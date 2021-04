Kultasormi Maso Lehtonen, 32, juhli taas Mestiksen mestaruutta – onko ”Heinolan Briatore” Suomi-kiekon seuraava huippuvalmentaja?

Maso Lehtonen on noussut ryminällä valmentajakartalle. Torstai-iltana Mestiksen kultasormi nosteli taas mestaruuspokaalia.

– Niinhän sitä sanotaan, että kyllä paska mieskin voittaa korttipeleissä, jos on hyvä käsi.

Näin ilmoittaa Imatran Ketterän päävalmentaja Matias ”Maso” Lehtonen, 32, leveällä Tampereen murteella tuplamestaruuden salaisuutta kysyttäessä.

Vaikka Lehtonen veistelee tyylilleen uskollisena pilke silmäkulmassa pientä huumoria, fakta on, että hän on rynnistänyt ryminällä suomalaiselle valmentajakartalle.

Nelivuotinen pesti Ketterän peräsimessä huipentui torstaina toisiin peräkkäisiin mestaruusjuhliin.

Ilman pandemiaa triplamestaruuskaan ei olisi ollut kaukana, sillä viime kaudella runkosarjavoittaja Ketterä olisi ampaissut paalupaikalta pudotuspeleihin.

Ensimmäisellä valmentajakaudellaan 2017–18 Lehtonen puolestaan valittiin sarjanousijan penkin takaa Mestiksen Vuoden valmentajaksi. Kaksi tuoreinta Suomen Cupiakin ovat olleet Lehtosen heiniä.

– Varmasti on paljon itsessäkin hyvää, mutta olen myös osunut organisaatioon, jossa on ollut hyvä valmennustiimi ja urheilujohto ympärillä. Osuin tänne sellaiseen kohtaan, että muun tiimin kanssa on natsannut ajatusmaailmat hienosti ja olen saanut hyvän korttipakan käteeni.

Maso Lehtonen tuuletti taas Mestiksen mestarina.­

Tampereelta lähtöisin oleva Lehtonen on 32-vuotiaana vielä todella nuori valmentaja. Entinen Suomi-sarjamaalivahti on valmennuspuolella Vierumäen koulun kasvatteja.

Siellä hän muutama vuosi sitten myös aloitti valmentajauransa. Ennen Imatralle siirtymistään Lehtonen valmensi kolmen vuoden ajan Vierumäen A-junioreita.

Lehtonen hyppäsi Ketterän puikkoihin heti sarjanousun jälkeen. Imatralla on panostettu vahvasti Mestikseen, ja Ketterästä on haluttu tehdä joukkue, johon pelaajat haluavat tulla ottamaan askeleen liigaan.

Se on ollut Lehtoselle oiva paikka kehittyä valmentajana.

– Tänne on haluttu pelaajia, jotka ovat nälkäisiä ja joita saa oikeasti repiä. Että minäkin saan oikeasti pitää hihnaa kireällä, ja pelaajat ovat valmiita ottamaan vastaan palautetta.

– Haluan rehellisyyttä. Puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä ja kerrotaan suoraan, mistä kiikastaa ja mitä pitää tehdä. Oli asia sitten huonosti tai hyvin, se sanotaan suoraan ja iloitaan asioista, jotta päivittäin on tunnetta mukana.

Lehtonen ei koe olevansa suuri nero taktikkona tai lajitaitojen opettajana. Hänen ykkösaseensa on intohimo.

– Tämähän on kaikki, mitä elämässäni on. Perheetön kolmekymppinen äijä Imatralla. Ei tämä hei mikään Las Vegas ole. Olen tuijottanut neljä vuotta ikkunasta tuota samaa kadunkulmaa, josta menee kerran tunnissa joku ohi.

– Olen ylpeä tästä paikasta. Olen aina mennyt sinne, minne tuuli kuljettaa. Teen tätä oikeasti intohimolla, koska mielestäni tämä on maailman hienoin työ.

Lehtonen on halunnut luoda joukkueeseensa ilmapiirin, jossa töitä tehdään täysillä ja vaatimustaso on kova. Tuloksen voi lukea mestaruuspokaalin kaiverruksista.

– Mutta silti pitää olla helvetin hauskaa, hän lisää.

