Studioisäntä Petri Pasanen johtaa C Moren Mestarien liiga -iltoja monipuolisesti persoonallisella ja asiantuntevalla otteella.

Näitä asioita et näe tv-lähetyksessä – yksi asia loksautti leuan Mestarien liigan hektisessä studioillassa

Ilta-Sanomat pääsi seuraamaan, miten C Moren Mestarien liiga -lähetys tehdään.

– Mua ei jännitä yhtään, studioisäntä Petri Pasanen tokaisee maskeeraustuolissa MTV:n tiloissa Helsingin Ilmalassa.

Alkaa uusi Mestarien liigan ilta, johon on valmistauduttu jälleen huolella.

– Luotan, että menee hyvin. On katsottu futista 38 vuotta, eli on valmistauduttu. Set-up on niin hyvä, että se saa meidätkin näyttämään hyvältä, asiantuntija Juho Rantala sanoo.

Vakioasiantuntija Mika Väyrynenkään ei näytä hermoilevan.

– Isäntä jeesaa tosi paljon, ja koko tiimi tekee hyvää duunia, hän sanoo.

Lähetysilta alkaa jo hyvissä ajoin ennen h-hetkeä. Kello 17 palaverissa käydään läpi 79-kohtainen ajolista eli ohjelmarunko. Listalla on eroteltu kelloajat, aiheet ja tekijät erittäin tarkasti.

Hämmästyttävää, kuinka mutkitta kaikki ensimmäisessä palaverissa etenee. Ammattislangi lentelee ja jokainen asianosainen tuntuu olevan täysin kartalla pienestäkin kommentista.

Ennen illan lähetyksen ensimmäistä osuutta studioisäntä Pasanen seisoo keskellä lavaa yksin ja kuulostaa hokevan jotakin.

– Slavko Vincic, Slavko Vincic, Slavko Vincic. Hän on slovenialainen, eikö? Pasanen sanoo.

Hän harjoittelee illan ensimmäiseen puheenaiheeseen, edellisillan kohahduttaneisiin erotuomariratkaisuihin.

Korvanappiin tulee tarvittavaa tietoa. Kaikki alkaa olla valmista.

Näkymä studion takalaidalta kohti kameroita. Petri Pasanen (oik.), Juho Rantala ja Mika Väyrynen ovat aloittamassa kohta tv-lähetyksen. Kuvassa taustalla näkyvän C-kirjaimen luona tehdään pienempiä studiolähetyksiä, esimerkiksi rallia.

Petri Pasasen (oik.) ja Mika Väyrysen yhteistyö sujuu saumattomasti. He tutustuivat toisiinsa jalkapallon parissa jo teini-ikäisinä.

Kuvaaja työssään.

Petri Pasanen (vas.) ja Mika Väyrynen tutkimassa muistiinpanojaan.

Ensimmäiseksi studiossa silmään pistävät mittasuhteet. Kaikki näyttää niin tutulta ja samalla kuitenkin hieman vieraalta. Tila on suuri, mutta joissakin kohdissa todelliset etäisyydet eivät vastaa tv-lähetyksen luomaa mielikuvaa.

Kameroiden ja tv-ruutujen armada lavan etuosassa odottaa paikoillaan. Esiintymislava kylpee valoissa, jotka on kohdistettu tarkasti.

Lavan etualalla näkyy kohti studiopöytää suunnattu kello, jonka punaiset numerot auttavat tiukassa aikataulussa pysymisessä. Tv on armoton. Jaarittelulle ei löydy sijaa tai homma voi levitä käsiin.

Studion lattiasta löytyy eri puolilta pieniä teippejä merkitsemässä, missä kohdassa esiintyjien pitää kussakin tilanteessa seistä. Teipit eivät ole hajamielisyyden torjumiseksi vaan varmistamassa sijoittuminen oikein valaistusta ja tv-kulmia varten.

Hommat etenevät Pasasen johdolla luontevasti.

