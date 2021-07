Markus Halsti kohtaa HJK:n paidassa entisen seuransa Malmö FF:n.

HJK kohtaa Mestarien liigan toisen karsintakierroksen ensimmäisessä osaottelussa keskiviikkoiltana Ruotsin hallitsevan mestarin Malmö FF:n. Vierasreissu Skåneen on erityinen yhdelle helsinkiläisseuran pelaajista. Puolustuspään konkari Markus Halsti pelasi Malmössä kausina 2008–2014.

Halsti sai tietää tulevan vastustajan juuri ennen Montenegrossa pelattua edellisen karsintakierroksen ratkaisuottelua.

– Joku tuli huikkaamaan minulle, että kun hoidetaan tämä peli, niin päästään Malmöhön. Upeaa, että nämä minun kaksi joukkuettani kohtaavat jalkapallon isoimmassa seurajoukkueturnauksessa, Halsti kuvaa Ilta-Sanomille.

Malmön seuralla ja koko kaupungilla on edelleen paikkansa Halstin sydämessä. Europeleillä ja pelaajamyynneillä rikastunut Malmö on kuitenkin kasvanut seurana rutkasti sitten Halstin vuosien. Tuttuja naamoja ei kentältä enää löydy.

– Huomaa, että aikaa on kulunut, kun tunnen enemmän porukkaa taustoista kuin kentältä, Halsti naurahtaa.

Malmön kansainvälinen kukoistus alkoi Halstin viimeisellä kaudella 2014, kun joukkue eteni Mestarien liigan lohkovaiheeseen. Sama temppu toistui seuraavalla kaudella. Muutaman vaisumman europelivuoden jälkeen seura selviytyi Euroopan liigan pudotuspelien ensimmäiselle kierrokselle kausina 2018–2019 ja 2019–2020.

– Jalkapallolla on tosi iso rooli malmöläisessä kulttuurissa. Se kaupunki elää Malmö FF:stä. Aikani siellä antoi ihan eri perspektiivin koko pelaajauraan.

HJK kaatoi Mestarien liigan ensimmäisellä kierroksella montenegrolaisvastustajan kotona 3–1 ja vieraissa 4–0.

Helsinkiläisten täydellinen veikkausliigakausi koki kolauksen lauantaina Raatin stadionilla, kun sarjakärki nöyrtyi liigakauden ensimmäiseen tappioon sarjajumbo AC Oulua vastaan. Halsti pelasi ottelussa täydet minuutit ensimmäistä kertaa tällä kaudella.

– Iso kunnia Oululle. He tekivät alkuun maalin erikoistilanteesta, mikä on ollut meidän heikkous tällä kaudella.

Vierasjoukkueen otteet paranivat toisella puoliajalla, kun ykkösmiehistön pelaajia vaihdettiin kentälle. HJK iski pelin tasoihin, mutta kotijoukkue rokotti toistamiseen vain parin minuutin päästä ja nappasi voiton.

Halsti pitää euro-otteluiden välissä pelattavia Veikkausliigan ”välipelejä” hankalina.

– Kuulostaa hullunkuriselta, mutta näihin peleihin on vaikeampi mennä kuin europeleihin.

HJK kirjasi oman otteluraportin otsikkoon sanat ”nolo tappio Oulussa”. Halsti ei ymmärrä, mitä seura halusi tällä viestiä.

– Mielestäni se ei ole noloa, jos häviämme joukkueelle, joka ansaitsi voiton. Sen kertoo tulostaulu.

Helsinkiläiset murskasivat Mestarien liigan ensimmäisellä karsintakierroksella montenegrolaisen Buducnostin yhteismaalein 7–1. Nyt vastassa on yksi Pohjoismaiden kovimmista joukkueista.

Skånelaiset ovat ennakkoasetelmissa parempia, ja HJK joutuu lähtemään ensimmäistä kertaa tällä kaudella otteluun altavastaajana. Klubin etuna on kuitenkin se, että sarja aloitetaan vieraissa.

– Kun peli päättyi Montenegrossa, menin heti kysymään kummassa kaupungissa aloitetaan. Kun sain tietää, että Malmössä, olin tyytyväinen. Malmö on erittäin kova kotijoukkue europeleissä, mutta niin on myös HJK.

Halstilta löytyy resepti Malmön kukistamiseksi:

– Meidän pitää kestää etenkin vierasottelun ensimmäinen vartti ja pelata hyvin. Kotona laitetaan huuma päälle kotiyleisön tuella ja näytetään Malmölle, ketkä ovat Helsingin ja Skandinavian kuninkaita.

– Meillä on Veikkausliigan paras materiaali, mutta yksilöt eivät voita mestaruutta, vaan joukkue. Iso hatunnosto Toni Koskelalle ja muulle valmennustiimille, että he ovat saaneet loistavat yksilöt pelaamaan joukkueena, Halsti sanoo.

Halsti on joutunut kuluttamaan tällä kaudella paljon vaihtopenkkiä.

– Eihän sitä ikinä ole tyytyväinen, jos ei pääse pelaamaan, mutta jos katsoo, kuinka hyvin meidän puolustus on pelannut tällä kaudella, niin ei siinä ole mitään jossiteltavaa. Kuten nähtiin, olin yhden pelin avauksessa ja tuli häviö. Ei se varmaan osakkeitani nostanut.

Onko tämä kausi urasi viimeinen?

– Saa nähdä. Sanoin kauden alussa, että tämä jää viimeiseksi. Mutta tällä hetkellä tämä on niin kivaa, että se saa miettimään asiaa.

Halstin mukaan ”aika paljon saisi tapahtua”, että hän jatkaisi uraa muualla kuin HJK:ssa.

– HJK on seurani Suomessa kuten Malmö on seurani Ruotsissa. Sen verran jalkapalloromantikko olen, että on vaikea nähdä itseäni muualla.

35 maaottelua pelannut Halsti Huuhkajien harjoituksissa kesällä 2017.

Jos HJK kuitenkin menestyy Euroopan kentillä, ja mestaruuskannua nostetaan kotimaassa, Halsti, 37, kuvaa tilannetta uran päätöksen kannalta täydelliseksi.

– Jos pystyn edesauttamaan tätä joukkuetta ja organisaatiota hienoon kauteen, niin kyllä se lähenee täydellistä lopetusta. Jos voisi vielä toivoa, niin iskisin europelissä voittomaalin, jolla menisimme jatkoon.

Esimerkiksi Malmötä vastaan?

– Se olisi unelma. Kun ruotsalaismediat kysyivät unelmaskenaariotani, sanoin, että olisi se piru vie hienoa tehdä Malmötä vastaan maali ja mennä jatkoon. Lupasin, etten juhli, mutta sen ratkaisevan jatkopaikkamaalin tekisin mielelläni.

Malmö FF–HJK keskiviikkona klo 20 Suomen aikaa. Ottelu on katsottavissa maksullisena lähetyksenä HJK:n sivuilla.