– Välillä läikkyy yli. Niin peleissä kuin treeneissä. Seuraavana päivänä nostetaan käsi pystyyn virheen merkiksi ja mietitään, miten toimintaa kehitetään ja missä tehtiin virhe.

Lehtosen tuplamestaruuden arvoa korostaa se, että niiden välissä pelaajat Ketterän joukkueessa vaihtuivat lähes täysin.

Lehtosta on kuvailtu ihmisläheiseksi valmentajaksi. Arjessa eletään hetkessä.

– Olen ehkä ymmärtänyt elämässä sen, että tästä matkasta pitäisi pystyä nauttimaan. Moni kysyy, että koska menen liigaan tai sinne tai tänne. Minulla on helvetin hyvin asiat tällä hetkellä. Ei ole mikään pakko mennä ja juosta jonnekin.

– Matkasta pitää nauttia. Kyllä sinne määränpäähän pääsevät kaikki. Se on haudan levossa. Aika moni unohtaa, että tässä on tämä matka. Sitä olen yrittänyt tuoda paitsi itselleni myös pelaajille. Sitä kautta tulee se pieni pilke silmäkulmaan.

Maso Lehtosen pelaajaura maalivahtina jäi lyhyeksi, mutta valmentajana hän on saavuttanut jo paljon.­

Imatralla hankittujen mestaruuksien jälkeen Lehtonen lähtee ensi kaudeksi haistelemaan pohjoisen tuulia. Iltalehti uutisoi taannoin Lehtosen siirtymisestä Rovaniemen Kiekon peräsimeen.

Lehtosen valmentajaura on vasta ensi metreillä, ja alku on ollut harvinaisen lupaava. Hän kertoo haluavansa valmentaa joskus SM-liigassa, mutta sinnekään ei ole mikään kiire.

– Tietenkin haluan päästä korkeammille tasoille ja päästä tekemään isompaa. Mutta maailmassa on aika monta liigaa. Kyllä mua kiehtoo tosi paljon Eurooppa. Saksan liiga, Itävallan liiga, Sveitsin liiga... Uusia kaupunkeja, maita ja kulttuureja. Kyllä mä vähän sellainen seikkailijaluonne olen.

– Olen kouluttautunut paljon ja koettanut pitää kieliä yllä. Rakentaa akateemisestikin sellaista pakettia, että olisi jonkinlainen näkemys tehdä ulkomaillakin asioita, pystyisin toimimaan ihmisten kanssa ja kehittämään itseäni.

Ennen Lehtosta edellinen Mestiksen tuplamestari oli muuan Antti Pennanen Jukureissa vuosina 2015 ja 2016. Sittemmin Pennanen on noussut nopeasti maan kuumimpien valmentajanimien joukkoon.

Aivan samaan putkeen Lehtonen ei vielä uskalla itseään laskea.

– Tämä on seikkailu. Voihan se olla, että lokakuussa tulee kenkää. Kukaan ei enää soita ja unohdetaan puheet nousevasta valmentajanimestä. Sitten hautaudun johonkin Ranskan kakkosdivariin. Mutta voihan sekin olla ihan hyvää elämää.

– Eihän tässä tiedä, mitä huomenna tapahtuu. Hyvällä alulla ainakin ollaan.

Kuva kevään 2019 mestaruuden jälkeen.­

Entä se formulamaailman härskiin suurmieheen viittaava lempinimi Heinolan Briatore?

– Puolituttuja nuoria poikia tuli pari vuotta jälkeeni Vierumäelle. Hommailin niille valmentajapaikkoja, kämppiä ja lounassponsseja sieltä täältä. Jeesasin nuoria poikia valmennusuran alussa, Lehtonen taustoittaa.

– Joka vuosi tuli joitakin opiskelijoita mun kautta ja houkuttelemana sinne, niin äijät rupesivat kutsumaan mua Heinolan Briatoreksi, tallipäälliköksi. Siitä se tulee ja siinä se on nyt pysynyt. Tykkään viedä nuoria jätkiä eteenpäin.

Twitter-profiilissaan Lehtonen kuvailee lempinimensä lisäksi itseään englanniksi sanoilla handsome hockey coach from Tampere. Komea kiekkovalmentaja Tampereelta.

Luultavasti komeasta Heinolan Briatoresta kuullaan vielä jatkossakin.