Kun herrat puhuvat lähetyksessä studiopöydän ääressä, studiossa vieraileva katsoja havahtuu. Lähetyksen seuraaminen televisiosta on ikään kuin elokuvakokemus, mutta nyt samanlaista tapahtumaa seuraa kuin teatterissa!

Aplodeja toki ei parane jaella eikä huudella välikommentteja, vaikka kuinka kutkuttelisi.

Mestarien liigan lähetyksen vastaava tuottaja Minna Korkka näyttää illan aikana valokuvaa, jossa tasavallan presidentti Urho Kekkonen istuu MTV:n tiloissa studiossa vuonna 1967, ilmeisesti avajaisissa.

Vuosikymmeniä sitten presidentinvaaleissa tulivat tutuiksi sanat: Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen...

Nykyaika ja futis ovat tuoneet esille toisenlaisen värssyn: Haaland, Haaland, Haaland, Haaland... Manchester Cityn norjalainen maalitykki Erling Haaland puhuttaa kovasti Mestarien liigan studion kulisseissa, vaikka Cityn ottelu ei tällä kertaa valikoitunutkaan pääpeliksi.

Nyt studio on urheilun käytössä, mutta samassa tilassa kerrotaan tehdyn vuosikymmenten saatossa myös lukuisia viihdeohjelmia kuten esimerkiksi Vesku Show’ta ja Spede Show’ta.

MTV:n Pöllölaaksoksi kutsuttu studiotalo on nähnyt jos jonkinlaista ohjelmaa. Vuonna 1967 itse presidentti Kekkonen osallistui kunniavieraana avajaisiin.

Lokakuisena keskiviikkoiltana studiossa ei hönöillä. Sopivissa kohdissa pirskahteleva tilannekomiikka kuitenkin hymyilyttää.

Studiossa vallitsee näennäisen rento tunnelma, vaikka melkein koko ajan tuntuu kuhisevan. Huolellisuuden ja pienen jännityksen aistii selvästi, mutta illan kulkua voisi kuvailla rauhalliseksi ja hallituksi kiireeksi.

Pasanen, Väyrynen ja Rantala näyttävät katkojen aikana jopa heittävän läppää, mutta he palaavat asialinjalleen ennen kuin sormia ehtisi näpäyttää. Keskittyminen pysyy läsnä koko ajan.

Kun tv-lähetyksessä näytetään esimerkiksi tiivistä koostetta, trio ei lepää studiossa laakereillaan. Pasanen käyttää pienenkin tilaisuuden keskustelemalla asiantuntijoidensa kanssa nyansseista. Vankka pääsuunnitelma yleensä kantaa pitkälle, mutta tilanteet elävät.

Pasasella on läpi illan tekninen yhteys ohjaamoon ja tuottaja Korkkaan, joka sopivissa väleissä myös käy studiossa keskustelemassa asioista.

Mainittu esiintyjätrio ja toimittaja Toni Immonen näkyvät televisiossa, mutta taustalla toimii kovista ammattilaisista koostuva joukko. Yhden pitkän Mestarien liigan illan aikana töissä on noin 30 ihmistä.

C More näyttää televisiossa kaksi kello 19.45 alkavaa ottelua ja kello 22 alkaen kaksi lisää. Netissä näkyvät kaikki.

Selostajia putkahtelee MTV:n tiloihin pitkin iltaa. Monet heistä ovat pukeutuneet mukavasti verkkareihin, koska he eivät näy lähetyksissä. Joku valmistautuu kahvipöydän ääressä, toinen nojatuolissa.

Itse selostuskopit ovat niin pieniä ja koruttomia, että viimeiset valmistelut tehdään mieluummin isossa taukotilassa.

Koko C Moren tiimin yhteishenki näyttää lämpimältä.

Studioisäntä Petri Pasanen (oik.) ja selostaja Kim Kallström neuvonpidossa taukotilassa.

”Tämä on vähän kuin kotiin tulisi”, Kim Kallström kuvailee selostuskoppia pilke silmäkulmassaan.

