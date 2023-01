Yksi asia on tärkeintä Jokerien faneille – ikifani ei saanut Joel Harkimon päätä kääntymään

Pelaaminen monessa eri hallissa ei ole ongelma Jokerien kannattajille. Jääkiekkoliiton säännöt saattavat tulla asiassa esteeksi.

Maanantaina selvisi, että Helsingin jäähallista ei tule Jokerien kotihallia ensi kaudella ainakaan täyden sarjaohjelman ajaksi.

Jäähallin tapahtumakalenterissa ei ollut tilaa täyden Mestis-kauden läpiviennille. Jokerit hakee paikkaa Mestiksessä ensi kaudeksi.

Sarjapaikkaa hakevan Team Jokerit Oy:n ensisijainen tavoite on pelata ensi kauden ottelut Jokerien vanhassa kotihallissa Pasilan areenassa. Kun kaikki areenan liittyvä on yhä hämärän peitossa, eikä jäähalliin ole asiaa, pidetään yhtenä vaihtoehtona Jokerien kotihalliksi Espoon Metro-areenaa. Myös Vantaalla Tikkurilassa on Mestiksen vaatimukset täyttävä halli.

Jäähallissa saattaisi olla mahdollista järjestää yksittäisiä otteluja.

Jokerien kannattajille tieto jäähallin tilanteesta on pettymys, muttei yllätys.

– Pääasia olisi, että päästäisiin pelaamaan. Asioita on väännelty ja käännelty, mutta ydintoiminta ja mitä fanit haluavat on, että Jokerit pelaa lätkää, ja että olisi joku oikea päämäärä, mitä kohti mennään, Eteläpääty ry:n varapuheenjohtaja Roope Räty kertoo Ilta-Sanomille.

Räty korostaa, että ei edusta haastattelussa laajaa jokeriyhteisöä vaan esittää omia näkemyksiään.

– Nauravalla Narrilla oli enemmän suunnitelmia jäähallin suhteen, Team Jokerit Oy:llä oli vähän erilaiset suunnitelmat. Totta kai entinen areena on se oikea koti. Olemme tottuneet olemaan siellä niin pitkän aikaa. Jäähallissa on oma historiansa, mutta nyt tärkeintä on, että saataisiin edustusjoukkue, joka taas pelaa. Jos pelipaikka ei ole areena, niin onko se sitten Espoo, Vantaa tai joku yhdistelmä useita eri paikkoja ei ole niin olennaista.

Pirkkolassa pelaamista Räty pitää epärealistisena hallin pienen katsojakapasiteetin vuoksi. Kannattajat ovat käyneet tällä kaudella aktiivisesti hallissa katsomassa Jokerien U20-joukkueen otteluja, mutta Mestis-peleihin muutaman sadan katsojan kapasiteetti, etenkin suhteessa kysyntään, olisi epärealistinen.

– Onhan Jokereilla paljon fanikuntaa ympäri pääkaupunkiseudun. Voisi olla jopa ihan hauskaa yhteisölle, jos Jokerit pelaisi jonkin verran Espoossa, jonkin verran Vantaalla ja joitain tapahtumia ”Nordiksella” – että seura menisi yhteisön lähelle.

Räty uskoo, että Jokerit kiinnostaisi yleisöä paljon myös Espoossa ja Vantaalla. Sarja saa paljon näkyvyyttä, jos kolme seuraa pääkaupunkiseudulta kilvoittelisi. Kiekko-Espoo ja Jokerit pelasivat jo 1980-luvulla vastakkain vanhassa 1-divisioonassa, Kiekko-Vantaa on Jokerien entinen farmijoukkue.

Jääkiekkoliiton kilpailupäällikkö Pirkka Antila kertoo Ilta-Sanomille liiton sääntöjen olevan pelipaikan suhteen selkeät.

– Joukkueella pitää sääntöjen mukaan olla kotipaikka. Jos haluaa pelata toisin, pitää anoa poikkeuslupaa, Antila kertoo.

Antila ei halunnut ottaa kantaa siihen, miten todennäköistä poikkeusluvan heltiäminen on.

”Pave” Mähönen muistaa Jokerien pelit vanhassa jäähallissa.

Roope Rädyn mukaan tärkeintä on saada Jokerit taas miesten otteluissa kaukaloon.

Kannattajaryhmä Old Chiefsin nokkamies Pave Mähönen on Rätyä enemmän harmissaan jäähallikuvion kaatumisesta. Yllättynyt hän ei ole, koska hän tiesi halliin hakemisen takarajaksi syyskuun lopun.

Tämän tiesivät hänen mukaansa myös Teemu Selänteen johtama Naurava Narri ja Joel Harkimon Team Jokerit Oy.

– Syyskuun vika kannattaa Nordikselle hakea, ei oikein kelvannut. Tiesin, mikä tilanne oli vanhassa hallissa, kun tietoja putkahteli vähän joka puolelta. Kyllä me siitä molemmille ryhmille viestimme, että kannattaa toimia nopeasti jos jäähallissa haluaa pelata. Selänteen porukka oli menossa jäähalliin, toinen porukka lähti areena edellä, Mähönen taustoittaa.

Team Jokerit oli yhteydessä Jääkenttäsäätiöön jäähallissa pelaamisesta vasta viikko sitten. Mähöstä asia ihmetyttää.

