HJK naarasi jo Tim Sparvin – Aki Riihilahti vihjailee nyt Perparim Hetemaj’n paluusta: ”Meillä on hyvä yhteisymmärrys siitä...”

HJK:n pelit eurokentillä jatkuvat tänään kotona Malmötä vastaan. Tim Sparvin liittymisen lisäksi joukkueessa saatetaan nähdä muitakin muutoksia.

HJK pamautti viime viikolla siirtopommin julkaisemalla Huuhkajien kapteenin Tim Sparvin sopimuksen. Sparv, 34, palaa kotimaan kentille 12 vuoden tauon jälkeen.

– Tuollaisilla johtajaominaisuuksilla olevia pelaajia on aika harvoin jalkapallossa nykypäivänä. Sparv tuo myös pelillisesti niitä asioita, mitä me halutaan, HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti kuvailee Ilta-Sanomille.

Keskustelut Sparvin siirrosta helsinkiläispaitaan aloitettiin keväällä. Pohjanmaalla syntyneen ja kansainvälisesti meritoituneen Sparvin naaraaminen Helsinkiin ei ollut yksinkertaista.

– Nämä ovat usein pitkiä prosesseja. Puhuimme koko ajan samaa kieltä asioista, jotka ovat siirron kannalta merkityksellisiä. Kun Sparv teki henkisesti päätöksen, loppu oli helppoa, Riihilahti avaa.

Tim Sparv teki HJK:n kanssa 1+1-vuotisen sopimuksen.

Riihilahti palasi itse viimeisiksi vuosiksi Klubiin pitkän kansainvälisen seura- ja maajoukkueuran jälkeen. Hän ei kuitenkaan lähde vertaamaan Sparvin siirtoa omaan uran päätökseen.

– Tuota pitää kysyä Timiltä. Mutta on hienoa, että Tim valitsi tulla joukkueeseen, joka on ennestään hyvä ja seuraan, joka edustaa paljon samoja arvoja kuin hän itse. Hän on itse sanonut, että haluaa olla mukana pitkässä prosessissa.

Sparv ilmaisi sopimuksen julkistustilaisuudessa kiinnostuksesta valmentamiseen. Riihilahti kuitenkin huomauttaa, ettei pelaajauran jälkeisestä ajasta ole vielä sovittu.

– Nyt me keskitytään täysillä pelillisiin asioihin.

Riihilahti siirtyi HJK:n toimitusjohtajaksi pelaajauran jälkeen vuonna 2013.

Onko Tim Sparv toimitusjohtaja-aikasi kallein pelaaja?

– Kuten Timinkin kanssa nyt, me olemme aina pysyneet selkeässä linjassa ja erityisesti tällaiset hienot ihmiset kuten Tim ymmärtää, miksi on tärkeää, että seuralla ja joukkueella on selkeä linja myös palkkauksessa.

– Me emme ole ikinä yrittäneet saada pelaajia pelkästään palkkauksella. Se on ihan selvää, että muualla maailmassa saa enemmän rahaa, mutta me pystymme tarjoamaan todella hyvän kokonaispaketin kunnianhimoiselle jalkapalloilijalle.

Sparv kertoi julkistustilaisuudessa loppusuoralla olleen vaihtoehtona myös siirtyminen skotlantilaiseen seuraan.

Debyytti Klubin paidassa on edessä ”parin viikon sisällä”.

Perparim Hetemaj (oik.) veljensä Mehmet Hetemaj’n (vas.) kanssa HJK:n paidassa vuonna 2006.

Sparv ei välttämättä ole ainoa muutos HJK:n pelaajistossa.

– On mahdollista, että meiltä joskus pelaaja lähtee ja joskus tulee. Me käännämme jokaisen kiven. Uskon, että tässä ikkunassa saattaa tapahtua asioita molempiin suuntiin.

