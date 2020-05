Fanit lahjoittivat yli 45 000 euroa Mestis-paikkaa hamuavalle perinneseuralle

Peräti 600 Forssan alueen kiekkofania heitti FPS:lle pelastusrenkaan Mestikseen.

Forssan jääkiekkoilun lippulaiva, vihreistä väreistään tunnettu Forssan Palloseura twiittasi tiistaina lähes liikuttuneena, miten melkein 600 seuran fania oli lähtenyt mukaan tärkeään pelastusoperaatioon.

FPS sai kerättyä yrityksiltä ja yksityisiltä lähes 46 500 euroa, joilla on erittäin suuri merkitys seuralle. 14-joukkueiseksi laajennettavan Mestiksen lisenssihakemusmenettelyssä oleva FPS saa nyt maksettua akuuteimmat laskunsa, mikä parantaa sen taloudellista asemaa Jääkiekkoliiton lisenssikomitean silmissä.

– Meillä on ollut vanhoja taloudellisia riippakiviä siitä lähtien, kun vielä 2000-luvun puolivälissä oltiin edelliskerran Mestiksessä. Aina kun on saatu taloutta paikattua, jossain on taas roihahtanut, sanoo FPS:n puheenjohtaja Juha-Matti Vuorela.

Toiseksi korkeimman sarjatason ikijäseniin kuulunut FPS putosi Mestiksestä keväällä 2007. SM-liigassa aikanaan legendaarisesta kuplajäähallistaan tunnettu seura pelasi kaksi ensimmäistä kautta, 1975–77. Se taso on ollut jo pitkään utopiaa.

Seuran johtokunta kehitti viime loppuvuodesta ajatuksen jäähallin vihreästä mainosseinästä, jonne lahjoittajat saisivat nimensä. Lopulta 50–200 euron suuruisia summia tuli yhteensä 595 taholta. FPS ei Vuorelan mukaan tarvinnut rahankeräyslupaa, koska kampanja myi mainosnäkyvyyttä rahan vastineeksi.

– Tavoite oli löytää 500 lahjoittajaa, mutta heitä kertyi lopulta vähän vajaa 600. Eli kyllä jääkiekko tällä alueella ihmisille merkitsee, ja kaikkien yhteinen halu on palauttaa Forssa taas Mestiksen kartalle.

Varttuneemmat ikäluokat yhdistävät Forssan jääkiekkoiluun automaattisesti kolme kovaa nimeä eli Alpo Suhosen, Timo Sutisen ja Mika Helkearon.

Näiden lisäksi kaupungissa teki päävalmentajadebyyttinsä viime vuosikymmenellä itse Karri Kivi. Hän taas houkutteli jo pelaajauransa lopettamista pohtineen Veli-Matti Savinaisen jatkamaan uraansa, joka on sittemmin vienyt todella pitkälle.

NHL:ssäkin menestynyt Antti Laaksonen on seuran oma kasvatti.

– Antti on yksi tämän kampanjan tukijoista. Mainittakoon vielä vaikka se, että onhan täällä jonkin aikaa ollut maalinsuullakin todella kova nimi eli Niklas Bäckström (lainapelaajana kaudella 1999–2000), Vuorela muistelee.