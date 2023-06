Harry Harkimo kertoo mielipiteensä Jokerien uusista kuvioista – ”Varmasti aion mennä”

Harry Harkimo ja Matti Virmanen kertovat näkemyksensä siitä, mikä merkitys on Jokerien paluulla Suomen toiseksi ylimmälle sarjatasolle tulevana syksynä.

Kansanedustaja Harry Harkimo ja nykyisin pelaajatarkkailun parissa töitä tekevä Matti Virmanen painoivat aikoinaan pitkiä ja tuloksekkaita päiviä Jokereissa.

Molemmat ovat seuranneet tarkasti Jokerien tuoreimpia käänteitä ja matkaa takaisin kotimaiselle kiekkokartalle.

Jokerit aloittaa syksyllä Mestiksessä jääkiekon toiseksi ylimmällä sarjatasolla 12 muun joukkueen kanssa.

– Tämä on Mestikselle lottovoitto. Sarjatason kiinnostus nousee satakertaisesti siitä, mitä se on ollut aiemmin. Menee Jokerit mihin tahansa, katsojia tulee entistä enemmän, ja Jokereista puhutaan, sanoo Virmanen.

Hän toimi pitkää Jokerien toimitusjohtajana joukkueen pelatessa SM-liigaa.

Harkimo on saanut paljon kritiikkiä viime vuosien tekemisistään. Harkimo vei Jokerit KHL-liigaan ja myi Pasilan areenan venäläisille oligarkeille.

Jokerien uusimmista askeleista Harkimo on kuitenkin mielissään.

– Olen tyytyväinen, että Jokerit pelaa Mestistä ensi kaudella. Jääkiekko tarvitsee Jokereita. Toivottavasti he pääsevät pian liigaan, sanoo Harkimo.

Torstaina tuli kuitenkin uutinen, ettei Liiga ota vastaan uusia lisenssihakemuksia kaudeksi 2024–2025.

– Tätä on vaikea kommentoida, kun en tiedä syytä tähän, toteaa Harkimo.

Virmasen mielestä oleellista on, että seura pystyy näyttämään urheilullisen ja taloudellisen osaamisensa.

– Liiga on auki ja kiinni. Liigaan noustaan, kun taloudelliset ja urheilulliset asiat ovat kunnossa. Jos on halli, jossa pelaat ja jossa omistat ravintolaoikeudet, talous kunnossa ja liigalisenssi maksettuna, olettavasti aika kiireen vilkkaan siellä otetaan uusia potentiaalisia nousijoita, jos sellaisia löytyy.

Jokerien uusi johto keskiviikkona tiedotustilaisuudessa. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Saarni (vas.), toimitusjohtaja Antti-Jussi Niemi, urheilutoimenjohtaja Olli-Pekka Yrjänheikki ja päävalmentaja Tero Määttä.

Jokerit julkisti torstaina tuoreita pelaajasopimuksia, ja jo keskiviikkona kävi selväksi, että seuran toimitusjohtajana aloittaa Antti-Jussi Niemi.

Takavuosien luottopuolustaja saa tukea sekä Harkimolta että Virmaselta. Myös muut nykyisiin taustavoimiin kuuluvat ovat kaksikon mieleen.

– A-J [Antti-Jussi Niemi] on loistava valinta toimitusjohtajaksi. Hän on ollut töissä yrityksissä ja tuntee sekä talouden että jääkiekon. Ossi [Väänänen] tuntee Jokerit vahvasti, ja myös muut taustavoimat ovat hyviä. Kaikki palikat ovat kohdillaan, sanoo Harkimo.

– Tunnen A-J:n erittäin hyvin. Tosi asiallinen ja skarppi kaveri. On pelannut eri maiden sarjoissa ja tietää jääkiekosta paljon. Toki toimitusjohtajan homma on sosiaalista työtä ja rahan haalimista. Hyvät eväät ovat olemassa, ja ikäkin on kohdallaan. Jaksaa varmasti painaa, miettii Virmanen.

Virmanen arvioi, että Jokereissa on nyt paljon potentiaalia ja että ”kannattajakunnassa kytee patoutunut tarve käydä peleissä”.

Matti Virmanen ja Harry Harkimo juhlivat vuonna 2002 Jokerien Suomen mestaruutta.

Virmanen on tehnyt pelaajatarkkailua NHL:ssä pelaavalle Edmonton Oilersille 14 vuotta, ja nykyinen sopimus päättyy kesäkuun lopussa.

Päättyneellä kaudella hän seurasi paljon myös Jokerien A-nuorten otteluita Pirkkolassa.

– Siellä Jokerien fanit riehuivat lippujensa kanssa ja kannustivat, kun mitään muuta kannustettavaa ei ollut. Jopa Raumalla A-juniorien turnauksessa oli bussilastillinen Jokerien faneja paikalla omalla kustannuksellaan. Se kertoo jostain.

Virmanen muistuttaa, että Jokereilla on Suomen kärkijunioreita useissa ikäluokissa. Heillä on ollut toimintaa koko ajan.

– He ovat pärjänneet A-, B- ja C-nuorissa ja myös nuoremmissa ikäluokissa. He tarvitsevat esikuvia ja jonkinlaisen mahdollisuuden, jossa voivat pelata tulevaisuudessa. Jokerit on menettänyt muutaman viime vuoden aikana huippulupaavia junioreita muihin seuroihin, koska ei ole ollut seuraavaa pykälää edessä.

Jokerien suunnitelmissa on pelata alkavalla Mestis-kaudella 13 kotiottelua Keravan jäähallissa ja 11 kotiottelua Nordenskiöldinkadun hallissa Helsingissä.

Harkimo uskoo, että kiinnostusta riittää näiden otteluiden seuraamiseen paikan päällä.

– Varmasti aion mennä katsomaan Jokerien otteluita. Olen omistanut Jokereita 28 vuotta ja olen Jokerien mies lopun ikääni.

Virmanen vaikuttaa nykyään Leppävirralla mutta seuraa edelleen intohimoisesti jääkiekkoa. Kevään MM-turnauksessa hän katsoi 27 ottelua ”perse puutuneena penkissä”.

– Minulla on asunto myös pääkaupunkiseudulla, ja varmasti käyn alkavalla kaudella katsomassa Jokerien otteluita paikan päällä. Pelien katsomista en lopeta. Olen katsonut 14 kauden aikana keskimäärin 260 ottelua kaudessa. Tuskin sitä voi lopettaa ihan seinään.