Kolmensadan Serie A -ottelun ja 49 A-maajoukkueottelun Perparim Hetemaj jätti maanantai-iltapäivänä viime kauden seuransa Beneventon. Joukkue tippui viime kauden päätteeksi sarjatasoa alemmas Serie B:hen.

Hetemaj on HJK:n kasvatti. Riihilahti kertoo olleensa viimeiset neljä vuotta yhteydessä entiseen Huuhkajien tähtipelaajaan, mutta uskoo paluun sinivalkoisiin tapahtuvan aikaisintaan vuonna 2022.

– Meillä on hyvä yhteisymmärrys siitä, että kun Perpa on valmis palaamaan, istumme alas. Perpa on klubilainen jätkä ja hieno pelaaja, joka aktiivisesti kiinnosta meidän urheilupuolta.

Aki Riihilahti oli mukana luomassa uutta eurosarjaa, Konferenssiliigaa, jonka lohkovaiheeseen HJK:lla on historiallisen helppo sauma edetä.

Riihilahti oli Euroopan seurajoukkueiden järjestön ECA:n varapuheenjohtajana mukana luomassa uutta kolmatta euroliigaa, Konferenssiliigaa. Sen myötä HJK voi hävitä niin Mestarien kuin Euroopan liigan karsinnoissa, ja silti edetä lohkovaiheeseen Konferenssiliigan puolella.

HJK etenee varmuudella lohkovaiheeseen voittamalla yhden kolmesta seuraavasta euro-otteluparista.

Uusi euroliiga helpottaa eteenkin pienten maiden pääsyä lohkovaiheeseen.

– Olen tehnyt paljon työtä sen eteen, että sarjajärjestelmä on saatu muutettua. Olen tosi iloinen suomalaisten ja muiden maiden joukkueiden puolesta, että järjestelmä on nyt heille suosiollisempi.

Pelkkä lohkovaihepaikka tuo liigasta riippuen HJK:lle vähintään noin kolmen miljoonan euron potin. Se on summa, josta muut Veikkausliigan seurat voivat vain haaveilla. Rahoilla Klubi voi kasvattaa entisestään eroa muihin kärkiseuroihin kotimaassa.

Riihilahti keskittyy kuitenkin isompaan kuvaan.

– Minun tavoitteeni on ollut edistää pienten ja keskisuurten maiden asemaa. Aikaisemmin europelijärjestelmä on palvellut vain viiden isoimman maan tarpeita. Nyt 50 muutakin maata saavat nauttia siitä. Samalla suomalaiset seurat ovat saaneet paremman mahdollisuuden pärjätä ja ansaita rahaa.

HJK hävisi ensimmäisen osaottelun Malmössä niukasti 2–1. Kuvass HJK:n Jair Silva (vas.) ja Malmön Sören.

HJK kohtaa tiistai-iltana kotona Mestarien liigan toisen karsintakierroksen toisessa osaottelussa Malmö FF:n. Ensimmäinen ottelu Skånessa päättyi Malmön 2–1 voittoon. Klubin ainokaisen teki Roope Riski.

– Malmössä nähtiin, että me pystymme useassakin vaiheessa vahingoittamaan heidän puolustusta. Ei Malmö ollut järjettömän vaarallinen. Malmö on kuitenkin ihan selkeä ennakkosuosikki, mutta meillä on erittäin hyvä mahdollisuus haastaa heidät.

Otteluun on myynnissä vielä yksittäisiä lippuja. HJK:n päävalmentaja Toni Koskela mainitsee seuran sivuilla kotiyleisön lisäksi eduksi Bolt-areenan alustan.

– Meillä on tekonurmi ja täällä on kaatunut Schalkea ja Punaista Tähteä tuossa pari vuotta sitten. Sillä on mieletön merkitys, kun saamme katsomot täyteen ja hyvän fiiliksen tänne, Koskela ennakoi.

HJK–Malmö FF tänään tiistaina 27.7. klo 19.00 Töölön jalkapallostadionilla. Ottelu on katsottavissa myös HJK:n sivuilta 15 euron hintaan.