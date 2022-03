Lionel Messille murskakritiikkiä shokkitappion jälkeen – ”Katosi minuuteissa kuvasta”

PSG suli Mestarien liigassa Real Madridia vastaan. Lionel Messi sai ankaraa kritiikkiä.

Lionel Messin siirron ranskalaisen PSG:n riveihin piti olla viimeinen sinetti sille, että PSG pystyy voittamaan jalkapallon Mestarien liigan. Toisin kävi, kun viime kaudella kilpailun välierävaiheessa ja sitä ennen finaalissa pelannut PSG putosi neljännesvälierissä. Real Madrid voitti PSG:n 3–1 ja eteni jatkoon.

Useat mediat huomioivat, että urallaan 26 maalilla Real Madridia kurittanut Messi ei ole tehnyt maalia tai syöttänyt ainuttakaan osumaa yhdeksään edelliseen otteluun madridilaisia vastaan. Edellisen maalinsa Real Madridin verkkoon Messi teki vuonna 2018. Neljännesvälieräparin avausottelussa Messi epäonnistui rangaistuspotkussa.

Sosiaalisessa mediassa fanit kuvailivat Messin suoritusta otteluparissa näkymättömäksi ja Messiä aaveeksi.

Messi, 34, on taklannut tällä kaudella Ranskan liigassa keskimäärin 0,4 kertaa pelissä, mutta keskiviikkoiltana hän suoritti kolme taklausta jo ensimmäisellä jaksolla.

Aktiivisempi osallistuminen puolustuspeliin ei kuitenkaan kriitikoita miellyttänyt, kun PSG sukelsi neljännen kerran edellisistä kuudesta yrityksestä pois kilpailusta jo neljännesvälierävaiheessa. Keskiviikkonakin PSG johti peliä.

Le Parisien kuvaili tappiota ”valtavaksi pariisilaiseksi pettymykseksi”. Lehden mukaan Messiltä ei nähty parasta. Messi sai pelistä arvosanaksi nelosen.

– Emme nähneet parasta seitsenkertaiselta Ballon d’Or -voittajalta. Hän oli varma syötöissä, mutta ei ollut vaaraksi maalin edustalla. Hän katosi [toisella jaksolla] minuuteissa kuvasta, lehti kuvaili.

L’Equipen verkkosivuilla PSG:n tappio otsikoitiin ”järjettömäksi”. Messi oli nostettu mukaan pääkuvaan ja hattutempun tehnyttä Real Madridin Karim Benzemaa lehti kuvaili tarkoituksella Messille irvaillen ”messiaaksi”.

L’Equipen otteluarviossa Messi sai arvosanan kuusi. Heikoimman arvosanan (2) saivat toppari Marquinhos ja maalivahti Gianluigi Donnarumma.

– Messi liikkui laajemmalla säteellä, tarjosi ratkaisuja linjojen välissä ja teki hyviä valintoja. Näimme hänet jopa puolustamassa, L’Equipe kuvaili Messin esitystä.

Luka Modric juoksi toisella jaksolla Lionel Messin kiinni ja taklasi argentiinalaisen pois pallosta. Modric sai kotiyleisöltä suuret suosionosoitukset.

Tv-kommentaattorina työskentelevä pelaajalegenda Rio Ferdinand arvioi The Sunin mukaan BT Sportille, että PSG on rakentanut joukkueensa väärin. Hänen mukaansa Kylian Mbappen, Neymarin ja Messin trio on liikaa.

– Yleensä yhdelle pelaajalle voi antaa vapauksia ja muut tekevät töitä hänen edestään. Kun on kolme sellaista pelaajaa, niin huipputasolla siitä tulee mahdotonta. Ranskan liigassa se onnistuu, ja he voittavatkin mestaruuden joka vuosi, Ferdinand kritisoi.

BT Sportin asiantuntija Steve McManaman oli BBC:n mukaan yhtä kriittinen.

– Odotimme PSG:n selviytyvän, mutta he tekivät kuten aina: sulivat paineen alla. Kentällä ei ollut johtajuutta eikä peli ollut organisoitua. Pelaajilla on liikaa valtaa ja tiukoissa paikoissa he eivät välitä ottaa vastuuta, he vain pelaavat kuten haluavat. Tässä ei ole mitään uutta. Tämä on juurtunut syvälle PSG:n kulttuuriin, McManaman ruoti.

Tiukoista näkemyksistään tunnettu Gary Neville sanoi Sky Sportsille, että Messin ja Cristiano Ronaldon aikakausi on viimeistään nyt ohi.

– Ensimmäistä kertaa vuosiin, kukaan ei sanoisi Messiä tai Ronaldoa maailman parhaaksi. Ihmiset kääntyisivät Mbappen, Mohamed Salahin, Erling Haalandin tai Robert Lewandowskin puoleen. Messi ja Ronaldo hiipuvat pois tasolta, jolla olivat.

PSG:lle aiheuttaa tappiossa harmia sekin, että kilpailun finaali olisi pelattu Pariisissa. Euroopan jalkapalloliitto Uefa siirsi finaalin Pietarista Pariisiin Venäjän aloittaman sodan takia.