Erling Haalandin uusi hiustyyli jakaa mielipiteitä: ”Greta Thunberg kasvoi yhtäkkiä aika pitkäksi”

Erling Haaland on vaihtanut tyyliä.

Manchester Cityn tähtihyökkääjä Erling Haalandin uusi hiustyyli jakaa mielipiteitä sosiaalisessa mediassa.

City julkaisi maanantaina Instagramissa kuvan, jossa seura tiedusteli kenen takaraivo kuvassa mahtaa komeilla.

Kuva-arvoitus on kerännyt vuorokaudessa yli 800 000 tykkäystä. Haaland on kuvasta helposti tunnistettavissa, mutta kaksi pitkää lettiä ovat jakaneet seuraajat kahtia. Yleensä Haalandin hiukset on totuttu näkemään poninhännällä.

Uusi hiusmalli on aiheuttanut kommenttikentässä ihastelua sekä vitsailua.

– Olenko minä ainoa, jonka mielestä hän rokkaa yhdeksänvuotiaan tytön hiusmallia? yksi seuraaja kyselee.

– Greta Thunberg kasvoi yhtäkkiä aika pitkäksi, eikö?

Ruotsalaisen ilmastoaktivisti Thunbergin lisäksi Haalandia on verrattu myös viikinkeihin ja aikuisviihdenäyttelijä Lana Rhoadesiin.

Kammottavan kovaa kautta pelaava Haaland, 22, iski viime lauantaina kaksi maalia Southamptonin verkkoon, kun City kiri viikonlopun kierroksella Arsenalin sarjajohtoa Valioliigassa.

Yhteensä Haaland on osunut Valioliigassa 27 pelissä komeat 30 kertaa. Hän johtaa sarjan maalipörssiä seitsemän maalin erolla seuraavaan.

Mestarien liigassa tahti on ollut vielä hurjempaa, kun kuudessa pelissä Haaland on pöllyttänyt verkkoa kymmenesti. Edellisellä kierroksella RB Leipzigia vastaan Haaland osui peräti viidesti.

City kohtaa Mestarien liigan puolivälierissä Bayern Münchenin. Otteluparin ensimmäinen osa pelataan tiistai-iltana Cityn kotikentällä.