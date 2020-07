Miksi Jokerien logo ilmestyi Mestis-seurojen joukkoon sarjan virallisille kotisivuille? Sarjapomokin yllättyi

Mestiksen nettisivujen joukkuelistasta löytyy melkoisia yllättäjiä.

Suomalaisen jääkiekkoilun toiseksi korkeimman sarjatason Mestiksen on määrä alkaa 24. syyskuuta. Jos sarjan virallisten nettisivujen osiota uskoo, on kaudesta tulossa harvinaisen värikäs.

Virallisten sivujen puitteissa esitetyssä joukkuelistauksessa mukana on nimittäin muun muassa KHL:ssä viime vuodet pelannut Helsingin Jokerit.

Tämän jutun kuvissa näkyvään Mestiksen kotisivujen joukkueet-osioon ei jutun kirjoitushetkellä päässyt suoraan sivuston etusivulta, vaan selaimen osoitepalkkiin täytyy kirjoittaa www.mestis.fi.fi/joukkueet, ja siellä se on (tai ainakin juttua kirjoittaessa oli)! Jokerien logo Mestis-seurojen – ja muutaman muun tunkeilijan – seassa.

Mestiksen joukkuelista muutamalla lisämausteella.

Jokereiden logoa klikkaamalla pääsee eteenpäin sivulle, jossa on varattuna vielä tyhjyyttään ammottava pohja narripaitojen ensi kauden kokoonpanolle.

Narripaitojen pelaavaan kokoonpanoon ei ole vielä tunkua.

Jokereiden lisäksi kutsumattomia vieraita listauksessa ovat norjalaisseura Narvik Arctic Circles sekä Suomi-sarjassa pelaava Kalajoen JHT.

Mestiksen operatiivinen johtaja Olli Aro yllättyi tiedosta eikä osannut suoralta kädeltä varmasti selventää, mistä on kyse, mutta valistunut arvaus häneltä kuitenkin irtosi.

– Nopea arvaus on, että sivusto on hakenut tulospalvelusta harkkapelejä pelaavat joukkueet. Muun muassa Jokerit on mukana Imatran Ketterän järjestämässä Bauer Games harjoitusturnauksessa, ja RoKi on pelaamassa Narvikia vastaan, Aro totesi Ilta-Sanomille.

– Mestiksen sivut hakevat tiedon samasta tilastopalvelusta, jossa ovat kaikki Suomessa pelattavat ottelut. Mitään muuta en keksi tähän hätään.

Jokerien seuraavan kauden kalenteri on yhä hämärän peitossa. KHL-kauden kohtalo koronan runtelemalla Venäjällä on yhä epäselvä. Mestikseen helsinkiläisseura ei ole kuitenkaan vielä ilmoittautunut – vaikka tervetullut olisikin.

– Voidaan toivottaa kyllä Jokerit tervetulleiksi sarjaan, mutta en valitettavasti voi vielä vahvistaa, että he pelaavat Mestistä ensi kaudella, Aro naureskeli.

Ilta-Sanomat ei tavoittanut Jokereita kommentoimaan Mestiksen avointa kutsua.