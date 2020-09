Mestiksen harjoitusottelu peruttiin korona-altistumisen vuoksi

Mestis-kauden pitäisi alkaa kahden viikon kuluttua.

Jääkiekon Mestiksessä pelaava tamperelainen Koovee on tiedottanut koronaviruksen leviämisen muokkaavan joukkueen aikatauluja.

Koovee ilmoitti, että joukkueen tämän viikon harjoitusottelut on peruttu. Torstai-iltana Kooveen piti isännöidä KeuPaa ja perjantaina tamperelaisten piti matkata FPS:n vieraaksi Forssaan.

Kooveen tiedotteessa kerrotaan, että Kooveen yksittäinen pelaaja on altistunut koronavirukselle vapaa-ajallaan. Varotoimenpiteenä Kooveen Mestis-joukkue on toistaiseksi kotikaranteenissa.

– Olemme saaneet tiedon, että organisaatiossamme on korona-altistuminen, joten päädyimme perumaan tämän illan ja huomisen harjoitusottelut. Kyseessä on varotoimenpide, mutta kaikkien terveydestä huolehtiminen on meille ensiluokkaisen tärkeää, joten muita ratkaisuja emme nähneet mahdolliseksi, kommentoi Kooveen toimitusjohtaja Pekka Hemmilä.

Mestis-kauden olisi nykyisen otteluohjelman mukaan tarkoitus alkaa jo kahden viikon kuluttua.

Koovee kohtaa kauden avausottelussaan 24. syyskuuta TuTon Turusta.