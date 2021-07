HJK:n illan vastustajan faneilla on synkkä historia: väkivaltaa, mellakoita ja soihtuja – useita otteluita jouduttu keskeyttämään

HJK kohtaa Mestarien liigan karsinnoissa Montenegron mestarin vieraissa ratkaisevassa toisessa osaottelussa.

Helsingin Jalkapalloklubin matka eurokentillä jatkuu tiistai-iltana Mestarien liigan 1. karsintakierroksen toisessa osaottelussa. HJK matkaa Montenegron pääkaupunkiin Podgoricaan FK Buducnostin vieraaksi.

Ensimmäinen osaottelu päättyi Töölössä Klubin 3–1-voittoon. Kotijoukkue teki kaikki maalinsa ällistyttävästi ensimmäisen 13 minuutin aikana.

Lue lisää: HJK shokeerasi eurovastustajansa 13 minuutin tulituksella – tähtipelaajalta tiukka varoitus ottelun jälkeen

Vierasjoukkue teki ainokaisen ottelun 36. minuutilla. HJK ei kuitenkaan pystynyt naulaamaan sarjaa pakettiin tekemällä enempää maaleja, joten illan vierasottelussa riittää vielä jännitettävää. Vierasmaalisääntö ei ole voimassa.

Tallenne ensimmäisestä osaottelusta alla.

Podgoricassa helsinkiläisiä odottaa helteinen 30 asteen lämpötila. HJK matkusti paikan päälle jo maanantaina ja on päässyt harjoittelemaan paikallisissa olosuhteissa.

Kuumaksi meno yltyy varmasti myös katsomossa, HJK:n otteluennakossa muistutetaan. Balkanin maissa paikalliset kannattajat elävät katsomossa tunteella ja kunniansa saa kuulla vastustajan lisäksi myös oman joukkueen pelaajat, jos esitykset eivät katsojia miellytä.

Viime vuosina useita Buducnostin otteluita on jouduttu keskeyttämään tai siirtämään katsojamellakoiden tai kentänvaltausten takia. Buducnostin kannattajista maalataan uhkaavaa kuvaa HJK:n sivuilla.

– Monisatapäinen ryhmä on perustamisestaan asti kasvattanut mainetta jopa väkivaltaan kykenevänä ultrakannattajajoukkona, jonka vakiorepertuaariin otteluissa kuuluvat näyttävien tifojen ja kannatuslaulujen lisäksi soihdut sekä kaikenlainen heittokelpoinen materiaali.

HJK:n kannattajia ensimmäisessä osaottelussa kotona. Vieraissa HJK:n pelaajat joutuvat hurjamaineisen kannattajajoukon eteen.

Vaikka HJK:lla on kahden maalin etumatka, joukkueen päävalmentaja Toni Koskela ei usko ylikävelyyn.

– Buducnost näytti Helsingissä, että heillä on hyökkäyssuuntaan pelaajia, jotka meidän on huomioitava. Luonnollisesti takaa-ajoasema pakottaa heidät joihinkin muutoksiin, Koskela kertoo seuran sivuilla ja jatkaa:

– Uskon kuitenkin, että heillä on paljon mietittävää, miten paljon lisää he uskaltavat peliään avata, koska osoitimme kotipelissä pystyvämme luomaan useita tilanteita riippumatta siitä, pyrkivätkö he pitämään tilat pieninä vai avasivatko he omaa peliään.

HJK on lähtenyt matkaan 19 pelaajan voimin; poissa kokoonpanosta ovat vain keskikenttäpelaajat Santeri Väänänen ja Kevin Kouassivi-Benissan.

Voittaja jatkaa Mestarien liigan 2. karsintakierrokselle, jossa vastaan asettuu Malmö FF tai Riga FC. Häviäjän pelit jatkuvat vielä uuden Konferenssiliigan 2. karsintakierroksella.

Muiden suomalaisjoukkueiden europelit jatkuvat torstaina Konferenssiliigan 1. karsintakierroksen toisilla osaotteluilla.