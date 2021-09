Mestarien liiga alkaa tänään – Ronaldon tähdittämä Manchester United yrittää palata huipulle

Mestarien liigan lohkovaihe pyörähtää käyntiin tiistaina. Suomalaisen Niklas Moisanderin edustama Malmö kohtaa Juventuksen.

Cristiano Ronaldon paluu Old Traffordille oli jättimenestys. Portugalilainen viimeisteli Manchester Unitedille kaksi maalia ottelussa Newcastlea vastaan. Mukana maalia juhlimassa Jadon Sancho, Luke Shaw ja Bruno Fernandes.

Cristiano Ronaldon paluu Manchester Unitediin ja jalkapallon Englannin Valioliigaan oli loistelias, ja monet odottavat hänen säkenöivän myös Mestarien liigassa.

Miesten Mestarien liigan lohkovaihe käynnistyy tiistaina kahdeksalla ottelulla, ja keskiviikkona ohjelmassa on saman verran pelejä.

Manchester United aloittaa urakkansa tiistaina vieraskamppailulla sveitsiläistä Young Boysia vastaan. Manchesteriläisjätin päävalmentaja Ole Gunnar Solskjär vihjasi Reutersille, ettei 36-vuotiaan Ronaldon lepuuttaminen ole mahdottomuus.

Ronaldo pelasi lauantaina ensimmäisen ottelunsa kahteentoista vuoteen Manchester Unitedissa. Hänen edellisen United-taipaleensa viimeiseksi otteluksi jäi symbolisesti Mestarien liigan finaalitappio Barcelonalle 2009.

United pääsi vielä 2011 Mestarien liigan finaaliin, mutta sen jälkeen se ei ole yltänyt puolivälieriä pidemmälle. Yksi Eurooppa-liigan mestaruus ei tyydytä lukuisten kannattajien viime vuosien menestysjanoa.

Vaikka monissa papereissa Mestarien liigan suurimmat voittajasuosikit ovat Manchester City ja PSG, myös Solskjärin hartioilla on isoja menestyspaineita. Siitä pitävät huolen Unitedin pelaajalista ja hänen ajanjaksonsa pokaalittomuus.

Joukkueeseen ovat saapuneet Ronaldon lisäksi nimekkäät Jadon Sancho ja Raphael Varane. Etenkin Unitedin hyökkäyspäähän riittää laatupelaajia ruuhkaksi asti.

– Joukkueen täytyy olla kypsä, jos haluamme voittaa liigan ja Mestarien liigan. Olemme hyvällä tiellä, ja olen täällä auttamassa joukkuetta, Ronaldo sanoi AFP:n mukaan.

United pelaa F-lohkossa Young Boysin, espanjalaisen Villarrealin ja italialaisen Atalantan kanssa. Villarreal voitti Unitedin viime kaudella Eurooppa-liigan finaalissa.

Muut tiistain kamppailut ovat Sevilla–Salzburg, Kiovan Dinamo–Benfica, Barcelona–Bayern München, Villarreal–Atalanta, Lille–Wolfsburg, Chelsea–Zenit ja Malmö–Juventus.

Mestarien liigassa on suomalaispelaajista mukana Niklas Moisander, jonka edustama Malmö on kovassa H-lohkossa Chelsean, Juventuksen ja Zenitin kanssa. Chelsea on Mestarien liigan hallitseva voittaja.