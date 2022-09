Erling Haalandin akrobaattista maalia ylistetään aivan uskomattomaksi – nuori supertähti paljasti, kenestä otti mallia

Norjalaistähden akrobaattinen suoritus keräsi ansaittua suitsutusta.

Manchester City nousi kuilun partaalta voittoon Mestarien liigassa. Cityn 2–1-voiton juhlittu sankari oli tuttu mies, 84. minuutilla voittomaalin entisen seuransa Dortmundin verkkoon nikannut Erling Braut Haaland.

Norjalaistähden maali ei ollut mikä tahansa sutiminen, vaan huiman akrobaattinen suoritus.

Vasen puolustaja Joao Cancelo lähetti ulkosyrjällään kermaisen keskityksen, jonka Haaland jatkoi akrobaattisesti verkkoon kahden Dortmund-puolustajan välistä.

Haaland kurotti pään korkeudella leijailleeseen palloon ja ohjasi sen vasemmalla jalallaan maaliin.

– Herranen aika! Palloon ei voi yltää tuolta korkeudelta. Uskomaton maali! Katsokaa sitä, Huuhkajistakin tuttu Hans Backe hehkutti Ruotsin C Moren studiossa Aftonbladetin mukaan.

Teknisesti ja fyysisesti käsittämättömän vaikea viimeistely toi monelle mieleen ruotsalaistähti Zlatan Ibrahimovicin, joka on Haalandin tavoin yli 190-senttinen luonnonoikku.

– Se oli ihastuttava maali ja hankala ottelu. Olen varmaankin oppinut rakkaalta maanmieheltänne Zlatanilta. Toivottavasti hän on maalista ylpeä, Haaland virkkoi C Morelle.

Haalandin osuma ei jättänyt kylmäksi myöskään viime kauden joukkuekaveria Jude Bellinghamia.

– Hän ei ole aina pelin sisällä, mutta pystyy tekemään maaleja tyhjästä. Tuollaisen maalin tekeminen on uskomatonta, Dortmundin ainokaisen viimeistellyt englantilaiskeskikenttä luonnehti VG:n mukaan Norjan TV2-kanavalle.

Myös Cityä valmentava Pep Guardiola näki maalissa yhtäläisyyksiä Ibrahimovicin taitoihin. Katalaani valmensi ruotsalaista Barcelonassa kaudella 2010–11. Kaksikon yhteistyö ei kuitenkaan toiminut.

– Ajattelin heti rakasta ystävääni Ibrahimovicia, jolla on uskomaton kyky nostaa jalkansa katon korkeuteen. Erling on siinä mielessä hyvin samanlainen. Hän on notkea ja ketterä, Guardiola luonnehti ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

Guardiola nosti esiin toisenkin nimen, vuonna 2016 edesmenneen jalkapallolegenda Johan Cruyffin, joka on City-luotsin oppi-isä. Guardiola muisteli hollantilaistähden viimeistelleen samankaltaisen maalin aikanaan Barcelonan paidassa Atletico Madridia vastaan.

Keskiviikkoillan maali oli Haalandille kolmas tämän kauden Mestarien liigassa. Avauskierroksella norjalainen paukautti kaksi rysää Sevillan verkkoon.

Kauden yhdeksän ottelun saldo on nyt 13 täysosumaa.

Voisi jopa sanoa, että juuri Dortmundia vastaan tehty maali oli sellainen, jonka takia Haaland Cityyn hankittiin.

Aiemmin sen jauhanut puolustukset rikki, mutta norjalaiskolossin myötä ”taivaansinisillä” on suoraviivaisempi vaihtoehto, joka kantoi hedelmää ottelun loppuhetkillä.