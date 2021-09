Jari Litmanen sai uuden pestin

Jalkapallolegenda Jari Litmanen pestattiin C Moren asiantuntijaksi.

Mestarien liigan ottelut Suomessa televisioiva C More on värvännyt kovan nimen asiantuntijakaartiinsa.

Kanava tiedotti maanantaina, että Jari Litmanen on yksi alkavan kauden studiotiimin jäsenistä. Lähetysten juontajana jatkaa Litmasen vanha maajoukkuetoveri Petri Pasanen.

Litmanen, 50, voitti Mestarien liigan Ajaxin riveissä vuonna 1995. Maailman arvostetuimman seurajoukkuekilpailun on voittanut vain yksi toinen suomalainen: Sami Hyypiä, joka pääsi nostamaan pokaalia Liverpoolin paidassa vuonna 2005.

Myös Hyypiä kuuluu C Moren asiantuntijatiimiin, jonka muut jäsenet ovat Mikael Forssell, Antti Niemi, Simo Valakari, Mika Väyrynen ja Juho Rantala. Palloliiton huippujalkapallopäällikkö Rantala on Litmasen tavoin uusi värväys C Morelta.

Ensimmäinen Mestarien liigan lohkovaiheen kierros pelataan jo tällä viikolla, mutta Litmanen debytoi studiossa lokakuussa.