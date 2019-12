Miss maailma -kisan voitto Jamaikaan, Suomen kohuedustaja ei menestynyt

Dana Mononen ei ollut 40 parhaan joukossa.

Jamaikalainen Toni-Ann Singh, 23, kruunattiin lauantai-iltana Lontoossa uudeksi Miss maailmaksi.

Toiseksi sijoittui ranskalainen Ophely Mezino ja kolmanneksi intialainen Suman Ratangsih Rao.

Jamaikan Toni-Ann Singh, Intian Suman Ratangsih Rao, Brasilian Elis Coelho, Ranskan Ophely Mezino ja Nigerian Nyekachi Douglas muodostivat kärkiviisikon.

Suomen edustaja Dana Mononen ei mahtunut 40 parhaan joukkoon 111 kilpailijan kisassa.

Dana Mononen (oik.) poseerasi 21. marraskuuta Lontoossa tanskalaisen Natasja Kunden, islantilaisen Kolfinna Mist Austfjordin ja ruotsalaisen Daniella Lundqvistin kanssa.

Suomea edustaa Miss maailma -kilpailussa perinteisesti Miss Suomi -kilpailun toinen perintöprinsessa. Hän on tällä hetkellä Riikka Uusitalo.

Marraskuun alussa Miss Suomi -organisaatio kuitenkin ilmoitti, että Suomea edustaa tänä vuonna 19-vuotias Mononen, joka jäi Miss Suomi -kisasta semifinaalivaiheessa.

– Meillä oli ajatuksena pitää tänä vuonna välivuosi Miss maailmasta. Siitä Riikallekin infottiin, että etsitään vaikka jotain muuta hänelle, Miss Suomi -kilpailun omistaja Sunneva Kantola sanoi tuolloin Ilta-Sanomille.

– Keskustelimme pitkään Miss maailma -organisaation kanssa, ja he halusivat meiltä Suomesta edustajan. Päädyimme siihen, että vaikka aika on lyhyt, niin jatketaan perinnettä. Riikalla oli niin paljon sovittuja asioita, että aloimme miettiä kuka voisi lähteä hänen tilalleen.

Monosen äiti Jaana Mononen omistaa vaateliike Danjanan, joka oli yksi Miss Suomi -kilpailun yhteistyökumppaneista. Kantola kiisti, että asialla olisi ollut vaikutusta Dana Monosen valintaan kisaedustajaksi.

– Ei todellakaan ollut. Se on ihan erillinen asia. Se on ihan vain sattumaa, että näin on, Kantola sanoi.