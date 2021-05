Video: No nyt oli haastattelussa fiilistä! Mestarien liigan voiton ratkaissut jättihankinta latasi suorat sanat

Päävalmentaja Thomas Tuchel tapasi seuran omistajan ensimmäisen kerran Mestarien liigan finaalin päätyttyä.

Chelsean voittomaalin syöttänyt Mason Mount luonnehti Mestarien liigan lauantai-iltana voittanutta joukkuettaan maailman parhaaksi. Mountin pystysyöttö vapautti Kai Havertzin tekemään 1–0-maalin, jolla Chelsea kukisti Manchester Cityn.

– Olemme loppuottelussa ja voitamme sen. Tämä on niin erityinen asia. En osaa pukea sitä sanoiksi. Se on mahdotonta. Olen pelannut kahdesti aiemmin loppuottelussa Chelsean kanssa, ja hävisimme ne molemmat. Tämä on se, mistä olen unelmoinut, mestaruuden voittamisesta Chelsean kanssa, upean kauden pelannut vasta 22-vuotias Mount sanoi BBC:n mukaan.

– Olemme pelanneet kovia joukkueita vastaan päästäksemme loppuun asti Mestarien liigassa. Tällä hetkellä olemme maailman paras joukkue. Sitä ei voi ottaa meiltä pois, Mount jatkoi.

Maalintekijä Havertz, 21, siirtyi Chelseaan viime kesänä Bayer Leverkusenista. Saksalaisen otteet ovat ailahdelleet, ja hänen kuntoutumisensa koronavirustartunnan jälkeen on kestänyt.

– Olen odottanut tätä hetkeä viisitoista vuotta, ja nyt se on tullut, Havertz riemuitsi.

Chelsean Kai Havertz taituroi ensimmäisellä puoliajalla pallon ohi City-veskari Ederson Moraesin ja iski Mestarien liigan voittomaalin.

Havertz ei ollut koskaan aiemmin tehnyt maalia Mestarien liigassa, ei Chelseassa eikä Leverkusenissa. Avausmaali Euroopan ykkösliigassa ei olisi siis parempaan saumaan voinut osua.

Mies olikin melkoisessa voitonhuumassa BT Sportin Twitterissä jakamalla haastatteluvideolla. Saksan maajoukkueessakin jo esiintynyt Havertz siirtyi täksi kaudeksi Chelseaan arviolta 71 miljoonan punnan eli nykykurssilla noin 82,6 miljoonan euron siirtokorvauksella.

Haastattelija kysyi, onko Havertz kokenut paineita lontoolaisseurassa siirtosummansa vuoksi.

– Olet kaikkien aikojen kallein Chelsean pelaaja. Nythän maksoit melkein sen kaiken takaisin yhdessä illassa? BT Sportin haastattelija uteli.

– Ollakseni rehellinen, en nyt välitä sellaisesta v****akaan. Voitimme juuri Mestarien liigan! Havertz täräytti Chelsean kapteenin Cesar Azpilicuetan höystäessä vieressä.

– Pahoittelut tästä kielestä, mutta tunteet ovat melko korkealla täällä tällä hetkellä, tiivisti toimittaja Des Kelly.

Jos alla oleva video ei näy laitteellasi, pääset siihen tästä linkistä.

Chelsean päävalmentaja Thomas Tuchel hävisi viime vuonna Mestarien liigan loppuottelun PSG:n luotsina Bayern Münchenille. Hän korvasi tammikuussa Frank Lampardin Chelsean valmentajana ja johti lauantain loppuottelussa Chelseaa vasta 30. ottelussaan.

– Tämän jakaminen kaikkien kanssa on uskomatonta. Me teimme sen. Vau. En tiedä, miltä minusta pitäisi tuntua. Olen erittäin kiitollinen, että pääsin toisen kerran loppuotteluun. Se tuntui toisenlaiselta, Tuchel selvitteli.

Cityn päävalmentaja Pep Guardiola (selin kameraan) onnitteli Chelsean tuoretta luotsia Thomas Tuchelia mestaruudesta.

Tuchel sai Chelseaan saapuessaan vain 18 kuukauden mittaisen sopimuksen ja tapasi seuran omistavan venäläismiljardööri Roman Abramovitshin ensimmäisen kerran henkilökohtaisesti vasta finaalipelin jälkeen.

– Ehkä saan nyt uuden sopimuksen. Puhuin Romanin kanssa juuri, ja se oli paras hetki ensimmäiselle tapaamiselle tai ehkä huonoin hetki. Ehkä tämä voi vain mennä huonompaan suuntaan tästä, Tuchel sanaili.