51-vuotias insinööri kuoli koronavirukseen – oli töissä Qatarin MM-rakennuksella

Kuollut ei kuulunut riskiryhmiin.

Jalkapallon miesten vuoden 2022 MM-lopputurnauksen järjestäjämaa Qatar ilmoitti torstaina, että kisapaikkoja rakentavien työntekijöiden joukossa on tapahtunut ensimmäinen koronavirukseen liittyvä kuolema.

Kaikkiaan työntekijöiltä on turnausjärjestäjien mukaan löydetty 1 102 koronatartuntaa, ja niistä 121 on vielä aktiivisia.

Kuollut oli 51-vuotias insinööri, joka ei kuulunut riskiryhmiin. Hän kuoli järjestäjien mukaan 11. kesäkuuta. Kuolleen kansallisuutta ei kerrottu.

Qatarissa on yksi maailman korkeimmista covid-19-sairastumistiheyksistä, sillä maan 2,75 miljoonasta asukkaasta 3,3 prosenttia on antanut positiivisen näytteen koronatestissä. Virukseen kuolleita maassa on 104.

Qatarin MM-jalkapallo pelataan marras-joulukuussa 2022.

Koronaviruksen hillitsemiseen tähtäävät rajoitukset ovat hidastaneet MM-rakennustöitä, mutta qatarilaisviranomaisten mukaan valmisteluista on valmiina yli 80 prosenttia.