Miss Suomeksi pyrkivä Elina, 23, rakastui jääpalloilijaan: pyörittävät parisuhdetta kahden maan välillä

Miss Suomi -semifinalisti Elina Kuznetsova on yhdessä jääpalloilija Emil Fedorovin kanssa. Tällä hetkellä pari elää töiden takia etäsuhteessa.

Miss Suomi -semifinalistit julkistettiin torstaina Nuuksiossa. Miss Suomi 2020 -tittelistä kisaa 20 missikokelasta, joiden joukosta kruunataan voittaja toukokuussa.

Semifinalistien joukossa seisoi Lappeenrannassa asuva 23-vuotias Elina Kuznetsova. Kouvolasta kotoisin oleva nuori nainen on kuin kotonaan luistimissa, sillä hän harrasti taitoluistelua SM-junioritasolle asti.

– Tällä hetkellä valmennan Lappeenrannan taitoluistelijoissa, Kuznetsova kertoi IS:lle Miss Suomi -semifinalistien julkistustilaisuudessa.

Missikokemusta naiselta ei löydy, mutta Kuznetsova aikoo hyödyntää kilpailussa taitoluistelutaustaansa.

– Siitä on ehdottomasti on hyötyä, varsinkin siitä, että olen esiintynyt. Tunnen itseni ja tykkään esiintymisestä, hän kertoi.

Rakkauskin on löytynyt samoista piireistä. Kuznetsova on ollut viimeisen kolmen vuoden ajan varattu nainen, sillä hänen rakkaansa on jääpalloilija Emil Fedorov, 23. Fedorov pelaa tällä hetkellä hyökkääjänä Ruotsin Elitserienin Vetlandassa. Hänet valittiin myös Suomen maajoukkueeseen vuoden 2019 MM-kilpailuihin.

Pariskunta juhlii seurustelunsa 3. vuosipäivää ystävänpäivänä. Tammikuun lopussa Kuznetsova julkaisi herkän yhteiskuvan ja kertoi saaneensa rakkaansa Suomeen muutamaksi päiväksi.

– Oli maailman parasta nähdä taas rakas täällä Suomessa! Vaikkakin vain 3 päivää, Kuznetsova hehkutti

Ruotsin puolelle kolmen vuoden sopimuksen solminut Fedorov pitää majaa meren toisella puolella, joten nuori pari elää tällä hetkellä etäsuhteessa.

– On etäsuhde, mutta käyn Ruotsissa usein. Matkustelen sinne noin kerran kuukaudessa, eli aika usein, Kuznetsova kertoi.

Kuznetsova päätyi itsekin asumaan Ruotsiin poikaystävänsä saatua vuonna 2018 sopimuksen Vetlandaan. Nainen viihtyi naapurimaassamme vuoden ajan ja palasi Suomeen viime vuonna.

– Yhden kauden asuin siellä, ja sitten päätin tulla Suomeen tekemään töitä ja hakemaan missikilpailuun, Kuznetsova hymyili.

Porvoolaislähtöinen Fedorov kertoi Uusimaa-lehdelle vuonna 2018 vaihtaneensa jääkiekon jääpalloon viisi vuotta sitten ja olleensa ollut kolme kertaa peräkkäin suomen liigafinaalissa. Fedorov oli erittäin mielissään mahdollisuudesta päästä kovaan Ruotsin sarjaan.

– Olen päättänyt jo vuosia sitten, että haluan yrittää kovaan sarjaan. Ruotsin sarja on myös tasainen ja luvassa on kovia pelejä. Uskon, että tämä edistää taas omaa kehitystä ja olen siitä erittäin onnellinen, Fedorov kertoi Uusimaa-lehdelle.

Miss Suomi -finaali järjestetään 22. toukokuuta. Sitä ennen semifinalisteista karsitaan finalistit. Kuznetsova kertoi IS:lle, että hänestä tulisi kuuntelevainen ja hyväsydäminen Miss Suomi.

– Minusta tulisi ahkera missi, koska ahkeruus kuuluu luonteeseeni. Tykkään kuunnella ihmisiä ja jos sattuu olemaan jotain ongelmia, niin tykkään myös ratkoa niitä, hän sanoi.