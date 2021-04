Kaksitoista jalkapallon mahtiseuraa kertoi Superliigan perustamisesta – osallistujat saisivat 3,5 miljardin euron kertamaksun, Uefa raivoissaan

Superliiga kärsii Uefan hyväksynnän ja ranskalais- sekä saksalaisseurojen puutteesta.

Uefan slovenialainen puheenjohtaja Aleksander Ceferin on Superliiga-suunnitelmista raivoissaan.­

Jalkapallon englantilaisseurat Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ja Tottenham, italialaiset AC Milan, Inter ja Juventus sekä espanjalaiset Atletico Madrid, Barcelona ja Real Madrid kertoivat varhain maanantaina Euroopan Superliigan perustamisesta.

Tiedotteen mukaan uusi liiga aloittaisi mahdollisimman pian.

– Jalkapallo on ainoa maailmanlaajuinen urheilulaji, jolla on yli neljä miljardia fania, ja meidän vastuumme suurina seuroina on vastata heidän toiveisiinsa, liigan puheenjohtaja, Real Madridin Florentino Perez sanoi tiedotteessa.

Osallistujien joukosta puuttuu kaksi jalkapallon suurmaata: Ranska ja Saksa. Uutistoimisto AFP kertoi maanantaina, että lähdetietojen mukaan vähintään kaksi ranskalaisjoukkuetta olisi liittymässä sarjaan.

Yhdysvaltalainen ESPN nosti esiin ranskalaisen Paris Saint-Germainin sekä saksalaisjätit Bayern Münchenin ja Borussia Dortmundin, joiden oletetaan muodostavan kolmikon, joka täydentäisi jäsenmäärän 15:een.

Saksalaislehti Süddeutsche Zeitungin mukaan Superliigassa olisi 15 vakituisen joukkueen lisäksi viisi vaihtuvaa joukkuetta. Osallistujat jaettaisiin kahteen kymmenen joukkueen lohkoon. Mestari ratkeaisi pudotuspeleissä.

Dortmund tiedotti maanantaina, että se ja perinteinen kilpakumppani Bayern München hylkäsivät ehdotukset Superliigaan liittymisestä. Puheenjohtaja Hans-Joachim Watzke kertoi seuran verkkosivuilla, että Euroopan seurajoukkueiden liiton (ECA) jäsenet tapasivat sunnuntaina ja ilmaisivat selkeän mielipiteensä ehdotuksen hylkäämisestä.

Watzke lisäsi, että Bayern ja Dortmund olivat ottaneet 100-prosenttisesti saman kannan kaikissa keskusteluissa. Ilmoitus näyttää vahvistavan sen, ettei kumpikaan saksalaisjäteistä olisi liittymässä jalkapallokartan mullistavaan hankkeeseen.

Superliigaa suunnitellaan pelattavaksi keskellä viikkoa, joten joukkueet jatkaisivat myös kotimaissaan pelaamista. Tämä ei kuitenkaan sovi Euroopan jalkapalloliitto Uefalle ja Englannin, Espanjan sekä Italian liitoille.

Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan ja Uefan huoli on ymmärrettävä. Asiassa painavat eurooppalaisen seurajoukkuejalkapalloilun perinteet, mutta myös raha. Superliiga romuttaisi Mestarien liigan aseman Euroopan parhaiden joukkueiden kilpailuna.

Uefalle Mestarien liiga on suuri tulonlähde, ja sen markkina-arvo laskisi, jos 15 tai jopa 20 huippujoukkuetta ei olisi enää mukana.

Pelillisen huippupanoksen täyttyessä Superliigassa joukkueilla ei olisi enää tarvetta osallistua Mestarien liigaan. Toisaalta siihen ei olisi enää aikaakaan, kun kalenteri täyttyisi Superliigalla, perinteisillä sarjapeleillä ja kansallisilla cup-otteluilla.

Uefan uhkaileman pannan myötä joukkueilla ei kuitenkaan olisi enää asiaa kotimaidensa sarjoihin ja cup-kilpailuihin, joten Superliiga jäisi näin joukkueiden ainoaksi pelikentäksi. Superliiga toivoisi keskusteluja ja yhteistyötä jalkapallon kattojärjestöjen Fifan ja Uefan kanssa.

Uefan puheenjohtaja Aleksander Ceferin kritisoi maanantaina voimakkaasti suunnitelmia Superliigasta. Hänen mukaansa suunnitelmien taustalla on ahneus.

– Sylkemistä kaikkien jalkapalloa rakastavien kasvoille, Ceferin sanoi AFP:n mukaan.

Hän varoitti, että Superliigassa olevilta pelaajilta kielletään mahdollisuus edustaa maajoukkueitaan, joten he eivät voisi olla mukana EM- ja MM-lopputurnauksissa.

Superliigan tiedotteen mukaan seurat tulevat saamaan 3,5 miljardin euron kertamaksun, jolla tuetaan sijoituksia infrastruktuuriin ja tasoitetaan koronapandemian vaikutuksia. Miesten liigan aloittamisen jälkeen tarkoituksena on mahdollisimman pian perustaa myös vastaava liiga naisille.