Jonne Virtanen debytoi TuTossa Keuruulla – kommentoi kohupotkujaan: ”Tiettyjen henkilöiden toiminta on ollut hemmetin ammattitaidotonta”

Mestis

Jonne Virtanen debytoi TuTossa – kommentoi kohupotkujaan: "Tiettyjen henkilöiden toiminta on ollut hemmetin am

Jonne Virtasen https://www.is.fi/haku/?query=jonne+virtasen suunnitelmiin ei taatusti kuulunut Mestiksen harjoitusottelun pelaaminen Keuruulla syyskuun loppupuolella 203 katsojan edessä, mutta niin vain TuTo-paitaa numero 76 kantanut Virtanen KeuPa HT:ta vastaan torstai-iltana pelasi.– Vähän hakemista, mutta hauskaa oli, TuTon 0–1 -maalin jo viiden ja puolen minuutin jälkeen ylivoimalla viimeistellyt Virtanen tuumasi 3–1-voiton jälkeen.TPS purki Virtasen pelaajasopimuksen yksipuolisesti reilut kaksi viikkoa sitten vedoten huonoon käytökseen ja liialliseen alkoholin käyttöön. Virtanen on kiistänyt väitteet.TuTon harjoitusrinkiin hän liittyi maanantaina ja pelasi hieman yllättäen harjoitusottelussa jo torstaina.– Maanantaina ei ollut tästä vielä mitään tietoa, mutta eilen selvisi, että voin pelata tänään, viimeksi elokuun lopulla surullisenkuuluisaksi muodostuneella Tanskan-reissulla pelannut Virtanen taustoitti.– Tietysti mietittiin myös sitä, että onko tämä reilua muita jätkiä kohtaan, kun pyörin tässä vain päivän kerrallaan ja saatan ensi viikolla olla jo jossain muualla.Virtasen selässä luki nimi Kochubeinik. Ei, kyseessä ei ollut hyökkääjäkolossin uraa sävyttäneisiin useisiin kohuihin liittyvä läppä, vaan paidan alkuperäinen omistaja on TuTon A-junioreissa pelaava 18-vuotias venäläishyökkääjä Nikita Kochubeinik https://www.is.fi/haku/?query=nikita+kochubeinik , joka on sattumoisin suunnilleen saman kokoinen kuin 197-senttinen ja 113-kiloinen Virtanen.Mutta tämä torstai-illan ”Kochubeinik” on tosiaan monissa liemissä keitetty. Silti hän totesi, että nyt käsillä oleva tilanne on uusi.– Kun olen jotain hölmöillyt, olen nostanut käden pystyyn virheen merkiksi. Niin olisin tehnyt tässäkin tapauksessa, jos siihen olisi syytä, Virtanen linjasi.– Kuten olen sanonut, TPS:aa vastaan minulla ei ole mitään, mutta tiettyjen henkilöiden toiminta siellä on ollut hemmetin ammattitaidotonta. Sen enempää ei tästä ole sanottavaa, viisaammat hoitavat nyt asiaa.Entisten TPS:n joukkuekavereidensa kanssa Virtanen kertoi olleensa yhteyksissä säännöllisesti.– Totta kai. Siellä on lasteni kummeja ja paljon hyviä kavereita.

Minkälaista viestiä olet joukkueen sisältä saanut?