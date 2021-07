Kommentti: Vaikka vihaisit HJK:ta, tässä on yksi syy olla todella iloinen Klubin menestyksestä

Janne Saksela on taas terve ja pelaa loistavaa jalkapalloa. Se on syy iloita, kirjoittaa Janne Oivio.

Ei kai taas? En varmastikaan ollut ainoa, jonka sydän valahti mahan pohjalle, kun Janne Saksela romahti nurmen pintaan loukkaantuneena viime syyskuussa.

Hirveältä näyttänyt tilanne vaikutti siltä, että Saksela oli taas kärsinyt pahan loukkaantumisen. Sakselan onneksi vamma ei ollut niin paha kuin miltä näytti, mitä nyt nilkka ja pohjeluu hajosivat.

Silti se oli jatkoa samalle loukkaantumisten sumalle, joka on riivannut 28-vuotiasta pitkään. Kolme eturistisidevammaa, takareisi, nilkka, pohjeluu... mitä näitä nyt on. Pahojen vammojen kierre on ryövännyt häneltä ammatillisesti aivan liikaa.

Ei ole lainkaan liioiteltua sanoa, että oikea laitapuolustaja olisi terveemmän uran pelanneena ollut lähes varma nimi Huuhkajien EM-joukkueessa.

Saksela tuli HJK:hon alkuvuodesta treenaamaan itseään kuntoon. Sopimus Klubin kanssa tuli yllätyksenä, olihan heillä kirjoilla jo meritoitunut sveitsiläinen Joel Untersee ja suurlahjakkuus Kevin Kouassivi-Benissan samalle paikalle.

Mitä vielä. Saksela sai näyttöpaikkoja kevättalvella Suomen cupissa ja on sen jälkeen ottanut paikan omakseen. Peliminuutteja on ”jo” 829 – enemmän kuin kaikilla paitsi yhdellä kaudella sitten vuoden 2016!

Sakselan kauden toinen maali oli komea tykitys. Hän osui HJK:lle Mestarien liigan ensimmäisellä karsintakierroksella Buducnost Podgoricaa vastaan. HJK voitti tiistaisen ottelun lukemin 3–1.

Pelin jälkeen kentän laidalla säkenöi iloinen mies. Ainakin hetken Saksela saa taas olla kuin muutkin joukkuekaverit – ihan normaali jalkapalloilija. Ja hemmetin hyvä sellainen.

Janne Sakselan puolesta on helppo hurrata, vaikka HJK:ta vihaisi.