– Tämä on tosi kiva ympäristö tehdä töitä. Tuottajat ovat avoimia uusille ideoille, jotka tulevat meiltä. Haluan puhua meistä. En ole diktaattori, Pasanen kertoo pienellä tauollaan.

– Haluan, että intohimomme välittyy katsojille. Yritämme tuoda lähetyksiin inhimillisyyttä ja kosketuspintaa. Emme käy läpi vain taktiikoita. Käsittelemme jalkapalloa monipuolisesti: on myös historiaa, ilmiöitä, henkilöitä ja tietysti nykyaikaa.

Pasanen työskentelee studioisäntänä kolmatta kauttaan. Pahin jännitys karisi jo aikoja sitten. Entinen maajoukkuepelaaja nauttii työstään enemmän kuin koskaan. Suuria mokia ei tule mieleen.

– Joskus sanoin Gerard Piqueta Nelson Piquetiksi, Pasanen kertoo hetken mietittyään.

Vierailu ohjaamoon avaa vierailijan silmiä kunnolla ja loksauttaa leuan. Huone on yllättävän pieni. Yhdeksän ihmistä istuu tiiviisti kahdessa rivissä, ohjaaja Juha Stenholm eturivissä.

Ihmisten edessä levittäytyvä nappuloiden, säätimien, kellojen ja ruutujen määrä melkein stressaa sivustakatsojaa: Miten kukaan voi hallita nämä! Jokainen työntekijä kuitenkin osaa hommansa.

Ohjaamossa työskennellään kellosepän tarkkuudella. Ohjaaja Juha Stenholm toinen oikealta.

Tekniikan hallitseminen on osa tärkeää työtä ohjaamossa eli ”hermokeskuksessa”.

Huonetta kutsutaan myös hermokeskukseksi. Ei ihme. Siellä tuntuu väreilevän monella tasolla. On tässä ja nyt sekä valmistautuminen kaikkeen mahdolliseen, mikä suorassa lähetyksessä voi yllättää.

Työilta kestää helposti kahdeksan tuntia, eikä siihen ole laskettu edes kaikkea valmistautumista.

Illan pituus alkaa näkyä vasta jälkimmäisen ottelun toisella puoliajalla joskus kello 23 jälkeen. Tarjolla on ollut välipalaa, mutta intensiivisyys vaatii verojaan.

Ensimmäisenä taitaa haukotella Rantala. Se tapahtuu kameran ulottumattomissa, ei lähetyksessä.

Pasanen, Väyrynen ja Rantala seuraavat itse otteluita studiolavan vieressä tv-ruudusta. Puvuntakit pysyvät päällä läpi illan.

Pasanen antaa otteluiden aikana ohjeita muutaman metrin päähän niin sanottuun piirtopöytään, jonka äärellä kootaan klippejä analyysejä varten.

Asiantuntijat Mika Väyrynen (edessä) ja Juho Rantala (oik.) piirtopöydän luona käymässä läpi tulevia klippejä.

Piirtopöytä sijaitsee lähellä studiolavaa.

Petri Pasanen (oik.) ja Mika Väyrynen kertaavat suunnitelmia. Kuva on otettu studion takaseinältä kohti kameroita.

Hetken paussi. Mika Väyrynen välipalalla taukotilassa. Taustalla Petri Pasanen kertoo IS:lle lähetyksen luonteesta.

Koko tunnelma on muuttunut alkuiltaa raukeammaksi, mutta herrat nousevat myöhäisottelun jälkeen ”lauteille” vielä kerran antaakseen loppuarvionsa. Silloin ei haukotella vaan tietysti löytyy uusi vaihde loppusuoralle.

Trio Pasanen, Väyrynen & Rantala kävelee pois studiosta hieman puoli yhden jälkeen yöllä.

Vielä menee tovi ennen kuin valot sammuvat. Tutun särmästi ja energisesti läpi illan esiintynyt Toni Immonen jää tekemään maalikoostetta seuraavaksi päiväksi.