelisin. Kuulimme monista asioista, mutta emme olleet varmoja, mikä on totta ja mikä ei. Santos kiersi tuohon aikaan pitkin maailmaa. Emme tienneet, olivatko uutiset totta, Pelé kertoo itse.

Pelén pitkäaikainen maajoukkuekaveri Paulo Cezar Lima, tuttavallisemmin Caju, ei katsonut Pelén puolueettomuutta hyvällä. Maalitykki esiintyi maan johdon kanssa tilaisuuksissa eikä koskaan sanonut hallinnosta poikkipuolista sanaa.

– Moni katsoi enemmän sitä, mitä hän teki kentän ulkopuolella kuin sitä, mitä tapahtui kentällä. Se toimi tuolloin häntä vastaan. Pidin häntä alistuvana mustana miehenä, joka hyväksyy kaiken. Ei vastusta, ei kyseenalaista tai tuomitse. Rakastan Peléä, mutta kritisoin häntä tästä vieläkin. Yksikin lausunto Peléltä olisi ollut iso juttu, varsinkin Brasiliassa, Caju sanoo dokumentissa.

Futislegenda puolustautuu sanomalla, että oli voimaton tilanteessa. Hän korostaa samalla, ettei maan johto koskaan pakottanut häntä mihinkään. Hallinto halusi kohdella miestä hyvin, koska tiesi, miten suuri esikuva hän oli kansalaisten silmissä.

– En olisi voinut tehdä mitään toisin. Mitä hyötyä diktatuurin vastustamisesta on? Millä puolella ollaan nyt? Näihin asioihin hukutaan. Olen tavallinen mies, jolle suotiin jalkapallon lahja. Olen täysin vakuuttunut, että tein enemmän Brasilian kansalle jalkapallon kautta olemalla itseni kuin monet poliitikot, joille siitä maksetaan.

Vaikka Pelé saakin dokumentissa kritiikkiä toimistaan ja toimimattomuudestaan, häntä myös puolustetaan. Vertaaminen Aliin on epäreilua, sanoo toimittaja ja pelaajan ystävä Juca Kfouri.

– Ali teki toisin, ja kunnioitan häntä siitä. Ali myös tiesi, että hänet voidaan pidättää, mutta häntä ei uhannut kiduttaminen. Peléllä ei ollut sitä samaa varmuutta. Diktatuuri on diktatuuri. Vain siinä eläneet tietävät, miten se satuttaa.

Valtaosa tuoreesta dokumenttielokuvasta keskittyy Pelén elämän ja jalkapallouran huippukohtiin.

Sisältö on sikäli kovin tuttua. Edson Arantes do Nascimento nousi köyhyydestä Santosin huippupelaajaksi, voitti MM-kultaa ensimmäisen kerran 17-vuotiaana 1958 ja nousi Ruotsissa pelattujen kisojen jälkeen koko maailman huulille. Legendan uran kruunu on vuoden 1970 MM-kulta, johon myös dokumentti päättyy.

Dokumentin ensi-ilta Netflixissä on 23. helmikuuta.