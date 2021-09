Cristiano Ronaldo nousi jakamaan Mestarien liigan ennätystä – onnistui heti maalinteossa!

Cristiano Ronaldo sivuaa Iker Casillasin ennätystä.

Viikonloppuna komeasti Manchester Unitedin paitaan palannut Cristiano Ronaldo jatkaa huimaa alkuaan uudella kierroksellaan ManUssa. Ronaldo vei Unitedin 1–0-johtoon Mestarien liigan lohkovaiheen avauskierroksella sveitsiläistä Young Boysia vastaan Bernissä.

Ronaldolle ottelu on uran 177:s Mestarien liigassa, ja hän sivuaa Iker Casillasin ennätystä Mestarien liigan pelien määrässä.

Casillas ja Ronaldo olivat aikoinaan joukkuetovereina Real Madridissa, jonne Ronaldo siirtyi Manchester Unitedista vuonna 2009. Tänä kesänä Ronaldo, 36, palasi Unitediin ja säväytti heti ensimmäisessä pelissään paluunsa jälkeen. Hän viimeisteli kahdesti lauantaina Unitedin musertaessa Newcastlen 4–1.

Ronaldo on myös Mestarien liigan kaikkien aikojen ykkösmaalintekijä. Tämäniltainen maali on hänelle 135:s Euroopan seurajoukkueiden kärkikilpailussa. Maaleista 16 on tullut ManUn riveissä.