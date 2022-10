FC Barcelona on hyvin lähellä putoamista Mestarien liigasta.

Espanjan jalkapallojätti FC Barcelona on erikoisessa tilanteessa keskiviikkona Mestarien liigassa. Joukkueen putoaminen jatkosta voi nimittäin varmistua jo ennen joukkueen toiseksi viimeisen ottelun alkamista.

Barcelona on todella tuskaisessa paikassa C-lohkossa, sillä Bayern München on varmistanut jatkopaikan, ja Inter on kolme pistettä katalonialaisten edellä kiinni toisessa jatkopaikassa. Kaiken lisäksi Inter pysyy tasapisteissä Barcelonan edellä keskinäisten ottelujen perusteella.

Inter kohtaa keskiviikkona kotikentällään Viktoria Plzenin jo kello 19.45 alkavassa ottelussa. Plzen on hävinnyt kaikki ottelunsa yhteismaalierolla 3–16. Vierasotteluista saldona on 1–5- ja 0–5-selkäsaunat.

Jos Inter voittaa, varmistaa se jatkopaikan. Muilla tuloksilla Barcelonan oljenkorsi säilyy viimeiselle kierrokselle.

Barcelona kohtaa toiseksi viimeisessä ottelussaan lohkokärki Bayern Münchenin. Ottelu alkaa kello 22, ja Barcelonan päävalmentaja Xavi Hernandez ilmoitti tiistaina, että joukkue kokoontuu pukuhuoneeseen katsomaan Interin ja Viktoria Plzenin ottelun yhdessä.

Ottelun, jossa Barcelonan putoaminen suurella todennäköisyydellä varmistuu.

– En puhu mielelläni ihmeistä. Meillä on pieni toivo, vaikka olemme hyvin epämiellyttävässä tilanteessa. Todennäköisyydet ovat meitä vastaan, mutta odottamattomia asioita voi tapahtua, Xavi kommentoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

– Meidän täytyy voittaa riippumatta siitä, Milanossa tapahtuu. Meidän pitää pelata kuin vain meidän pelillämme olisi merkitystä, jotta voimme näyttää olevamme parempi kuin Bayern.

Vaikka Barcelona kaipaa isosti apua Viktoria Plzeniltä, ei Xavi halunnut lähettää terveisiä tshekkiseuralle.

– Minulla on liian paljon tehtävää muutenkin, että alkaisin leikkiä muiden joukkueiden valmentajaa, Xavi totesi.