– Leikitään, että areenan hankkiminen olisikin tähän mennessä onnistunut, ja Team Jokereilla olisi jo 26 runkosarjapeliä ja ”pleijarit” varattuna jäähallista. Luulisi, että jos porukalla on varaa ostaa areena, niin sitten on fyrkkaa maksaa sanktiot perutuista tapahtumista Jääkenttäsäätiölle. Aina nämä saa sovittua ja maksettua fyrkalla. Nämä ajatukset oli, ja niistä kerrottiin asianosaisille. Nyt jäi mustapekka käteen.

Mähönen korostaa kuitenkin perään, että uskoo Jokerien palaavan kaukaloihin pian. Nyt hän toivookin, että Jääkiekkoliitto hyväksyy Jokerit mukaan, vaikka sillä olisi ensimmäisen kauden ajan kiinteän kotihallin sijaan usea eri pelipaikka.

Eteläpääty loi tunnelman Jokerien otteluihin vuosien ajan.

Jokerien kannattajat loivat menoa ja mekkalaa myös vieraspeleissä. Reissuja olisi Mestiksessä taas paljon edessä ensi kaudella.

Nimi Harkimo aiheuttaa kannattajissa ristiriitaisen reaktion. Räty tai Mähönen kumpikaan eivät halua tuomita Joel Harkimon hanketta, ja Räty korostaa erikseen, että ”poikaa ei pidä syyttää isänsä Harry Harkimon teoista Jokerien omistajana”.

Jokerien 1980-luvun lopun ykkösdivisioonapeleistä asti katsomossa pyörineellä Mähösellä on pidempi perspektiivi, ja hän näkee tilanteessa hyvääkin.

– Kyllähän Harkimon nimestä tulee mieleen monenlaisia juttuja, se on 51–49 onko plussan vai miinuksen puolella. En mä lähde ihmisenä ketään torppaamaan, mutta kyllä välillä on suorastaan vituttanut jotkut touhut. ”Jolle” on pikkaisen eri painos, enemmän äitiään (Leena Harkimo) kuin isäänsä.

Leena Harkimo oli aikoinaan myös Jokerien toiminnassa mukana. Hän oli Jokeri-Liiga-Hockey ry:n toimitusjohtaja 1991–99. Leena ja Harry Harkimo olivat naimisissa 1989–2003.

– Jolle on nyt kovan paikan edessä. Jos hän saa koplattua areenan haltuun, se on iso sulka hattuun. Hän on vähän sukunimensä vanki, Mähönen pohtii.

Harkimon ryhmä on kertonut aikeistaan ja suunnitelmistaan erittäin niukasti. Räty sanoo, että toivoisi avoimempaa tiedotuslinjaa Team Jokereilta, mutta ymmärtää myös kääntöpuolen.

– Pallo on Jokereilla tiedottaa, kun asiat ovat riittävän pitkällä. On sinänsä ihan ammattimaista, ettei tiedotella asioita kun ei tiedetä vielä mitään varmuudella. Monet ovat kuitenkin olleet viime keväästä asti huolissaan koko seuran tulevaisuudesta, eikä yksikään virallinen taho – Team Jokerit, Naurava Narri tai kukaan muukaan – tullut kunnolla esiin. Pitkään sai olla huolissaan siitä, että ylipäätään joku vie Jokerien asiaa eteenpäin. Sikäli fanin näkökulmasta jos miettii, niin olisi todella mukavaa saada julkisuuteen edes jotain tietoja.

Harkimo saa kiitosta siitä, että hän ja tämän taustajoukot ovat myös pitäneet kannattajaryhmät ajan tasalla tilanteiden käänteistä keskinäisissä palavereissa. Rädyn mukaan heidän kuulemansa suunnitelmat vaikuttavat lupaavilta ja uskottavilta.

Niiden sisältöä ei ole saanut kuitenkaan paljastaa edes faniporukan kesken. Kumpikaan, Mähönen tai Räty, ei ole halukas avaamaan IS:lle Team Jokerien kanssa käytyjen keskustelujen tarkempaa sisältöä.

Mähösen mukaan halliasian ollessa kuuma peruna on erityisen tärkeää, että Team Jokerit aktivoi seuran laajaa kannattajakuntaa ja ymmärtää myydä hankkeen avoimesti ja näkyvästi.

– Jos he saavat hankittua areenan takaisin, sitten tämän myyminen ihmisille on todella paljon helpompaa. Nykytilanteen myyminen taas, kun ollaan pohjalla ja jengin (fanien) mielipiteet tästä show’sta ja suoraan sanoen puuhastelusta on aika kovia, homma pitää myydä kannattajille. Se ei ole helppoa.

– Keväällä lupasin, että jos palataan areenaan ja pelataan liigassa, niin siellä on 10 000 ihmistä peleissä. Nyt en lupaa sitä. Jos vaikeuksien kautta mennään, niin uskottavuus organisaatioon ja hankkeeseen ei ole niin yksinkertaista. Alkuvaiheessa näytti erilaiselta.

Viime kädessä tärkeintä molemmille olisi, että Jokerit palaisi ensi kaudella edustusjoukkuetasolla kaukaloon. Muut asiat ratkeavat ajan kanssa. Pian pitää saada ratkaisuja.

– Olisi tärkeää saada taas pelaajaputki auki edustusjoukkueeseen asti. KHL-aikana hyppäys junioreista oli aivan liian suuri. Nyt se on realistisempi, ja Jokerit ehti jo noina vuosina hukata pari joukkueellista junioreita muihin liigaseuroihin ja pelaajia NHL:äänkin asti. Olen käynyt paljon nuorten peleissä tänä vuonna ja voin sanoa, että nykyjengissä on paljon sitä vanhaa jokerihenkeä. Näitä tyyppejä olisi mahtavaa päästä katsomaan edustusjoukkueessa.