Mestis

Potkut TPS:sta saaneella Jonne Virtasella on jo uusi seura? Urheilujohtaja kertoi tiiviistä neuvotteluista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alkavan kiekkokauden suureksi puheenaiheeksi on noussut turkulaishyökkääjä Jonne Virtasen https://www.is.fi/haku/?query=jonne+virtasen tilanne.SM-liigaseura TPS vahvisti torstaina purkaneensa Virtasen, 31, sopimuksen ”perustelluista ja harkituista syistä”. Virtanen kertoi puolestaan sosiaalisessa mediassa, että TPS oli ilmoittanut sopimuksen purkamisen syyksi epäasiallisen käyttäytymisen ja runsaan alkoholinkäytön työtehtävissä.Värikkäänä persoonana tunnettu hyökkääjä ilmoitti myös vievänsä asian riidanratkaisuelimiin. Iltalehden https://www.iltalehti.fi/jaakiekko/a/32f6cd2e-68c7-47cb-bc22-d0bd457ab338 mukaan Virtanen ei ole jäänyt muutenkaan toimettomaksi. IL kertoi, että Virtanen on jo sopinut liittyvänsä maanantaina Mestiksessä pelaavan turkulaisseuran TuTon harjoitusvahvuuteen.

Pitääkö tieto paikkansa TuTon urheilutoimenjohtaja Elmo Aittola?

– En voi myöntää asiaa. Tässä vaiheessa voin sanoa vain, että olemme kiinnostuneita Jonne Virtasen palveluksista. Olemme vasta tänään saaneet tietää, että hän on suoraan sanottuna vapaata riistaa, Aittola kommentoi torstaina iltapäivällä Ilta-Sanomille.Aittolan mukaan TuTo käy parhaillaan aktiivisia neuvotteluita Virtasen asiainhoitajan kanssa. Urheilutoimenjohtaja kuitenkin korostaa, että keskustelut ovat kesken.– Olemme tarjoamassa tilanteen mukaan kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja. Niin että hän saisi ainakin harjoitella meillä, kunnes hänen pelitilanteensa selkeytyy. Sen jälkeen olemme totta kai kiinnostuneita hänen palveluksistaan muutenkin.– Koetamme saada viikonlopun aikana askelmerkkejä selväksi pala kerrallaan. Ensimmäinen askel olisi, että hän liittyisi harjoitusrinkiin, minkä jälkeen katsotaan pelaamista.Aittolan mukaan voimakas turkulaishyökkääjä olisi kaivattu lisä Mestis-ryhmän kokoonpanoon.– Hän on merkittävä pelaaja Mestikseen sekä näkyvyyden että pelillisten suoritusten kannalta. Jonne on loppujen lopuksi aika taitava jätkä. Meillä ei ole kopissa yhtään kolmekymppistä pelaajaa, joten tällainen kokenut kaveri kiinnostaa senkin puolesta.– Näemme, että Jonne pystyisi auttamaan meitä lyhyessäkin ajassa niin urheilullisesti kuin markkinoinnin kannalta. Hän on kuitenkin turkulainen kiekkoilija, joka tunnistetaan katukuvassa.