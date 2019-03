MM-futis

Fifa haluaa nostaa MM-kisojen joukkuemäärää

15.3. 19:50

MM-kisat Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa suosittelee miesten MM-kisojen joukkuemäärän nostamista nykyisestä 32:sta peräti 48:aan jo Qatarin turnauksessa.

Qatarin MM-turnaus pelataan vuonna 2022.



Mahdollisesta joukkuemäärän lisäämisestä on määrä äänestää Fifan kongressissa kesäkuussa. Fifan mukaan muutos vaatisi sen, että osa otteluista pelattaisiin Qatarin ulkopuolella.



Fifa päätti perjantaina hallintoneuvostonsa kokouksessa Miamissa myös, että VAR-videotuomarointijärjestelmä on käytössä tänä vuonna Ranskassa pelattavissa naisten MM-kisoissa. VAR oli käytössä viime vuonna miesten MM-turnauksessa Venäjällä.



Jo aiemmin on päätetty, että vuoden 2026 miesten MM-turnauksessa on mukana 48 maata.