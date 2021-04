Sisäpiiristä tietoa: näin jalkapallon tähdet reagoivat Superliigaan, WhatsApp käy kuumana – ”Jättipommi”

Kahdentoista suurseuran kaavailema jalkapallon Superliiga huolestuttaa lajin tähtipelaajia.

Kaksitoista Euroopan suurimpiin lukeutuvaa jalkapalloseuraa pudotti sunnuntai-iltana uutispommin. Seurat ovat päättäneet perustaa oman superliigan, joka käytännössä syrjäyttäisi lajin nykyisen ykköskilpailun Mestarien liigan.

Mestarien liigaa pyörittävä Euroopan jalkapalloliitto Uefa on reagoinut uutiseen raivoisasti ja uhannut muun muassa sulkea kapinallisseurat ulos sekä kansainvälisistä että kansallisista kilpailuista. Seurojen pelaajia uhkaa puolestaan sulkeminen ulos maajoukkuetoiminnasta ja sitä kautta EM- ja MM-kisoista.

Kahdentoista kapinaseuran johtohenkilöt valmistelivat hankettaan erittäin pienessä piirissä. Muun muassa seurojen valmentajat ja pelaajat eivät tienneet asiasta ennen kuin päätös superliigaan siirtymisestä oli julkinen.

Harva tähtipelaaja on lausunut superliigasta julkisesti vielä mitään, mutta kulisseissa aihe on tulikuuma. The Athletic -lehti kertoo sisäpiirilähteistään saamiensa tietojen perusteella, kuinka tähtipelaajat ovat kuumeisesti vaihtaneet aiheesta WhatsApp-viestejä.

Superliigaseurojen ja Uefan välille puhjennut sota huolettaa pelaajia, jotka ovat kahden tulen välissä. Eräs johtava agentti kuvaili pelaajien tuntoja sanomalla uutista ”jättipommiksi”.

– Tämä on hullua, aivan uskomatonta, nimettömänä pysyttelevä Englannin maajoukkuepelaaja kiteytti The Athleticin mukaan.

Pelaajia harmittaa tiedon vähäisyys.

– Pojat eivät ole tyytyväisiä. Heidän mielestään seura teki heille ikävän tempun, kun se ei vaivautunut kysymään heidän mielipidettään eikä avaamaan heille asiaa paremmin. Kyse on kuitenkin heidän uraansa vaikuttavasta muutoksesta, Manchester Unitedin pelaajia lähellä oleva lähde sanoi.

Athleticin mukaan pelaajia huolestuttaa muun muassa se, mitä tapahtuu heidän ansiotasolleen, jos superliigaan tulee palkkakatto ja jos uusi liiga näivettää kansallisia sarjoja. Harva kuitenkaan on valmis puhumaan julkisesti työnantajiaan tai mahdollisia tulevia työnantajiaan vastaan.

Florentino Perez, superliigan perustajajäseniin kuuluvan Real Madridin puheenjohtaja, puolusti uutta kilpailua kärkkäästi Espanjan televisiossa maanantai-iltana.

Perezin mukaan koronapandemia on ajanut jalkapallon ahtaalle. Hän sanoi, että laji ei enää kiinnosta 40 prosenttia nuorisosta. Siksi tarvitaan lisää koko maailmaa kiehtovia suurseurojen kohtaamisia.

– Teemme tämän jalkapallon pelastamiseksi kriittisellä hetkellä, Perez sanoi El Chiringuito de Jugones -ohjelmassa BBC:n mukaan.

– Jos jatkamme Mestarien liigan pelaamista, kiinnostus hiipuu hiipumistaan ja lopulta loppuu. Mestarien liigan uuden kilpailumallin on määrä tulla käyttöön vuonna 2024. Se on ihan absurdia, sillä 2024 kaikki seurat ovat jo haudassa.

Real Madridin puheenjohtaja Florentino Perez on yksi uuden superliigan puuhamiehistä.­