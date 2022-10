Bayern Münchenillä maalipeijaiset – Barcelonalle kirvelevä tappio

Inter kukisti Barcelonan Milanon huippukohtaamisessa.

Saksalaisen jalkapallojätin Bayern Münchenin peli on takkuillut kotoisessa Bundesliigassa, mutta Mestarien liigassa sujuu jouhevammin.

Bayernin vireen tunsi tiistaina nahoissaan tshekkivierailija Viktoria Plzen, joka poistui C-lohkon ottelussa kentältä 0–5-tappio niskassaan.

Plzeniä kuritti Bayernista kovimmin Leroy Sane, joka viimeisteli kaksi maalia, kotijoukkueen 1–0- ja 4–0-osumat. Leon Goretzka puolestaan syötti kaksi osumaa.

Sane avasi maalihanat jo 7. minuutilla. Serge Gnabry lisäsi kotijohdon 2–0:aan 13. minuutilla. 3–0-maalin iski 21. minuutilla Sadio Mane.

Bayern upotti vastustajansa lopullisesti toisen puoliajan alussa, kun Sane laukoi 50. minuutilla 4–0 ja Eric Maxim Choupo-Moting viimeisteli yhdeksän minuuttia myöhemmin 5–0. Loput puoli tuntia ottelusta Bayern tyytyi varmistelemaan murskavoittoaan.

Bayern München on tehnyt Mestarien liigassa selvää jälkeä, sillä se on voittanut kolme lohko-otteluaan yhteismaalein 9–0, eli Manuel Neuer on pitänyt maalinsa puhtaana, vaikka vastassa on ollut sellaisia suuruuksia kuin Barcelona ja milanolainen Inter.

D-lohkossa ranskalainen Marseille otti alkuvaikeuksien jälkeen selvän 4–1-kotivoiton portugalilaisesta Sporting Lissabonista. Ottelu alkoi erikoisesti 22 minuuttia myöhässä, kun Sportingin joukkue antoi odotuttaa itseään stadionille.

Sportingin pallo puhkesi 23. minuutilla, kun sen maalivahti Antonio Adan sai punaisen kortin ja poistettiin kentältä.

Kun Bayern jyrää C-lohkon kärjessä, alkulohkon kakkossijasta mittelevät Inter ja Barcelona. Milanolainen Inter oli tiistaina kotikentällään Giuseppe Meazzalla vahvempi lukemin 1–0.

Interin voittomaalin laukoi aivan avauspuoliajan lopussa Hakan Calhanoglu. Barcelonan Pedri ohjasi pallon verkkoon 67. minuutilla, mutta 1–1-tasoitus hylättiin, koska tilannetta edelsi Barcelonan vaihtomies Ansu Fatin käsivirhe.

Englannin Valioliigassa kompuroinut Liverpool otti A-lohkossa 2–0-kotivoiton Glasgow Rangersista. Maalit tekivät Trent Alexander-Arnold ja rangaistuspotkusta Mohamed Salah.

Rangersin Glen Kamara tuli vaihdosta kentälle 81. minuutilla.

Lukas Hradeckyn Leverkusen hävisi vieraissa Portolle 0–2, A-lohkon toisessa kamppailussa Napoli murjoi Ajaxia vieraissa peräti 6–1, B-lohkossa Club Brugge kukisti kotonaan Atletico Madridin 2–0 ja D-lohkossa Frankfurt ja Tottenham päätyivät maalittomaan 0–0-tasapeliin.