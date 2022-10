Fanit solvasivat edesmennyttä kuningatar Elisabetia – seura sai sakot

Celticin kannattajien mielenilmaukset maksoivat seuralle.

Euroopan jalkapalloliitto Uefa on antanut skotlantilaisseura Celticille 15 000 euron sakon monarkiaa vastustaneista kannattajalakanoista.

Celticin fanit pilkkasivat Britannian edesmennyttä kuningatarta Elisabet II:ta 14. syyskuuta pelatussa Mestarien liigan ottelussa Shahtar Donetskia vastaan. Ukrainalaisjoukkue Shahtar pelasi kotiottelunsa Puolassa.

Kannattajien lakanoissa luki ”F*** The Crown” ja ”Sorry For Your Loss (Otamme osaa) Michael Fagan”, jolla viitattiin Buckinghamin palatsiin ja kuningattaren makuuhuoneeseen vuonna 1982 päässeeseen tunkeilijaan. Uefan kurinpidon mukaan provokatiivisten lakanoiden viestit eivät sopineet urheilutapahtuman henkeen.

Kuningatar Elisabet kuoli 96 vuoden iässä 8. syyskuuta.