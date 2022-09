Leijonissakin esiintynyt huippuhyökkääjä valitsi yllättävän osoitteen – siirtyy Mestikseen

Kiekko-Espoo vahvistuu hopealeijonalla.

Jääkiekkoilija Tommi Huhtalan, 34, ura jatkuu Mestiksessä Kiekko-Espoon riveissä, seura tiedottaa verkkosivuillaan.

Huhtala on pelannut Jokerien riveissä KHL:ää 168 ottelun verran, minkä lisäksi hän on tahkonnut SM-liigassa reilusti yli 400 ottelua.

Huhtala on kovan luokan pelaaja Mestikseen, joten laiturin sarjavalintaa voi pitää yllättävänä.

– Tämä päätös tehtiin sydämestä. Kaikkia vaihtoehtoja mietin, mutta aina se ajatus päätyi, että haluaa jäädä tänne. Tosi innoissani, että pääsen vetämään espoolaispaidan päälle, Huhtala tunnelmoi seuran tiedotteessa.

Huhtala esiintyi leijonapaidassa kevään 2014 MM-kisoissa, joissa Suomi ylsi hopealle. MM-hopean lisäksi espoolaispelurin palkintokaapista löytyy Saksan DEL-liigan ja Ruotsin toiseksi korkeimman sarjatason HockeyAllsvenskanin mestaruudet.

Huhtala edusti edellisen kerran Espoota kaudella 2013–14, eli 11 vuotta sitten. Tuolloin Kiekko-Espoo tunnettiin nimellä Blues. Tuolla kaudella Huhtala pelasi uransa tehokkaimman SM-liigakauden, kun työteliäs laituri nakutti 60 runkosarjaotteluun 23 maalia 43 tehopistettä.

– Meillä on ollut aina hauskaa ja kentälle on jätetty kaikki. Se identiteetti mikä täällä on aina ollut. Koitan jatkaa sitä espoolaista perinnettä, Huhtala muistelee Espoon vuosiaan.

Kiekko-Espoon urheilutoimenjohtaja ja ex-pelaaja Kim Hirschovits oli mielissään uudesta vahvistuksesta.

– Tunnen Tommin Bluesin ajalta asti ja hän on yksi joukkuekavereista oman pelaajaurani ajalta, jonka haluaisi aina omaan joukkueeseensa. Hänen ympärillään on hyvä olla ja kilpailullisesta luonteesta johtuen hän nostaa koko joukkueen vaatimustasoa omalla esimerkillään. Hotsi tuo kokemusta, vahvaa kamppailupelaamista ja periksiantamatonta luonnetta jokapäiväiseen tekemiseen.

Viime kaudella Huhtala edusti HockeyAllsvenskanissa pelannutta, täksi kaudeksi takaisin SHL:ään noussutta HV71:ta.

HV71:n paidassa Huhtala nakutti 48 runkosarjapeliin 27 pistettä ja nousukarsintojen 14 ottelussa pisteitä kertyi seitsemän täkyä.