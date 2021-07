HJK:lla on edessään historiallisen helppo tie eurosarjan lohkovaiheeseen.

HJK on otellut viimeksi lohkovaiheessa kauden 2014–2015 Euroopan liigassa.

Helsingin Jalkapalloklubin urakka Euroopassa jatkuu vielä ainakin kolmen otteluparin verran. Ensin joukkue kohtaa tänään keskiviikkona Mestarien liigan toisella karsintakierroksella Ruotsin suurseura Malmö FF:n. Malmö-otteluparin toinen osaottelu pelataan Helsingissä tiistaina 27. heinäkuuta.

Otteluparin voittaja jatkaa luonnollisesti Mestarien liigan seuraavalle kierrokselle. Häviäjän tie vie Euroopan liigaan kolmannelle karsintakierrokselle, josta pelit jatkuvat vielä tappiollakin uuden Konferenssiliigan kolmannelle karsintakierrokselle.

Reitti eri liigojen lohkovaiheisiin selviää oheisesta kaaviosta.

HJK etenee varmuudella lohkovaiheeseen voittamalla yhden kolmesta seuraavasta otteluparista.

Kolmannen euroliigan eli uuden Konferenssiliigan myötä HJK:lla on historiallinen sauma edetä eurooppalaisen seurajoukkueturnauksen lohkovaiheeseen.

Mestarien liigan lohkovaihe vaatii kolmen peräkkäisen otteluparin voiton ja Euroopan liigan lohkovaihe kahta voittoa seuraavasta kolmesta parista. Konferenssiliigan lohkovaiheeseen riittää kuitenkin voitto yhdestä seuraavasta kolmesta otteluparista.

HJK:n Markus Halsti uskoo, että joukkue etenee vähintään Konferenssiliigan lohkoihin.

– Meidän vahva alkukausi Veikkausliigassa on yksi syy, miksi uskon lohkopaikkaan. Toinen syy on vieraspeli Montenegrossa. Ennen ensimmäistä kierrosta minua mietitytti joukkueen europelirutiinin puute ja se, ollaanko me saatu Veikkausliigassa tempoltaan tarpeeksi hyviä pelejä.

Montenegrossa joukkue kuitenkin näytti Halstin mukaan sen, että se voi edetä lohkovaiheeseen saakka. Budcnost kaatui vieraissa 4–0, joten HJK eteni ensimmäiseltä kierrokselta jatkoon yhteismaalein 7–1.

HJK on yhä ainut suomalaisjoukkue, joka on edennyt Euroopan kirkkaimman seuraturnauksen, Mestarien liigan, lohkovaiheeseen. Vuoden 1998 huiman tempun toistamisen edessä on kuitenkin kolme kovaa otteluparia.

– Mestarien liigan lohkopaikka vaatisi melkoisesti tuuria ja kaikkien palasien pitää mennä kohdilleen. Se, että edes yksi skandijengi pääsee sinne, olisi iso juttu. Mutta aina pitää unelmoida, Halsti pohtii.

Jos HJK etenisi jatkoon kivikovasta Malmö-otteluparista, vastaan asettuisi Skotlannin suurseura, Steven Gerrardin valmentama Rangers FC. Skottijoukkuetta edustavat entinen HJK:n maalitykki Alfredo Morelos sekä Huuhkajien tähtipelaaja Glen Kamara.

Tappiolla helsinkiläiset jatkavat otteitaan Euroopan liigassa, jossa vastaan asettuu kreikkalainen Olympiacos tai azerbaidzhanilainen Neftci.