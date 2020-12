Historiallinen tv-sopimus syntyi – Yle ja MTV hankkivat oikeudet jalkapallon MM-kisoihin yhdessä

Yle ja MTV näyttävät jalkapallon MM-kisat 2026 Suomessa.

Kyseessä on ensimmäinen kerta Suomessa, kun kaupallinen tv-yhtiö ja Yle hankkivat suurten urheilutapahtumien tv-oikeuksia yhdessä.

– Hallussamme on nyt kaikki jalkapallon miesten arvokisat 2020-luvun loppuun asti. Huippujalkapallo on Ylen urheilutarjonnan kivijalka koko vuosikymmenen. Meille on tärkeää, että yleisöllä on vapaasti katsottavissa käytännössä sama määrä otteluita kuin aiemminkin. Yksin emme olisi pystyneet tätä turnausta hankkimaan, Ylen Urheilu ja tapahtumat -yksikön johtaja Panu Pokkinen sanoo Ylen sivuilla.

Vuoden 2026 MM-kisat järjestetään Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa.

Mukana on 48 joukkuetta ja turnauksessa pelataan jopa 80 ottelua. Yle näyttää otteluista 40.

MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen muistutti, että suurten urheilutapahtumien esittäminen puoliksi yleisradioyhtiön ja kaupallisen yhtiön kanavilla on tuttua muissa Pohjoismaissa.

– On hienoa päästä tuomaan tämä malli myös Suomeen. Tuomme yhdessä suomalaisille ennennäkemättömät jalkapallon MM-kisat 2026, hän sanoo.

Seuraavat miesten MM-kisat 2022 pelataan Qatarissa. Ne kisat Suomessa näyttää Yle.