Kuva: Onko tässä kaikkien aikojen esimerkki sääntö-Suomesta? Jäähalliin vedettiin näköeste, kun kaukalossa pelattiin mestaruudesta

Kokkolan Hermes sai ottaa jäähallin pubiin yleisöä seuraamaan Mestiksen finaaliottelua. Koronarajoitusten vuoksi seura peitti näkymän jäälle muovilla.

Kokkolalaisille jääkiekon ystäville tarjoutui tiistaina harvinainen mahdollisuus: he pääsisivät jäähalliin seuraamaan Mestiksen neljättä finaaliottelua Kokkolan Hermeksen ja Imatran Ketterän välillä. Pelissä mestaruus oli katkolla kotijoukkueelle.

Asiassa oli vain yksi mutta: pääsy oli hallissa sijaitsevaan Hermes Pubiin, jossa ottelun tv-lähetys pyöri valkokankaalla. Näkymä halliin oli peitetty mustalla muovilla.

Ratkaisu herätti huomiota sosiaalisessa mediassa. Janne Ylinen twiittasi kuvan hallista ja kommentoi huvittuneena ”Sääntösuomesta”.

Hermeksen puheenjohtaja Petri Torkinlampi avasi ratkaisua Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa Hermes oli tiedustellut asiaa viranomaisilta, ja Kokkolassa voimassa olevien koronarajoitusten mukaan anniskeluravintolaan sai ottaa asiakkaita niin, että korkeintaan puolet asiakaspaikoista täyttyi. Hermes Pubissa on 180 asiakaspaikkaa, joten pääsy oli korkeintaan 90 hengelle. Aivan niin monta asiakasta paikalle ei tosin tullut.

Varsinaista yleisöä hallissa oli rajoitusten mukainen 20 henkeä, jotka olivat ostaneen 145 euron hintaisen vip-lipun.

Pubin muovinen näköeste oli seuran ratkaisu. Hermes halusi varmistaa, että tila on todella erillään muusta hallista. Yhdellä poikkeuksella:

– Se oli yläkautta auki, eli kannustusäänet pääsivät kuulumaan hallin puolelle, Torkinlampi sanoi.

Hermeksen kannattajaporukka Loyals on äänekästä väkeä, joten maalijuhlat kuuluvat pubista kaukaloon asti.

Kaikki eteni suunnitelmien mukaisesti, kunnes ottelua televisioineen Ruudun lähetys katkesi hetkeksi kolmannen erän loppupuolella. Jännittävä hetki oli liikaa pubin asiakkaille. Muovit saivat lähteä. Torkinlampi ei osannut kertoa, miten ratkaisu lopulta syntyi.

– Kyllä ehkä siinä kohtaa joku teki sen päätöksen, hän totesi.

Torkinlampi ymmärsi seuransa kannattajien palavaa halua nähdä pelin viimeiset minuutit.

– Tilanne oli 3–3 ja peliä oli jäljellä muutama minuutti. Maali jompaankumpaan suuntaan olisi tietänyt mestaruutta tai pelien jatkumista, hän kuvaili tilannetta.

Maalia ei lopulta tullut ja ottelu venyi jatkoajalle. Vaikka Ruudun tv-lähetys palasi, pubin muoveja ei enää lähdetty pystyttämään uudestaan.

Torkinlammen mukaan häneen ei ole oltu yhteydessä mahdollisen koronarajoitusrikkomuksen vuoksi.

– Se on sattunut mitä on sattunut, jos jotain on tullakseen, se tulee, hän totesi.

Hän ei halunnut kritisoida koronarajoituksia, vaan sanoi ymmärtävänsä tautitilanteen vaatimukset ja olevansa tyytyväinen viranomaisyhteistyöhön sekä kiitollinen siitä, että Hermes on pystynyt ylipäänsä pelaamaan kauden loppuun asti.

IS kysyi kommenttia Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta, mutta sieltä ei keskiviikkoiltapäivään mennessä ollut palattu asiaan.

Ottelu ratkesi vasta toisessa jatkoerässä. Voiton vei Ketterä, joten Mestiksen mestaruus ratkeaa vasta torstaina Imatralla.

Ruutu ja Ilta-Sanomat kuuluvat kumpikin Sanoma-konserniin.